Tre mesi dopo la morte di Halit, la quarta stagione entra in una nuova fase: arriva Hasan Ali, il “Presidente” di Adana, mentre Yildiz mette nel mirino Cagatay, lo scapolo più ambito della città.

Nuova settimana per Forbidden Fruit (Yasak Elma), la soap turca del primo pomeriggio di Canale 5, che dal 3 al 7 agosto 2026 riparte con un salto temporale destinato a ridisegnare gli equilibri della quarta stagione.

La Argun Holding rischia il tracollo

Sono trascorsi tre mesi dalla morte di Halit e la Argun Holding attraversa una profonda crisi finanziaria. Per salvare l’azienda, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, guidata dal facoltoso imprenditore di Adana Hasan Ali, conosciuto da tutti come il Presidente: un uomo d’affari abituato a esercitare il proprio potere senza chiedere permesso ai soci.

Sahika si allea con Mert, Ender costretta a firmare

Sahika decide di allearsi con Mert e, facendo fronte comune, i due riescono a costringere Ender ad accettare l’accordo e a firmare contro la propria volontà. In cambio del sostegno ricevuto, Sahika promette a Mert di coinvolgerlo in un piano tanto ambizioso quanto rischioso. Ender e Sahika incontrano poi Hasan Ali a cena, primo faccia a faccia con il nuovo, ingombrante socio.

Yildiz pensa a un nuovo matrimonio

Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato a vuoto, Yildiz decide di dare ascolto alla madre Asuman: un nuovo matrimonio potrebbe essere la svolta per ricominciare. Sistemata nella nuova casa, la giovane coinvolge Emir, Caner e Rukiye nella ricerca del candidato ideale, e la scelta cade su Cagatay, uno dei giovani più facoltosi e ambiti della città, che diventa rapidamente una vera ossessione.

La torta per Cagatay e la scoperta spiazzante

Yildiz si presenta a casa di Cagatay con un dolce fatto in casa, come gesto di riconoscenza per l’aiuto ricevuto, ma la visita porta a una scoperta inattesa: l’uomo è fidanzato con Selin. La relazione tra i due, però, finisce poco dopo, e Yildiz ne approfitta per stargli accanto e consolarlo. Intanto Asuman incontra per la prima volta Feride, e tra le due nasce subito una forte antipatia, mentre la madre di Cagatay si insospettisce per la presenza di una misteriosa ragazza nella vita del figlio.

Dove e quando vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5, alle 14:10 circa, subito dopo Beautiful. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.