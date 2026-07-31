Per la prima volta “Agitare coca cola” di Tommaso Paradiso è il brano più trasmesso dalle radio italiane: la classifica EarOne Airplay per punteggio della settimana 31 del 2026 (24-30 luglio) lo incorona al primo posto, davanti a “Partenope” di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors e a “Sorry Scusa Lo Siento” dei Pinguini Tattici Nucleari. In top 10 il balzo di Anna e il ritorno di Emma con Fabri Fibra.

La settimana 31 del 2026 — periodo di rilevazione da venerdì 24 a giovedì 30 luglio, con brani a radio date fino al 30 luglio — consegna un nuovo numero uno alla classifica EarOne Airplay per punteggio. Dopo settimane di ascesa costante, Tommaso Paradiso completa la scalata e si prende la vetta con “Agitare coca cola”, scavalcando il brano che aveva dominato le ultime rilevazioni. La parte alta della graduatoria resta un affare quasi esclusivamente italiano, con il pop d’autore, il funk mediterraneo e l’urban a contendersi le rotazioni dell’estate. Di seguito l’analisi posizione per posizione.

Tommaso Paradiso al numero uno: la scalata di “Agitare coca cola”

“Agitare coca cola” sale dal terzo al primo posto e tocca per la prima volta la vetta della classifica (nuovo picco). Il brano, in radio dal 19 giugno 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy, è firmato da Tommaso Paradiso con Davide Simonetta, che ne cura anche la produzione, ed è estratto dal progetto discografico “Casa Paradiso”. Il cantautore romano ha raccontato che il pezzo, pur uscito in piena stagione calda, non nasce come canzone dell’estate ma come una semplice canzone d’amore: il gesto del titolo diventa la metafora di un sentimento instabile e imprevedibile, pronto a esplodere come una bibita agitata. Il primo posto arriva nel pieno del tour estivo dell’artista, partito a metà luglio da Bassano del Grappa.

Merk & Kremont scendono al secondo posto con “Partenope”

Dopo il ritorno in vetta della scorsa settimana, “Partenope” di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors (Warner) scivola in seconda posizione. Il brano, in radio dal 5 giugno 2026 e firmato da Federica Abbate, Jacopo Ettore, Stash Fiordispino e Serena Brancale, resta comunque uno dei principali candidati al titolo di tormentone dell’estate 2026, forte di più settimane trascorse al numero uno.

Pinguini Tattici Nucleari terzi, Samurai Jay risale

Pinguini Tattici Nucleari

Terza posizione per “Sorry Scusa Lo Siento” dei Pinguini Tattici Nucleari (Sony), che perde un gradino ma conferma una presenza ormai lunghissima nella parte altissima della classifica: il brano, scritto da Emanuele Cotto, Riccardo Zanotti, Marco Paganelli e Andrea Pisani, è stato numero uno a giugno e da allora non è mai uscito dal podio o dai suoi immediati dintorni.

Risale invece dal quinto al quarto posto “Flamenco Paranoia” di Samurai Jay (Island), in radio dal 22 maggio 2026 e già numero uno a inizio luglio. Il pezzo, firmato da Gennaro Amatore con Vittorio Coppola, Luca Stocco e Matteo Novi, si conferma uno dei titoli più solidi della stagione.

Gaia quinta, Angelina Mango e Marco Mengoni al sesto posto

“Bossa Nostra” di Gaia (Sony) guadagna due posizioni e sale dal settimo al quinto posto. Curiosità d’autore: il brano è firmato da Gaia Gozzi con Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, gli stessi nomi che compaiono tra gli autori di “Sorry Scusa Lo Siento” — la penna del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari è quindi presente due volte nella top 10 della settimana.

Scende dal quarto al sesto posto “Canto d’amore” di Angelina Mango con Marco Mengoni (LaTarma Records / Sony / Warner), scritto dai due interpreti con Jacopo Ettore, altro autore con doppia presenza in classifica questa settimana grazie anche a “Partenope”.

Anna, il balzo della settimana con “White Girl Wasted”

È il movimento più vistoso della rilevazione: “White Girl Wasted” di Anna (EMI) sale dalla tredicesima alla settima posizione, toccando il suo nuovo picco. Il singolo, in radio dal 19 giugno 2026, è il primo estratto da “Million Dollar Babe”, il secondo album in studio della rapper di La Spezia pubblicato il 10 luglio. Prodotto da MILES, il brano è un pezzo dichiaratamente dance e clubbing, con un impianto EDM pensato per la pista, e conferma il momento d’oro dell’artista, da due anni la voce femminile più ascoltata in Italia.

Le altre posizioni: ANOTR stabili, Noemi in calo, rientrano Emma e Fabri Fibra

All’ottavo posto restano stabili ANOTR e 54 Ultra con “Talk To You” (No Art), il titolo internazionale della top 10, che in stagione ha toccato come picco la quinta posizione.

Scende dal sesto al nono posto “Tu cosa fai questa sera” di Noemi (Sony), brano firmato tra gli altri da Paolo Antonacci e dalla stessa cantautrice romana, che la scorsa settimana aveva raggiunto il suo picco al sesto posto.

Chiude la top 10 il rientro di “Antidroga” di Emma e Fabri Fibra (Island / Sony), che risale dall’undicesima alla decima posizione. Il singolo, in radio dal 26 giugno 2026, è stato presentato a sorpresa il 23 giugno sul palco del TIM Summer Hits di Roma: prodotto da Zef e scritto dai due artisti con lo stesso Zef e Alessandro La Cava, è la seconda collaborazione tra Emma e Fabri Fibra dopo “In Italia 2024”. Dietro il titolo volutamente provocatorio si nasconde in realtà una canzone d’amore, e in stagione il brano ha toccato come picco l’ottava posizione.

La top 10 EarOne Airplay per punteggio — week 31.2026 (24-30 luglio 2026)

Agitare coca cola – Tommaso Paradiso (Sony) — prec. 3, picco 1 Partenope (feat. Serena Brancale, The Kolors) – Merk & Kremont (Warner) — prec. 1, picco 1 Sorry Scusa Lo Siento – Pinguini Tattici Nucleari (Sony) — prec. 2, picco 1 Flamenco Paranoia – Samurai Jay (Island) — prec. 5, picco 1 Bossa Nostra – Gaia (Sony) — prec. 7, picco 4 Canto d’amore (con Marco Mengoni) – Angelina Mango, Marco Mengoni (LaTarma Records / Sony / Warner) — prec. 4, picco 4 White Girl Wasted – Anna (EMI) — prec. 13, picco 7 Talk To You – ANOTR, 54 Ultra (No Art) — prec. 8, picco 5 Tu cosa fai questa sera – Noemi (Sony) — prec. 6, picco 6 Antidroga – Emma, Fabri Fibra (Island / Sony) — prec. 11, picco 8

Fonte: EarOne, classifica airplay radio per punteggio, week 31.2026 (24-30 luglio 2026), brani con radio date fino al 30 luglio 2026.

Domande frequenti

Qual è la canzone più trasmessa dalle radio italiane questa settimana? Nella settimana 31 del 2026 (24-30 luglio) il brano più trasmesso dalle radio italiane secondo la classifica EarOne per punteggio è “Agitare coca cola” di Tommaso Paradiso, per la prima volta al numero uno.

Quando è uscito “Agitare coca cola” di Tommaso Paradiso? Il singolo è in radio dal 19 giugno 2026, pubblicato da Columbia Records / Sony Music Italy, scritto da Tommaso Paradiso con Davide Simonetta ed estratto dal progetto “Casa Paradiso”.

Qual è il movimento più significativo della top 10? Il balzo di “White Girl Wasted” di Anna, che sale dalla tredicesima alla settima posizione toccando il suo nuovo picco: è il primo estratto dall’album “Million Dollar Babe”, uscito il 10 luglio 2026.

Come viene elaborata la classifica EarOne? EarOne monitora i passaggi radiofonici sulle emittenti italiane ed elabora la classifica per punteggio su base settimanale, da venerdì a giovedì. La rilevazione della week 31.2026 copre il periodo dal 24 al 30 luglio 2026.