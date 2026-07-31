Agosto 2026 su Disney+ spazia dall’animazione per adulti all’universo di Star Wars, fino al thriller The Shards tratto da Bret Easton Ellis e al ritorno del franchise Camp Rock. Ecco tutte le uscite del mese con le date, le trame e i dettagli.

Il calendario Disney+ di agosto propone un numero contenuto di uscite principali, ma di peso: un’offerta che va dall’animazione per adulti alle produzioni Disney Channel, passando per l’universo di Star Wars e per una nuova serie FX destinata a far discutere. Ecco la guida completa.

Futurama, stagione 14 (3 agosto)

Il mese si apre il 3 agosto con la quattordicesima stagione di Futurama, che riporta in servizio l’equipaggio della Planet Express per una nuova raccolta di avventure ambientate nel futuro più assurdo e imprevedibile della televisione. I nuovi episodi promettono spavaldi pirati spaziali particolarmente vanitosi, carne coltivata in laboratorio, truffe sentimentali e il ritorno a sorpresa dell’amore perduto del dottor Zoidberg. Una conferma per una delle serie animate più longeve e amate del catalogo.

Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi (5 agosto)

Il 5 agosto debutta Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, serie anime che fa parte della nuova raccolta creata per raccontare le storie di Star Wars: Visions in formato esteso. La vicenda riprende poco dopo gli eventi dei cortometraggi Il Nono Jedi e Il Nono Jedi: Figlia della Speranza: un gruppo di guerrieri affronta minacce galattiche tra misteri della Forza e duelli di spade laser, in un’avventura animata che porta avanti una delle sperimentazioni più riuscite dell’universo Star Wars degli ultimi anni. Lo stesso giorno arriva anche la terza stagione de I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place, il sequel della storica serie Disney Channel.

The Shards, la serie da Bret Easton Ellis (6 agosto)

Il titolo più discusso del mese è The Shards, dal 6 agosto con i primi due episodi e poi a cadenza settimanale. La serie FX, co-ideata da Ryan Murphy e tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis, segue uno studente dell’ultimo anno che insegue verità inquietanti mentre un nuovo compagno e un serial killer sconvolgono la Los Angeles del 1981. Un thriller psicologico con temi adulti e una scrittura letteraria portata sullo schermo, pensato per un pubblico maturo rispetto ai contenuti tradizionali della piattaforma: probabilmente la novità più attesa tra gli abbonati che seguono le produzioni della sezione Star.

Camp Rock 3 (a metà mese)

A metà mese arriva Camp Rock 3, nuovo capitolo del franchise musicale Disney a quasi vent’anni dal primo film. Il trailer ha già svelato la nuova generazione di protagonisti chiamata a raccogliere l’eredità di uno dei fenomeni musicali più amati dell’era Disney Channel: un titolo pensato per parlare tanto ai nuovi spettatori quanto ai nostalgici cresciuti con l’originale.

Adults 2 e Furious

Nel calendario di agosto figura anche la seconda stagione di Adults, la comedy generazionale ambientata a New York che segue un gruppo di amici alle prese con le difficoltà e le assurdità della vita adulta appena fuori dall’università. La nuova annata prosegue il tono agrodolce e ironico che aveva conquistato il pubblico della prima, tra convivenze complicate, lavori precari e relazioni sentimentali altalenanti, sempre nella sezione Star del catalogo insieme al resto delle produzioni Hulu distribuite in Italia sotto quel marchio.

Prosegue infine Furious, la serie con Emmy Rossum arrivata sulla piattaforma a fine luglio e destinata a concludersi ai primi di settembre: chi non l’ha ancora iniziata ha tutto agosto per mettersi in pari prima dell’episodio conclusivo.

E al cinema torna Oceania

Fuori dalla piattaforma ma dentro il mondo Disney, il 19 agosto arriva nelle sale italiane il live action di Oceania, che ripropone il viaggio di Vaiana, chiamata ancora una volta dall’oceano a spingersi oltre i confini della sua isola insieme al semidio Maui. L’appuntamento in sala apre la lunga stagione di uscite Disney che accompagnerà il pubblico fino a dicembre.