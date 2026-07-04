A Kansas City basta il lampo di Jhon Arias nel primo tempo. La Colombia domina il gioco, spreca il raddoppio con Luis Diaz e resiste al ritorno del Ghana, che saluta il Mondiale. Per la Tricolor e il primo turno a eliminazione diretta superato dal 2014: agli ottavi c’e la Svizzera.

Il gol di Arias indirizza la sfida

Al Kansas City Stadium il Ghana parte forte con un destro di Thomas Partey di poco a lato al 1′, ma da quel momento e un assolo colombiano. Al 14′ arriva la rete che decide la partita: percussione sulla destra e cross forte di Luis Suarez, Luis Diaz non ci arriva di testa per un soffio e alle sue spalle spunta Jhon Arias, lesto a insaccare di destro. La Colombia di Nestor Lorenzo prende in mano il gioco e amministra il ritmo, cifra distintiva del suo cammino ai Mondiali. Il primo tempo e segnato anche da due infortuni muscolari: fuori Jhon Cordoba all’8′ (dentro Luis Suarez) e Senaya al 13′ per il Ghana.

Luis Diaz spreca, il Ghana non punge

Nella ripresa la Colombia sfiora piu volte il raddoppio: a Luis Diaz viene annullato un gol per fuorigioco e poco dopo l’ex Liverpool, oggi al Bayern Monaco, spreca una grande occasione tutto solo in area, murato dal portiere Ati-Zigi. Il Ghana di Carlos Queiroz, fedele alla propria solidita difensiva, fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso e non riesce a costruire occasioni nitide. La Colombia controlla fino al triplice fischio e conquista la qualificazione.

Colombia agli ottavi contro la Svizzera

Con questo successo la Colombia torna a superare un turno a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta dal 2014, quando batte’ l’Uruguay 2-0 agli ottavi: era una delle sole precedenti vittorie della Tricolor nella fase a eliminazione diretta iridata. La squadra tornera in campo martedi 7 luglio alle ore 22 italiane a Vancouver, dove affrontera la Svizzera. Per il Ghana, qualificatosi come una delle migliori terze, si chiude qui l’avventura mondiale.

Il tabellino di Colombia-Ghana

Competizione Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sedicesimi di finale Risultato Colombia-Ghana 1-0 Stadio Kansas City Stadium, Kansas City (Missouri) Marcatori 14′ Jhon Arias (C) Arbitro Clement Turpin (VAR: Jerome Brisard)

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Arias (73′ Quintero), Lerma, Puerta; James Rodriguez (46′ Rios), Cordoba (8′ Suarez), Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo.

Ghana (4-1-4-1): Ati-Zigi; Senaya (13′ Seidu), Luckassen, Opoku, Mensah; Partey; I. Williams (Abdul Fatawu), Yirenkyi, Sibo (Owusu), Semenyo; Ayew. Ct: Carlos Queiroz.

Formazioni: Sky Sport, Virgilio Sport.

Le pagelle: Arias e Lerma i migliori della Colombia

Le pagelle della Gazzetta del Sud premiano la prova del match-winner Jhon Arias (6,5), del regista Jefferson Lerma (6,5) e del difensore Jhon Lucumi (6,5). Sufficienze diffuse per il resto della formazione di Lorenzo, con Luis Diaz protagonista di una prestazione vivace ma poco concreta sotto porta.

Fonte pagelle: Gazzetta del Sud. Le valutazioni sono giudizi della redazione citata, non dati oggettivi.

Domande frequenti

Come e finita Colombia-Ghana?

La Colombia ha battuto il Ghana 1-0 ai sedicesimi dei Mondiali 2026, qualificandosi per gli ottavi di finale.

Chi ha segnato in Colombia-Ghana?

Ha segnato Jhon Arias al 14′, con un destro su assist di Luis Suarez.

Chi affrontera la Colombia agli ottavi?

La Colombia affrontera la Svizzera martedi 7 luglio alle ore 22 italiane a Vancouver.

Da quanto tempo la Colombia non superava un turno a eliminazione diretta?

Dal 2014: era dagli ottavi vinti 2-0 contro l’Uruguay che la Colombia non passava un turno nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

Chi e il ct del Ghana?

Il commissario tecnico del Ghana e il portoghese Carlos Queiroz, subentrato a Otto Addo nell’aprile 2026.