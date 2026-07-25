Sono i due protagonisti assoluti dell’estate italiana, spesso confusi e usati come sinonimi: ma datterino e ciliegino sono pomodorini diversi per forma, dolcezza, polpa e perfino storia. Dal marchio IGP di Pachino ai gradi brix che misurano lo zucchero, dalle tre varietà del datterino alla curiosità che lega il ciliegino ai pomodori “originari” delle Americhe: ecco l’identikit completo delle due varietà, con i segreti per riconoscerle, sceglierle bene al momento della spesa e perfino coltivarle sul balcone.

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L’identikit: tondo e succoso contro allungato e compatto

Partiamo dall’aspetto, che è anche il modo più rapido per distinguerli al banco. Il ciliegino deve il nome alla forma tondeggiante e alle dimensioni contenute che ricordano una ciliegia: cresce in caratteristici grappoli “a lisca di pesce” che possono contare fino a 25 frutti, ha buccia sottile, polpa succosa e un gusto che unisce dolcezza e una giusta sapidità — merito anche dei terreni vicini al mare in cui viene tradizionalmente coltivato. Il datterino ha invece una forma piccola e allungata, che ricorda un dattero o vagamente un’oliva, con grappoli in genere da 12-14 frutti: la sua polpa è più soda e meno acquosa, contiene meno semi e il sapore è dolce e intenso, con una leggera punta acidula che lo bilancia.

La differenza di dolcezza si può perfino misurare: il grado zuccherino del datterino si attesta in genere sugli 8-10 gradi brix, con punte anche superiori, mentre il ciliegino viaggia tra i 6 e gli 8. Tradotto: a parità di maturazione, il datterino è quasi sempre il più dolce dei due.

Il capitolo Pachino: perché non tutti i ciliegini sono “pomodori di Pachino”

Attorno al ciliegino ruota uno degli equivoci più diffusi della spesa italiana: chiamare “pachino” qualsiasi pomodorino tondo. In realtà il Pomodoro di Pachino è un marchio IGP dal 2003, con un disciplinare che contempla quattro varietà — il ciliegino è solo la più celebre — e una zona di produzione precisa tra le province di Siracusa e Ragusa: dall’area di Pachino e Portopalo di Capo Passero ai territori di Noto e Ispica, fino alla fascia costiera iblea che tocca Scicli e Donnalucata. È il microclima di quel lembo di Sicilia sud-orientale — sole generoso, correnti umide del Mediterraneo e naturale salinità dei terreni costieri — a garantire al ciliegino di Pachino le sue proprietà organolettiche uniche: il ciliegino, peraltro, non è nemmeno autoctono della zona, ma lì ha trovato condizioni irripetibili. Al supermercato, quindi, la dicitura da cercare per il “vero” Pachino è il bollino IGP.

Le origini: il datterino cosmopolita e il ciliegino “antico”

Il datterino ha una storia recente e cosmopolita: la varietà nasce da incroci provenienti dall’Asia, oggi è in continua evoluzione — se ne trovano di rossi, gialli, piccolissimi o quasi grandi — e c’è perfino chi considera il datterino giallo il “progenitore” del pomodoro arrivato in Europa. Ne esistono tre varietà principali: il Lucciola, dalla forma ovale e coltivato su piante ad alto tasso di produttività; il Datter, riconoscibile per i grappoli poco allungati; e il Mandurio, celebre per il rosso particolarmente acceso dei suoi frutti.

Il ciliegino gioca invece la carta della storia lunga: è ritenuto la varietà più vicina ai pomodori “originari” coltivati in epoca precolombiana nelle Americhe, prima che secoli di selezione producessero i grandi pomodori da insalata. Entrambe le varietà, in ogni caso, hanno trovato nel Sud Italia la loro casa d’elezione, tra Sicilia e Puglia, con coltivazioni in serra e a pieno campo e raccolta rigorosamente a mano.

Nutrizione: piccoli, ma pieni di sostanza

Sul fronte salute i due pomodorini giocano quasi alla pari, ed è una bella notizia: ipocalorici e ricchi d’acqua come la maggior parte degli ortaggi, sono un’ottima fonte di vitamina C, vitamina K, potassio e folati, con un corredo di vitamine che le schede dei produttori estendono ai gruppi A, B ed E. Il protagonista assoluto è però il licopene, il potente antiossidante che regala ai pomodori il loro rosso intenso e che contrasta i radicali liberi — con una curiosità utile in cucina: la cottura prolungata lo rende più disponibile per l’organismo. Dal punto di vista nutrizionale le differenze tra datterino e ciliegino restano comunque minime: la scelta tra i due, dicono gli esperti, è più questione di gusto e consistenza che di salute.

In cucina la regola è semplice: succoso a crudo, compatto in cottura

Senza rubare il mestiere alle ricette, la bussola per l’uso quotidiano è chiara. Il ciliegino, con la sua acqua e la sua freschezza, dà il meglio a crudo: insalate, capresi, bruschette o come spuntino, con l’inevitabile effetto “uno tira l’altro”. Il datterino, con la polpa densa che non annacqua e la dolcezza concentrata, è il preferito di chef e cuochi di casa per sughi espressi, salse, conserve e cotture al forno, dove mantiene consistenza e regala profondità — pur restando ottimo anche fresco, grazie al suo aroma particolare.

Come sceglierli, conservarli e perfino coltivarli sul balcone

Al momento dell’acquisto valgono per entrambi le stesse regole: colore uniforme e brillante, buccia tesa senza grinze, picciolo verde e profumato — il profumo al picciolo è il miglior indizio di un pomodorino raccolto al punto giusto. Meglio conservarli fuori dal frigorifero, a temperatura ambiente e lontano dal sole diretto: il freddo spegne aromi e dolcezza, il loro vero patrimonio. I grappoli del ciliegino, che maturano in fretta, vanno consumati o trasformati rapidamente; il datterino, con la sua polpa compatta, perdona qualche giorno in più.

Ultima curiosità per i pollici verdi: il ciliegino è considerato una delle varietà più facili da coltivare, adatta anche ai principianti e agli spazi ridotti di un balcone — si semina tra fine inverno e primavera e si raccoglie da giugno a ottobre, con piante generose che colorano l’orto. Unica accortezza da manuale: evitare di piantare pomodori dove l’anno prima c’erano melanzane, peperoni o patate, loro parenti stretti.

FAQ

Che differenza c’è tra pomodoro datterino e ciliegino? Il ciliegino è tondo, succoso, con buccia sottile e gusto dolce-sapido; il datterino è allungato, con polpa soda, meno acqua e semi, e un sapore più dolce e intenso (8-10 gradi brix contro 6-8).

Il ciliegino e il pomodoro di Pachino sono la stessa cosa? No: il Pomodoro di Pachino è un marchio IGP dal 2003 che comprende quattro varietà coltivate in una zona precisa della Sicilia sud-orientale. Il ciliegino è solo la più famosa, e non tutti i ciliegini sono Pachino.

Quante varietà di datterino esistono? Le tre principali sono il Lucciola (forma ovale), il Datter (grappoli poco allungati) e il Mandurio (rosso particolarmente acceso), a cui si aggiungono le versioni gialle e le selezioni più recenti.

Datterino e ciliegino fanno bene? Sì: sono ipocalorici, ricchi di vitamina C, vitamina K, potassio, folati e soprattutto licopene, potente antiossidante che la cottura rende ancora più disponibile. Le differenze nutrizionali tra i due sono minime.