La causa di divorzio tra Alya e Cihan entra nel vivo, mentre la prima notte di nozze rivela il vero scopo del matrimonio di Demir. E nella stanza segreta della villa, un dvd cambia tutto quello che Alya credeva di sapere.

Ottava settimana di programmazione per Far Away (Uzak Şehir), la dizi turca del pomeriggio di Canale 5, che dal 3 al 7 agosto 2026 accelera su tutti i fronti: divorzio, vendette e verità sepolte nella storia della famiglia Albora.

Alya, la causa di divorzio e la mossa di Talat

Alya si confronta con l’avvocato Talat in vista della causa di divorzio e gli chiede di organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Durante il confronto, Talat rivela a Cihan di essere a conoscenza della sua relazione con Mine e gli propone un accordo: accettare il divorzio consensuale per evitare che la questione finisca in tribunale. Cihan però rifiuta categoricamente, dimostrando di non voler rinunciare al matrimonio. Intanto il dottor Ugur, testimone a favore di Alya, si attira l’irritazione di Cihan, che lo invita a smetterla di importunare sua moglie.

Zerrin sposa Demir: un matrimonio per vendetta

Sahin, una volta libero, si presenta a casa di Demir deciso a riportare via la sorella, ma Zerrin lo convince a rinunciare: ormai è troppo tardi. La ragazza ha accettato le nozze perché Demir è in possesso di un video che potrebbe dimostrare l’innocenza del fratello. La prima notte è un momento doloroso per Zerrin, ma Demir le rivela che non la toccherà: quel matrimonio è soltanto uno strumento per consumare la sua vendetta contro gli Albora. Intanto Kaya, sedato da Alya, continua a delirare pensando proprio a Zerrin.

La stanza segreta e la verità su Boran

È il momento chiave della settimana: Alya trova la chiave della misteriosa stanza segreta della villa e vi entra di nascosto in cerca di informazioni su Meryem. All’interno scopre un dvd e assiste a una scena sconvolgente: durante il matrimonio tra Cihan e Meryem, Azem viene ucciso da un sicario. Sorpresa da Cihan, Alya ascolta dalla sua voce la storia della famiglia e la verità su Boran: un racconto che la lascia scossa, ma anche profondamente commossa.

Sadakat e Nare, equilibri in bilico alla villa

Cihan porta Nare alla villa e impone alla madre Sadakat di interrompere ogni rapporto con Ozkan. Mine, intanto, continua a spingere Alya a chiedere spiegazioni a Cihan su Meryem, mentre Ugur prova a metterla in guardia dai pericoli rappresentati dagli Albora.

Dove e quando vedere Far Away

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5: con il riassetto del pomeriggio estivo, dal 3 agosto la fascia indicata è quella delle 16:15 circa, dopo Be My Sunshine. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.