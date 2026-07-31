Il calcio italiano perde uno dei suoi più grandi simboli: Franco Baresi è morto venerdì 31 luglio a 66 anni. L’ex capitano del Milan, una sola maglia in vent’anni di carriera e il numero 6 ritirato per sempre, era stato operato nel 2025 per un nodulo polmonare, a cui era seguito un ciclo di immunoterapia. Se ne va il libero più elegante della storia del calcio italiano, l’uomo dei sei scudetti e delle tre Coppe dei Campioni, l’unico azzurro capace di salire su tutti e tre i gradini del podio mondiale. Il capitano con il braccio alzato, per sempre.

Una maglia sola, una vita intera: il ragazzo di Travagliato diventato Kaiser Franz

Franchino Baresi, per tutti Franco, era nato a Travagliato, nel Bresciano, l’8 maggio 1960. Al Milan arrivò da ragazzino, nel 1972, dopo un provino: il fratello maggiore Giuseppe aveva preso la strada dell’Inter, e per anni il derby di Milano sarebbe stato anche il derby dei Baresi. Piccolo di statura, i compagni lo chiamavano Piscinin, “piccolino” in milanese; il campo avrebbe presto imposto un altro soprannome, Kaiser Franz, in omaggio a Beckenbauer, l’unico metro di paragone possibile per quel libero che difendeva pensando e impostava vedendo il gioco prima degli altri.

La sua storia con il Milan è un unicum nel calcio moderno: vent’anni con la stessa maglia, dal debutto in prima squadra nel 1977 al ritiro nel 1997, 719 partite ufficiali con 33 gol, la fascia di capitano al braccio per quindici stagioni. E la fedeltà nei momenti più bui: quando il club precipitò in Serie B, Baresi scelse di restare, due volte, riportando su i rossoneri e legando il proprio nome all’idea stessa di appartenenza. Nel 1999 i tifosi lo votarono giocatore del secolo del Milan; il club ritirò la sua maglia numero 6, privilegio condiviso in seguito soltanto con il suo erede designato, Paolo Maldini.

Il condottiero del Milan degli Invincibili

Con la fascia al braccio, Baresi guidò la squadra che cambiò la storia del calcio: il Milan di Arrigo Sacchi prima e di Fabio Capello poi, quello della difesa più celebre di sempre — Baresi, Maldini, Costacurta, Tassotti — e della linea alta comandata dal suo braccio alzato a chiedere il fuorigioco, gesto diventato un’icona assoluta del gioco. Il palmarès racconta la dimensione dell’impresa: sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe italiane, oltre ai trofei europei di supercoppa, in un dominio riconosciuto in tutto il mondo. La rivista World Soccer lo avrebbe piazzato al 19° posto tra i più grandi calciatori del Ventesimo secolo, e Pelé lo inserì nella sua celebre lista FIFA 100.

L’azzurro: unico sul podio mondiale tre volte, e la notte di Pasadena

Con la Nazionale, dal 1982 al 1994, Baresi ha scritto un primato che resta senza eguali: è l’unico giocatore italiano ad aver conquistato un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali. Campione del mondo nel 1982 in Spagna, giovanissimo aggregato al gruppo di Bearzot; terzo nelle notti magiche di Italia ’90, il Mondiale di casa; vicecampione nel 1994 negli Stati Uniti, protagonista di una delle pagine più eroiche del calcio azzurro: l’operazione al menisco durante il torneo, il recupero lampo in venticinque giorni, la partita monumentale nella finale di Pasadena contro il Brasile e il rigore calciato alto, con le lacrime che raccontarono al mondo quanto quella maglia pesasse per lui.

Il dirigente, il vicepresidente, il simbolo

Chiusa la carriera, Baresi non ha mai davvero lasciato il Milan: allenatore delle giovanili, poi ambasciatore del club nel mondo e infine vicepresidente onorario, il ruolo con cui negli ultimi anni ha continuato a rappresentare l’essenza del milanismo, dentro e fuori San Siro. Nel 2025 l’annuncio che aveva preoccupato tutti: l’intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, eseguito con tecnica mininvasiva, seguito da un ciclo di immunoterapia, affrontato con il riserbo e la compostezza di sempre. Oggi la notizia che il mondo del calcio sperava di non dover mai dare, mentre da ogni parte del pianeta arrivano i messaggi di cordoglio per una leggenda che ha superato i confini del tifo.

L’eredità del numero 6

Resta l’eredità di un modo di intendere il calcio e il ruolo: l’eleganza senza clamore, la leadership silenziosa, la lealtà a un solo club in un’epoca che l’avrebbe presto dimenticata. Resta il braccio alzato di San Siro, il numero 6 che nessuno vestirà mai più, e l’immagine di un capitano che non aveva bisogno di alzare la voce per farsi seguire. Il calcio italiano saluta uno dei suoi più grandi: di quelli che, semplicemente, non si sostituiscono.

FAQ

Quando e a che età è morto Franco Baresi?Venerdì 31 luglio 2026, a 66 anni: era nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, con successivo ciclo di immunoterapia.

Quanti trofei ha vinto Baresi con il Milan? In venti stagioni e 719 partite ufficiali: sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe italiane, con la maglia numero 6 ritirata dal club.

Qual è il primato di Baresi con la Nazionale? È l’unico giocatore italiano ad aver conquistato un primo (1982), un secondo (1994) e un terzo posto (1990) ai Mondiali.

Che ruolo aveva Baresi al Milan negli ultimi anni? Era vicepresidente onorario del club, dopo essere stato allenatore delle giovanili e ambasciatore rossonero nel mondo.