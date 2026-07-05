La direzione Fiction guidata da Maria Pia Ammirati ha svelato ad Ancona, il 3 luglio 2026, l’offerta seriale della stagione 2026-2027: in prima linea “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine” con Serena Rossi, il true crime “177 giorni – Il rapimento di Farouk” con Marco Bocci, il ritorno di “Doc – Nelle tue mani 4” con Luca Argentero e la nuova indagine di Teresa Battaglia interpretata da Elena Sofia Ricci. Famiglia, giustizia, crescita personale e biografie civili sono le direttrici del “racconto che ci unisce”.

La presentazione dell’offerta Rai 2026/2027, andata in scena il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona, ha dedicato ampio spazio alla fiction, storicamente uno dei motori di ascolto della tv pubblica. Nel documento editoriale firmato dal direttore Fiction Maria Pia Ammirati, la stagione nasce «dall’esigenza di raccontare un tempo attraversato da cambiamenti profondi», mettendo al centro il rapporto tra individuo, famiglia e società. Quattro le direttrici dichiarate: la dimensione famigliare, la giustizia (tra true crime, thriller e legal), la crescita personale e l’inclusione, il racconto biografico.

La famiglia Panini, l’evento di Rai 1 con Serena Rossi

Il titolo evento della stagione è “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, serie in sei puntate da 50 minuti diretta da Letizia Lamartire e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Liberamente ispirata al romanzo “L’album dei sogni” di Luigi Garlando (Mondadori), racconta l’epopea della famiglia modenese che trasformò un’edicola nel mito mondiale delle figurine, fino alla consacrazione dei Mondiali di Messico 1970. Serena Rossi interpreta Olga, la madre visionaria con il motto “Andiamo a vedere!”. Nel cast anche Simone Liberati, Federico Cesari ed Edoardo Pesce.

177 giorni – Il rapimento di Farouk: il true crime sul sequestro Kassam

Sul fronte del true crime arriva “177 giorni – Il rapimento di Farouk”, serie in sei episodi con la regia di Carlo Carlei, coproduzione Rai Fiction – Bim Produzione. La serie ricostruisce il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992: 177 giorni che tennero l’Italia con il fiato sospeso. Protagonisti Marco Bocci e Antonia Desplat, con Rosa Diletta Rossi e Domenico Diele.

I grandi ritorni: Doc 4, Teresa Battaglia e Libera 2

Tra le conferme più attese c’è “Doc – Nelle tue mani 4”: sedici episodi prodotti da Lux Vide con Luca Argentero di nuovo nei panni di Andrea Fanti, che dopo un anno di aspettativa ritrova un Policlinico Ambrosiano stravolto dai tagli. Nel cast tornano Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Marco Rossetti, con la regia di Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda.

Elena Sofia Ricci torna invece con “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere” (8×50′, coproduzione Rai Fiction – Publispei, regia di Kiko Rosati): il commissario friulano affronta un serial killer mentre dal passato riemerge l’ex marito Sebastiano. Terzo ritorno di peso, “Libera 2” con Lunetta Savino: la giudice Orlando presiede il processo a un giovane rapper accusato dell’omicidio della ex fidanzata, tra pressioni mediatiche e nuovi equilibri familiari.

Le novità: Tutto l’amore che resta, Una finestra vista lago, Una piccola formalità

Raoul Bova è il protagonista di “Tutto l’amore che resta” (8×50′, Rai Fiction – Fabula Pictures), adattamento della serie francese “Lycée Toulouse-Lautrec”: la storia di Vittoria, diciassettenne costretta a trasferirsi in provincia quando il fratello autistico viene iscritto a un liceo specializzato nel supporto agli alunni con disabilità.

“Una finestra vista lago”, con Antonio Folletto e la regia di Marco Pontecorvo, porta in tv i romanzi di Andrea Vitali ambientati a Bellano, sul lago di Como: giallo e commedia anni Trenta con il maresciallo calabrese Ernesto Maccadò. Pilar Fogliati è invece la protagonista di “Una piccola formalità”, commedia in sei puntate tratta dal romanzo di Alessia Gazzola, ambientata in una Milano frenetica tra giornalismo, eredità inattese e un notaio «arrogante ma sexy» interpretato da Lorenzo Richelmy, con Alessio Boni nel cast.

Miniserie e tv movie biografici: Livatino, Guareschi, Patrizio Oliva e Biagio Conte

Michele Placido dirige “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, miniserie in quattro puntate sul magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, primo magistrato della storia proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Tre i tv movie biografici: “Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano” con Giuseppe Zeno, “La promessa di Patrizio” sulla leggenda della boxe Patrizio Oliva, e “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte” con Alessio Vassallo, dedicato al missionario laico palermitano fondatore della Missione di Speranza e Carità.

Rai 2, Rai 3 e RaiPlay: Estranei, i daily e le serie digital

Su Rai 2 debutta il thriller “Estranei” (8×50′, regia di Cosimo Alemà), ambientato a Correggio tra la comunità italiana e una delle più grandi comunità sikh d’Italia, con Elena Radonicich e Ricky Memphis. Confermati i due daily: “Il Paradiso delle Signore” su Rai 1, che nel 1967 televisivo introduce la famiglia Corsi, e “Un posto al sole” su Rai 3 con i suoi 250 episodi stagionali. Su Rai 3 torna anche la docuserie “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” con Eleonora Daniele. Per RaiPlay, il mystery “Memoriae” (12×25′) con Dario Aita e il pilota teen “Solo un’ultima volta”, progetto vincitore ex aequo del Premio Solinas Experimenta Serie 2024.

FAQ

Quando è stata presentata la fiction Rai 2026-2027?

Il 3 luglio 2026 al Teatro delle Muse di Ancona, nell’ambito della presentazione dell’offerta Rai 2026/2027.

Chi interpreta Olga ne “La famiglia Panini”?

Serena Rossi, protagonista della serie evento in sei puntate diretta da Letizia Lamartire.

Di cosa parla “177 giorni – Il rapimento di Farouk”?

Del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992 e durato 177 giorni. Nel cast Marco Bocci e Antonia Desplat.

Quante puntate avrà Doc – Nelle tue mani 4?

Sedici episodi da 50 minuti, con Luca Argentero e la produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Ci sono nuove serie su Rai 2?

Sì: il thriller “Estranei” con Elena Radonicich e Ricky Memphis, ambientato a Correggio.