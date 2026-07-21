Con l’ondata di caldo che sta facendo segnare bollini rossi e temperature percepite fino a 40 gradi, il dilemma davanti al telecomando è sempre lo stesso: modalità raffreddamento (Cool) o deumidificazione (Dry)? La risposta corretta è: dipende da caldo e umidità. La funzione Dry consuma meno — le stime vanno dal 15 al 40% in base al modello — ed è perfetta contro l’afa, ma nelle giornate di caldo estremo non basta: serve il raffreddamento, usato però con le regole giuste per non far esplodere la bolletta.

Cosa cambia davvero tra Cool e Dry

Le due modalità fanno lavori diversi. Il raffreddamento (Cool) abbassa attivamente la temperatura dell’ambiente: agisce in fretta, dà sollievo immediato nelle giornate roventi, ma è la funzione più energivora del climatizzatore. La deumidificazione (Dry) invece non punta ad abbassare i gradi: “asciuga” l’aria rimuovendo l’umidità in eccesso, con un compressore che lavora a intermittenza. Il risultato è un ambiente meno afoso, più silenzioso da vivere, con un beneficio in più: meno umidità significa anche meno muffe e condensa.

Il punto chiave è la temperatura percepita: gran parte del disagio estivo non viene dai gradi in sé ma dall’afa. In una giornata molto umida, togliere acqua dall’aria può restituire un comfort sorprendente anche senza raffreddare; in una giornata torrida e secca, invece, il Dry da solo non basta e l’unico vero sollievo arriva dal raffreddamento.

Quando conviene il deumidificatore (e quando no)

La modalità Dry dà il meglio in tre situazioni: quando l’umidità relativa è alta ma la temperatura non è estrema, nelle ore serali e notturne — è più silenziosa e mantiene il comfort senza raffreddare eccessivamente la stanza mentre si dorme — e nelle mezze stagioni o nelle giornate afose ma non roventi. C’è però un’avvertenza sui consumi: il risparmio del Dry è reale soprattutto sui climatizzatori moderni dotati di sensore di umidità; sui modelli più datati la modalità funziona in modo molto simile al raffrescamento, con il compressore quasi sempre attivo, e il risparmio può ridursi al minimo o annullarsi. Usata troppo a lungo, inoltre, può rendere l’aria eccessivamente secca.

Discorso diverso per il deumidificatore come apparecchio autonomo: consuma molto meno di un condizionatore — che a parità di volumi d’aria ha un costo in bolletta mediamente triplo — ma non rinfresca affatto, anzi tende a riscaldare leggermente l’aria che aspira, perché le sue unità di scambio termico sono entrambe dentro casa. In piena ondata di calore, da solo, non è la soluzione.

Quando serve il raffreddamento: le regole per non pagare bollette folli

Nelle ore più calde della giornata — indicativamente dalla tarda mattinata al pomeriggio, quando le temperature superano abbondantemente i 30 gradi — la modalità Cool è la scelta giusta, e c’è anche un dettaglio spesso ignorato: raffreddando, il condizionatore deumidifica comunque l’aria in modo naturale, motivo per cui molti tecnici la considerano la modalità più efficiente quando l’obiettivo è anche abbassare i gradi.

Per contenere i consumi valgono poche regole d’oro: impostare una temperatura ragionevole (il riferimento estivo classico è 26 gradi, evitando scarti eccessivi rispetto all’esterno — alcuni esperti suggeriscono di non superare i 4-5 gradi di differenza); tenere puliti filtri e griglie con una manutenzione periodica, perché un filtro intasato fa lavorare di più la macchina; chiudere porte e finestre e schermare il sole nelle ore di punta; preferire apparecchi inverter di classe energetica alta, che raggiungono la temperatura in pochi minuti e la mantengono modulando la potenza. Ricordando che i consumi crescono in proporzione alla differenza tra la temperatura interna desiderata e quella esterna: ogni grado in meno si paga.

La strategia giusta per questi giorni

Ricapitolando, con il caldo estremo di questa settimana la combinazione più sensata è: Cool nelle ore roventi, impostato su una temperatura non polare, e Dry la sera e la notte, quando i gradi calano ma l’afa resta — sfruttando la funzione più silenziosa proprio nelle ore del sonno. Con un occhio all’igrometro, se il climatizzatore lo integra: sopra il 60-65% di umidità relativa, deumidificare è quasi sempre la mossa che cambia la percezione della casa.

FAQ

Il deumidificatore consuma meno del condizionatore? Sì: la modalità Dry consuma in media dal 15 al 40% in meno rispetto al raffreddamento, a seconda del modello. Il risparmio però è concreto soprattutto sui climatizzatori moderni con sensore di umidità; sui modelli datati può essere minimo.

Con il caldo estremo basta la modalità deumidificazione? No: il Dry riduce l’afa ma non abbassa attivamente i gradi. Nelle giornate torride serve il raffreddamento, che tra l’altro deumidifica comunque l’aria in modo naturale.

A che temperatura impostare il condizionatore d’estate? Il riferimento classico è 26 gradi, evitando scarti eccessivi rispetto all’esterno: differenze troppo marcate fanno impennare i consumi, che crescono in proporzione al divario tra dentro e fuori.

Quale modalità usare di notte? La deumidificazione è ideale per la notte: è più silenziosa e mantiene il comfort senza raffreddare troppo la stanza. Se però la notte resta rovente, meglio il Cool a temperatura moderata.