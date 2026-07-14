Ogni presentazione dei palinsesti racconta due storie: quella dei programmi che vedremo e quella, spesso più interessante, di chi resta fuori. Dopo Ancona e Cologno Monzese la lista è lunga e attraversa entrambe le aziende: da Teo Mammucari a Simona Ventura, da Alessia Marcuzzi a Myrta Merlino, fino al nodo Striscia la Notizia e al rebus Barbara D’Urso. Sopra tutti, il caso Amadeus: libero da Nove, senza porte aperte né in Rai né a Mediaset. Ma attenzione: non tutti gli “esclusi” sono uguali, e conviene distinguere.

Ci sono le conferme, le novità, i colpi di mercato. E poi c’è la lista che nessuna azienda legge dal palco: quella dei conduttori che, a settembre, non avranno un programma da condurre.

Dopo la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona del 3 luglio e quella Mediaset a Cologno Monzese, il quadro è ormai definito. Ed è un quadro che, letto per intero, dice qualcosa sullo stato della televisione generalista italiana: si taglia, si concentra, si punta su pochi cavalli sicuri. E chi resta a piedi è spesso un nome che fino a ieri era considerato di prima fascia.

Ma prima di scorrere l’elenco, una premessa doverosa: “senza programma” non significa “fuori dalla televisione”. Le situazioni sono molto diverse tra loro, e fare di ogni erba un fascio — come sta accadendo in questi giorni — è un errore.

Gli esclusi Rai

Teo Mammucari è il caso più rumoroso. Il conduttore romano non solo lascia Domenica In — dove sono stati invece confermati Tommaso Cerno ed Enzo Miccio — ma vede anche cancellato “Lo Spaesato”, il programma che aveva guidato per due stagioni. Alle spalle, una stagione di attriti con Mara Venier e le ultime puntate del contenitore domenicale saltate.

Alessia Marcuzzi esce dai palinsesti su due fronti: nessun programma da condurre e nessun posto in giuria a Tale e Quale Show, dove è stata sostituita da Elettra Lamborghini. Ma qui la lettura “trombata” è fuorviante: la sua attività prosegue con successo su Prime Video, dove conduce “The Traitors” e “Red Carpet”.

Bianca Guaccero era data come possibile affiancamento a Mara Venier a Domenica In, ipotesi mai concretizzata. Dopo “Dalla strada al palco” resta al momento senza progetti, ma nel 2027 dovrebbe tornare regolarmente al timone del people show di Rai 1.

Paola Perego e Paola Barale pagano la mancata conferma di “Citofonare Rai 2”, il programma del weekend che le vedeva in coppia. Per Perego non è stato rinnovato nemmeno “The Floor”.

Serena Bortone resta senza programma televisivo per l’ennesima stagione: dopo “Oggi è un altro giorno” (chiuso nel 2023) e “Chesarà” (chiuso l’anno successivo), la giornalista prosegue il proprio percorso su Radio 2 con “5 in condotta”.

Stefano Massini perde “Riserva Indiana” su Rai 3, chiuso dopo diverse stagioni.

Gli esclusi Mediaset

Simona Ventura è la sorpresa più pesante. Aveva lasciato la Rai proprio per guidare il Grande Fratello Nip su Canale 5, un progetto che doveva rappresentare una svolta. Il reality ha deluso: quattordici puntate chiuse con una media del 14,9% di share e meno di 1 milione e 900mila spettatori. Risultato: il format non è stato riproposto, mentre il Grande Fratello Vip torna con Ilary Blasi. Per “Super Simo”, al momento, nessuna trasmissione.

Myrta Merlino resta a secco per il secondo anno consecutivo. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque si era parlato di un talk di approfondimento in prima serata su Rete 4: non se n’è fatto nulla. Continuerà a collaborare come opinionista nei programmi d’attualità.

Alessandro Cattelan è forse il caso più curioso, perché è escluso da entrambe le aziende. Chiuso “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2, il passaggio a Mediaset non si è concretizzato: durante la presentazione Pier Silvio Berlusconi ha ribadito la stima per il conduttore, spiegando però che al momento non esiste un format capace di valorizzarlo. Resta il gioco condotto ad Amici e il podcast “Supernova”.

Alfonso Signorini non avrà alcuno show: dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona, il giornalista si è autosospeso da Mediaset e l’autosospensione risulta tuttora in corso.

Belén Rodríguez esce soddisfatta a metà: tornerà nel cast fisso di “Tú sí que vales”, ma senza un programma tutto suo. Sfumata, dopo mesi di indiscrezioni, l’ipotesi Isola dei Famosi.

Il caso Amadeus: senza rete, per la prima volta in trent’anni

Il nome più pesante di tutti, però, non compare in nessuna delle due liste — perché non è escluso da un palinsesto: è fuori da tutti.

Il 26 giugno Amadeus e Warner Bros. Discovery hanno comunicato la risoluzione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni. Si chiude così, con due anni di anticipo, l’avventura iniziata nel 2024 dopo l’addio alla Rai e a cinque Festival di Sanremo.

I numeri spiegano molto: “The Cage” e “Chissà Chi È” si sono fermati attorno al 2,5% di share, “Like a Star” al 3%, il “Suzuki Music Party” al 4,6%; leggermente meglio “La Corrida”, sopra il 6% nella prima stagione e attorno al 4% nella seconda. Per un conduttore che con i “Soliti Ignoti” su Rai 1 viaggiava sui 5 milioni di spettatori e il 21% di share, il confronto è impietoso.

E adesso? Entrambe le porte principali sono, al momento, socchiuse.

In Rai l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha chiuso con nettezza: Amadeus ha fatto una scelta chiara due anni fa, l’azienda ha investito su altri talenti — su tutti Stefano De Martino, che ne ha ereditato l’access prime time e il Festival. Un rientro appare improbabile almeno fino al cambio di governance previsto nel 2027, nonostante il pressing pubblico dell’amico Fiorello.

In Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha usato parole calde ma non risolutive: pensa che Amadeus lavorerà con loro in futuro, “appena c’è il progetto giusto”, riconoscendo totale apprezzamento soprattutto per le sue capacità in ambito musicale. Traduzione: la stima c’è, il format no. E l’access prime time del Biscione è saldamente presidiato da Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna”.

Il risultato è che uno dei conduttori più vincenti della storia recente della televisione italiana potrebbe passare una stagione intera senza un programma. Tra gli addetti ai lavori circola una battuta che fotografa la situazione: potrebbe tornare in Rai, ma anche restare comodamente sul divano.

C’è una lettura, però, che vale la pena considerare: dopo due anni di iper-esposizione che non si è tradotta in centralità, una pausa potrebbe non essere una condanna ma una strategia. Ricostruire l’attesa è, in televisione, un mestiere.

Il nodo Striscia la Notizia

È il capitolo più delicato, perché non riguarda un conduttore ma un pezzo di storia della televisione italiana.

“Striscia la Notizia” non compare nei palinsesti Mediaset 2026/2027. Interrogato sul futuro del tg satirico, Pier Silvio Berlusconi ha tagliato corto: sta parlando con Antonio Ricci, al momento non ci sono altre informazioni.

In sospeso, di conseguenza, il futuro dei suoi volti: Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Roberto Lipari e Sergio Friscia. In access prime time, oggi, l’intoccabile è “La Ruota della Fortuna”.

Il rebus Barbara D’Urso

Il suo è il nome che genera più rumore, ed è anche quello su cui circolano più informazioni contraddittorie.

Il punto fermo è questo: D’Urso non ha un programma né in Rai né in Mediaset. La conduttrice ha parlato pubblicamente di un presunto veto Mediaset sui suoi programmi in Rai. Berlusconi ha respinto la ricostruzione durante la presentazione dei palinsesti, osservando di non vederla neppure su altre piattaforme e affermando di non avere alcun potere in materia, né interesse a esercitarlo.

Resta in piedi l’ipotesi — al momento non confermata — di un ruolo da giurata a Ballando con le Stelle.

Cosa dice davvero questa lista

Sarebbe comodo leggere tutto come una serie di “siluramenti”. La realtà è più prosaica e più interessante.

Primo: contano i numeri. I casi Ventura e Amadeus sono esemplari — progetti costruiti su nomi fortissimi, ascolti sotto le attese, e il format sparisce. Nemmeno il conduttore di cinque Sanremo è al riparo. La televisione generalista, sotto pressione, ha meno margine che in passato per aspettare che un programma cresca.

Secondo: lo streaming cambia il significato di “escluso”. Marcuzzi non ha un programma Rai ma conduce su Prime Video; Cattelan ha un podcast molto seguito. Un tempo restare fuori dai palinsesti equivaleva a sparire: oggi non più.

Terzo: i palinsesti sono una fotografia, non una sentenza. Molte di queste posizioni possono cambiare nei prossimi mesi — Guaccero è attesa nel 2027, Cattelan resta nei radar di Cologno, Striscia è ancora oggetto di trattativa.

Come sempre in televisione, l’unica cosa certa è che nulla lo è davvero.

Domande frequenti

Chi sono i conduttori rimasti senza programma in Rai? Tra i principali: Teo Mammucari (fuori da Domenica In e cancellato “Lo Spaesato”), Alessia Marcuzzi, Bianca Guaccero, Paola Perego e Paola Barale (chiuso “Citofonare Rai 2”), Serena Bortone e Stefano Massini (chiuso “Riserva Indiana”).

Chi resta fuori dai palinsesti Mediaset? Simona Ventura, Myrta Merlino, Alessandro Cattelan, Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Belén Rodríguez sarà nel cast di “Tú sí que vales” ma senza un programma proprio. In sospeso anche i volti di Striscia la Notizia.

Perché Simona Ventura è rimasta senza programma? Il Grande Fratello Nip, che aveva condotto su Canale 5, ha chiuso con una media del 14,9% di share e meno di 1,9 milioni di spettatori. Il format non è stato riproposto nei nuovi palinsesti.

Che fine ha fatto Amadeus? Il 26 giugno 2026 ha risolto consensualmente il contratto con Warner Bros. Discovery, lasciando Nove con due anni di anticipo. Al momento non ha un programma: la Rai ha chiuso a un rientro immediato (Rossi: ha fatto una scelta due anni fa, l’azienda ha investito su altri talenti), mentre Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che lavorerà con Mediaset “appena c’è il progetto giusto”, senza però annunciare alcun format.

Striscia la Notizia chiude? Non è nei palinsesti 2026/2027, ma Mediaset non ha annunciato una chiusura: Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che sono in corso interlocuzioni con Antonio Ricci.

Barbara D’Urso tornerà in televisione? Al momento non ha un programma né in Rai né in Mediaset. Resta in piedi l’ipotesi di un ruolo da giurata a Ballando con le Stelle, non confermata.