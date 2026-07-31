Secondo grande fine settimana di partenze sulle strade italiane: Viabilità Italia prevede bollino nero nella mattinata di sabato 1° agosto 2026 e bollino rosso nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Anas stima oltre 26 milioni di spostamenti fino al 2 agosto e ha sospeso 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi, fino al 7 settembre.

L’estate delle grandi partenze entra nel vivo. Per il secondo fine settimana di esodo, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo FS.

Il momento più critico sarà la mattinata di sabato 1° agosto, indicata da Viabilità Italia con il bollino nero, il livello massimo di intensità del traffico. Bollino rosso, invece, nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica: nelle prime due giornate per le partenze dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, domenica pomeriggio per i primi rientri verso le città.

Cantieri sospesi e 2.500 addetti sulla rete

In vista dell’aumento dei flussi, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridotto la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attivi. Sulla rete saranno operativi 2.500 addetti tra personale tecnico e di esercizio, oltre agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha spiegato che le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana e ha invitato i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza. Gemme ha ricordato che la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti. L’ad ha infine augurato a tutti una buona partenza e un’estate all’insegna della prudenza.

Stop ai mezzi pesanti e strade più trafficate

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore venerdì 31 luglio dalle 16 alle 22, sabato 1° agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22.

Il traffico più intenso è atteso sui principali itinerari turistici: l’A2 Autostrada del Mediterraneo tra Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la SS131 Carlo Felice in Sardegna; la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio; l’itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; le direttrici SS1 Aurelia e SS16 Adriatica. Al Nord, attenzione ai raccordi RA13 e RA14 verso i valichi di confine in Friuli-Venezia Giulia, alla SS36 del Lago di Como, alla SS45 di Val Trebbia, alla SS26 della Valle d’Aosta, alla SS309 Romea e alla SS51 di Alemagna.

I consigli per viaggiare sicuri

Anas raccomanda alcune accortezze per chi si mette in viaggio nei giorni di esodo: portare con sé generi di prima necessità e una scorta d’acqua per evitare la disidratazione nelle giornate più calde; controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, luci e livelli di olio e acqua; consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, valutando percorsi alternativi; non assumere alcol o droghe prima o durante la guida; allacciare le cinture per tutti i passeggeri e assicurare i bambini nei seggiolini fino a 1,50 metri di altezza; rispettare i limiti di velocità mantenendo la corsia libera a destra e la distanza di sicurezza; fermarsi subito in caso di stanchezza o sonnolenza; evitare ogni forma di distrazione, visiva, cognitiva e manuale.

Il calendario completo dei bollini estivi è disponibile sul sito di Anas, nella sezione dedicata all’esodo estivo, e su quello di Viabilità Italia.