Ai palinsesti Rai 2026-2027 di Ancona il conduttore e direttore artistico ha sciolto i dubbi sul nuovo regolamento: cinque serate dal 16 al 20 febbraio, la classifica del venerdì designa il rappresentante italiano all’Eurovision, la finalissima del sabato incorona il vincitore del Festival.

Per settimane erano state solo indiscrezioni, filtrate da LaPresse e da Dagospia. Adesso c’è la voce di Stefano De Martino a mettere il timbro. A margine della presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 andata in scena venerdì 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona, il conduttore e direttore artistico ha illustrato “in maniera ufficiale” l’architettura del suo primo Sanremo, quello del 16-20 febbraio 2027. E la novità che tutti aspettavano ha finalmente un nome: serata performance.

Come funzionano le cinque serate di Sanremo 2027

De Martino ha scandito il calendario senza giri di parole. “Ve lo dico in maniera ufficiale”, ha premesso, prima di elencare le cinque serate dal martedì al sabato. Nelle prime due, martedì 16 e mercoledì 17, si esibiscono tutti i cantanti in gara con il proprio brano: una rottura rispetto agli ultimi anni, quando i Big venivano divisi in due gruppi tra la seconda e la terza serata.

“Il giovedì, giusto al centro delle cinque serate, ci sarà la serata delle cover”, ha spiegato il direttore artistico. È il primo dei tre traguardi settimanali, anticipato di un giorno rispetto alla collocazione storica del venerdì proprio per fare spazio alla grande novità.

Cos’è la serata performance del venerdì

Il venerdì arriva l’inedito. Si chiama serata performance ed è, come l’ha descritta lo stesso De Martino, l’occasione in cui gli artisti — “secondo la loro idea creativa, supportati dalla squadra sanremese dell’Ariston” — hanno l’opportunità di mettere in scena “un vero e proprio show con la loro canzone in gara”. Non una cover, dunque, ma il brano del Festival riproposto in una veste spettacolare ispirata agli spettacoli dal vivo.

Il punto decisivo è quello che segue, nelle parole del direttore artistico: “La classifica di quella sera determinerà il vincitore che di diritto andrà all’Eurovision a rappresentare l’Italia”. Fino all’edizione 2026 il pass per la kermesse europea era un automatismo legato alla vittoria finale del Festival; dal 2027 i due percorsi si separano. Chi vince il venerdì stacca il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2027, che si terrà in Bulgaria dopo la vittoria di Dara nel 2026 (la città ospitante — Sofia è la favorita — sarà annunciata da BNT entro fine luglio 2026); chi vince il sabato conquista il Festival. È il cuore della rivoluzione voluta da De Martino.

Il sabato, infatti, resta “la grande finalissima, come sempre nella tradizione sanremese, con il vincitore del Festival”, ha chiuso De Martino.

Le parole di De Martino: “Consacrazione o rovina, e questo mi eccita”

Il direttore artistico non ha nascosto la posta in gioco personale. “È l’anno della consacrazione ma anche di tante responsabilità, potrebbe anche essere l’anno della rovina — ha detto —. Siamo sul crinale. Potrebbe essere l’anno della consacrazione come quello della fine della mia carriera, e questa cosa mi eccita tantissimo”.

“L’unica nota dolente è lasciare lo storico teatro delle vittorie”, ha ammesso, riferendosi allo studio di Affari Tuoi. “Ma noi facciamo sempre di necessità virtù, proprio perché siamo dei teatranti. Siamo nomadi, ovviamente, però abbiamo il Centro studi Rai di Milano che ci ha accolto alla grande. Stiamo già costruendo un nuovo studio per Affari Tuoi, non vedo l’ora di potervelo far vedere”.

Alla domanda su chi vincerà e sugli scoop del prossimo Festival, De Martino ha glissato con ironia, così come sul gossip che lo riguarda. Sul regolamento completo la parola d’ordine resta l’attesa: “Tra un po’ sarà ufficialmente pubblicato, e sarete i primi a saperlo”.

Chiusura affidata a un consiglio al sé stesso di quindici anni fa, che suona anche come un messaggio ai più giovani: “Studia, leggi, laureati, vai a scuola, informati, smetti di fare il cretino. Tutte le cose che dico a mio figlio”.

Il messaggio ai connazionali all’estero

Nel corso dell’intervista De Martino ha rivolto un pensiero agli italiani che vivono lontano da casa: “Io lo so cosa si prova a stare lontano da casa, l’ho provato negli anni perché ho vissuto a New York per due anni e mi mancava tantissimo casa. E sono felice di essere lo strumento attraverso il quale loro riconquistano un po’ di familiarità con casa”. Poi il saluto: “Vi mando un bacio grande e spero di farvi compagnia, di aiutarvi a sentire meno la mancanza dell’Italia”.

Cosa resta da chiarire

Il quadro tracciato ad Ancona è chiaro nella struttura, ma alcuni nodi restano aperti in attesa del regolamento definitivo. Il primo riguarda il meccanismo di voto della serata Eurovision: classifica autonoma costruita solo sulla serata del venerdì, come accade per le cover, oppure preferenze pesate sull’intera settimana? La seconda opzione è più delicata, perché rischierebbe di anticipare le gerarchie prima della finale.

Il secondo riguarda il numero dei Big in gara. Dopo un’edizione 2026 arrivata a trenta concorrenti, l’ipotesi di una rosa più contenuta è tornata a circolare, per rendere le serate meno lunghe e dare più respiro a ciascun brano. Su questo, però, dalle dichiarazioni di Ancona non è arrivata una cifra ufficiale.