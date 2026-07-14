Prima semifinale dei Mondiali 2026 questa sera alle 21 italiane all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. I vice campioni del mondo di Deschamps contro i campioni d’Europa di De la Fuente, con in palio la finale del 19 luglio al MetLife Stadium. È solo il secondo confronto mondiale della storia tra le due nazionali, e arriva proprio il 14 luglio, festa nazionale francese. Da una parte Kylian Mbappé, capocannoniere a quota 8 gol insieme a Messi; dall’altra Lamine Yamal, al primo Mondiale. Arbitra il salvadoregno Barton. Diretta su Rai 1 e DAZN.

Si dice spesso, e quasi mai è vero. Stavolta sì: Francia-Spagna ha davvero il sapore di una finale anticipata. Questa sera alle 21 italiane — le 14 locali, sotto il sole del Texas — sul prato dell’AT&T Stadium di Arlington si affrontano le due squadre che hanno dominato il calcio europeo dell’ultimo decennio. I Bleus vice campioni del mondo, a caccia della terza finale iridata consecutiva; le Furie Rosse campioni d’Europa in carica, che inseguono la seconda finale mondiale della loro storia.

E c’è un dettaglio che sfugge a molti, ma che in Francia non sfugge a nessuno: si gioca il 14 luglio, la festa nazionale francese, l’anniversario della Presa della Bastiglia. Vincere stasera significherebbe regalare al Paese il più politico dei fuochi d’artificio.

Un incrocio quasi inedito: solo il secondo ai Mondiali

Sembra impossibile, per due potenze del calcio europeo, eppure è così: questa è appena la seconda volta che Francia e Spagna si incontrano in una Coppa del Mondo.

L’unico precedente risale al 27 giugno 2006, ad Hannover, negli ottavi di finale: finì 3-1 per la Francia, con David Villa in vantaggio su rigore e la rimonta firmata Ribéry, Vieira e — al 92′ — Zidane, in quello che sarebbe diventato uno dei simboli del suo ultimo, leggendario Mondiale. Da lì i Bleus arrivarono fino alla finale di Berlino, dove trovarono l’Italia di Lippi.

Vent’anni dopo, a distanza di un’era calcistica intera, il secondo capitolo.

Il bilancio storico: la Spagna avanti, ma nei tornei è un’altra storia

Nel complesso dei confronti diretti la Roja è avanti: 18 vittorie spagnole, 13 francesi, 7 pareggi. Un vantaggio costruito soprattutto dalla fine degli anni Duemila in poi, con l’avvento della generazione Xavi-Iniesta.

Ma se si guarda ai grandi tornei, il quadro storico si ribalta a favore dei transalpini:

Euro 1984, finale : Francia-Spagna 2-0 al Parco dei Principi. Platini su punizione (nono gol del torneo, record) e Bruno Bellone al 90′. Il primo trofeo della storia francese.

: Francia-Spagna 2-0 al Parco dei Principi. Platini su punizione (nono gol del torneo, record) e Bruno Bellone al 90′. Il primo trofeo della storia francese. Euro 2000, quarti : Francia-Spagna 2-1. In gol Zidane e Djorkaeff; Raúl calciò sulla traversa un rigore nel finale.

: Francia-Spagna 2-1. In gol Zidane e Djorkaeff; Raúl calciò sulla traversa un rigore nel finale. Mondiali 2006, ottavi: Francia-Spagna 3-1.

Poi il vento è cambiato, e negli ultimi anni ha soffiato tutto dall’altra parte dei Pirenei:

Euro 2024, semifinale : Spagna-Francia 2-1. La Roja elimina i Bleus e va a vincere il torneo.

: Spagna-Francia 2-1. La Roja elimina i Bleus e va a vincere il torneo. Nations League, finale del 5 giugno 2025: Spagna-Francia 5-4. Una partita folle, che ha ribaltato definitivamente i rapporti di forza.

Considerando gli ultimi cinque confronti: tre vittorie spagnole, due francesi, 16 gol complessivi. Partite quasi mai bloccate. Per stasera, un ottimo auspicio.

Il peso delle semifinali: due storie opposte

La Francia disputa la sua ottava semifinale mondiale, un dato secondo solo alla Germania (12). E ha una particolarità che dovrebbe preoccupare gli spagnoli: dopo aver perso le prime tre (1958, 1982, 1986), le ha vinte tutte e quattro le volte successive (1998, 2006, 2018, 2022), senza subire gol nelle ultime tre. Due di quelle corse si sono chiuse con il titolo mondiale.

La Spagna, invece, torna in semifinale mondiale per la seconda volta soltanto, dopo il trionfo del 2010. Il suo record recente nelle semifinali dei grandi tornei è però eccellente: sei passaggi del turno su sette tra Mondiali ed Europei. L’unica eliminazione è quella che i tifosi italiani ricordano bene — Euro 2020, ai rigori contro gli azzurri di Mancini.

Il cammino: due strade diverse per lo stesso obiettivo

La Francia arriva con la difesa blindata: nella fase a eliminazione diretta non ha ancora subito gol. Dopo il 3-0 alla Svezia e l’1-0 sofferto sul Paraguay, nei quarti ha regolato il Marocco 2-0 con le firme di Mbappé e Dembélé. In totale, 16 reti nel torneo.

La Spagna ha costruito la sua corsa con più fatica: dopo lo 0-0 d’esordio con Capo Verde, ha inanellato solo risultati pieni — 3-0 all’Austria, 1-0 al Portogallo negli ottavi, 2-1 al Belgio nei quarti con i gol di Fabián Ruiz e il solito Mikel Merino nel finale.

La squadra di De la Fuente non entusiasma sempre sul piano del gioco, ma controlla, gestisce, aspetta e colpisce. Un profilo che la rende, se possibile, ancora più insidiosa di una squadra brillante.

Mbappé contro Yamal: il duello che vale il torneo

È il confronto che tutti aspettano, e non è marketing.

Kylian Mbappé è il grande protagonista di questo Mondiale: 8 gol in sei partite, in vetta alla classifica marcatori alla pari con Lionel Messi. E c’è un dato che rende la serata ancora più pesante: una rete stasera lo porterebbe a quota 21 gol complessivi ai Mondiali, scavalcando provvisoriamente l’argentino nella classifica all-time della competizione. I timori per la caviglia, emersi dopo il quarto col Marocco, sembrano superati: dal ritiro francese lo danno in piena forma.

Lamine Yamal, dall’altra parte, è al suo primo Mondiale ma è già il giocatore attorno a cui ruota l’intero gioco offensivo spagnolo. Ed è anche il più sfrontato: alla televisione spagnola ha sintetizzato la posta in palio dicendo, in sostanza, che ci sono solo due esiti possibili — o la Francia raggiunge la terza finale mondiale consecutiva, o la Spagna la batte per la terza volta di fila.

Il suo ct gli ha fatto eco, ammettendo senza giri di parole: “Sono sicuro che la Francia è preoccupata quanto noi”.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi ai due fuoriclasse. La Francia ha Dembélé, Olise e Doué; la Spagna risponde con Pedri, Rodri, Dani Olmo, Merino, Ferran Torres. Sulla carta, questa partita ha più talento di molte finali.

Le chiavi tattiche

Il centrocampo è il vero campo di battaglia. Rodri detta i tempi della Roja: se trova spazio e ritmo, la Spagna può addormentare la partita e logorare gli avversari. Deschamps risponde con la fisicità di Koné e Rabiot, chiamati a spezzare le linee di passaggio e a impedire che il possesso spagnolo diventi asfissiante.

La fascia di Yamal contro la corsia di Digne è il duello più caldo. Il talento del Barcellona attacca preferibilmente da destra: toccherà al terzino francese, con l’aiuto delle scalate di Doué, contenerlo senza concedergli l’uno contro uno.

Il fattore transizione. La Francia è squadra da campo aperto: con Mbappé, Dembélé e Barcola pronto dalla panchina, ogni palla recuperata può diventare un contropiede letale. La Spagna lo sa, e proprio per questo la gestione del possesso — e degli errori — sarà decisiva.

Il fattore Texas. Calcio d’inizio alle 14 locali, in pieno luglio: le condizioni ambientali peseranno sulla tenuta atletica e potrebbero favorire chi sa tenere palla senza rincorrere. Un elemento che, sulla carta, sorride più alla Spagna che ai Bleus.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

Nota sulle formazioni: le fonti non concordano del tutto sull’assetto spagnolo. Alcune indicano il 4-2-3-1, altre un 4-3-3; in mediana resta il ballottaggio tra Fabián Ruiz e Pedri accanto a Rodri, mentre Barcola scalpita dalla panchina francese. Le scelte definitive arriveranno solo nell’ora precedente al fischio d’inizio.

L’arbitro: la designazione è andata al salvadoregno Barton.

Il pronostico (e perché non fidarsene troppo)

I modelli statistici danno un leggero vantaggio ai transalpini — attorno al 41% contro il 30% spagnolo — ma con una probabilità di pareggio dopo i 90 minuti vicina al 30%. Tradotto: supplementari e rigori non sono affatto un’ipotesi remota.

E se si arrivasse ai penalty, converrebbe ricordare che la Spagna, ai rigori nei grandi tornei, ha un bilancio tutt’altro che rassicurante. Ma converrebbe ricordare anche che questa Francia, nelle semifinali mondiali, negli ultimi vent’anni non sbaglia mai.

Dove vederla

Francia-Spagna, martedì 14 luglio, ore 21.00 italiane, AT&T Stadium di Arlington (Texas). Diretta TV in chiaro su Rai 1, disponibile anche su DAZN. Streaming gratuito su RaiPlay e sull’app DAZN.

La vincente affronterà nella finale del 19 luglio al MetLife Stadium chi passerà tra Inghilterra e Argentina, in campo domani sera alle 21 ad Atlanta. Le due sconfitte si giocheranno la finale per il terzo posto.

Domande frequenti

A che ora si gioca Francia-Spagna? Martedì 14 luglio alle 21.00 italiane (le 14 locali in Texas), all’AT&T Stadium di Arlington.

Dove vedere Francia-Spagna in chiaro? In diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. È visibile anche su DAZN e sulla relativa app.

Quante volte si sono incontrate Francia e Spagna ai Mondiali? Una sola volta prima di oggi: il 27 giugno 2006, negli ottavi di finale di Germania 2006, con la Francia vincente per 3-1.

Chi è il capocannoniere dei Mondiali 2026? Kylian Mbappé, a quota 8 gol, alla pari con Lionel Messi. Un gol stasera lo porterebbe a 21 reti mondiali in carriera, superando l’argentino nella classifica all-time.

Chi arbitra Francia-Spagna? La designazione è andata all’arbitro salvadoregno Barton.

Quando è la finale dei Mondiali 2026? Domenica 19 luglio al MetLife Stadium. La vincente di Francia-Spagna affronterà chi passa tra Inghilterra e Argentina (semifinale del 15 luglio ad Atlanta).