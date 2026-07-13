A vent’anni dal suo debutto televisivo, Capri è tornata nel pomeriggio di Rai 1 nell’estate 2026. La fiction con Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Isa Danieli viene riproposta a partire dal 2 luglio 2026, riportando sul piccolo schermo gli amori, i segreti e le rivalità che ruotano intorno a Villa Isabella.

La serie esordì nel 2006 e divenne rapidamente uno dei titoli più popolari della fiction italiana degli anni Duemila. Il successo nacque dall’unione tra una storia sentimentale ricca di colpi di scena, un cast molto amato e gli spettacolari paesaggi della Campania.

Rivedere oggi Capri significa quindi fare un viaggio nella televisione di vent’anni fa, quando le grandi fiction generaliste riuscivano a raccogliere davanti allo schermo diversi milioni di spettatori.

Ma dove si trova davvero Villa Isabella? Tutte le scene furono girate sull’isola? E perché nella terza stagione cambiarono molti dei protagonisti?

Ecco cinque curiosità sulla serie tv Capri che non tutti conoscono.

1. Villa Isabella non si trova realmente sull’isola di Capri

Villa Isabella è il luogo simbolo della fiction. Nella storia rappresenta una splendida residenza affacciata sul mare, intorno alla quale si intrecciano le vicende della famiglia Galiano e dei principali protagonisti.

La villa utilizzata per buona parte delle riprese esterne, però, non si trova sull’isola di Capri.

La location è infatti Villa Guariglia, situata a Raito, frazione di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. La dimora appartenne a Raffaele Guariglia, ambasciatore e ministro degli Esteri italiano, e oggi ospita il Museo provinciale della ceramica.

Le terrazze, i giardini e la posizione panoramica della villa permisero alla produzione di ricreare perfettamente l’atmosfera mediterranea di Villa Isabella.

La location è diventata negli anni una meta particolarmente suggestiva anche per gli appassionati della serie, che continuano ad associarla alla casa di Reginella, Massimo e Umberto Galiano.

2. Non tutte le scene furono girate a Capri

Sebbene la fiction sia ambientata prevalentemente sull’isola azzurra, molte riprese furono realizzate in altre località della Campania.

Capri compare realmente nella serie attraverso i Faraglioni, la celebre Piazzetta, le strade e alcuni dei panorami più riconoscibili dell’isola. Diverse scene, tuttavia, vennero girate tra la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Il porto mostrato frequentemente nella fiction, per esempio, è in diverse sequenze quello di Sorrento e non Marina Grande di Capri.

Tra le località utilizzate per le riprese vengono indicate anche Vico Equense, Vietri sul Mare e Conca dei Marini. Alcune scene ambientate nelle grotte marine sarebbero state realizzate nella Grotta dello Smeraldo, lungo la Costiera Amalfitana.

La fiction riuscì quindi a unire diverse località campane, presentandole al pubblico come parti di un unico scenario narrativo.

Il risultato fu così convincente che Capri divenne una sorta di grande cartolina televisiva della Campania, capace di valorizzare non soltanto l’isola, ma anche numerosi luoghi della costa.

3. Le musiche della serie sono di Peppino di Capri

Uno degli elementi che contribuiscono maggiormente all’atmosfera romantica della fiction è la sua colonna sonora.

Le musiche di Capri sono firmate da Peppino di Capri, come riportato anche nella presentazione ufficiale della serie su RaiPlay.

La scelta dell’artista appare particolarmente significativa. Peppino di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella, è infatti nato sull’isola ed è uno dei cantanti che maggiormente ne hanno rappresentato nel tempo l’immaginario romantico e musicale.

Le sue composizioni accompagnano le storie d’amore, i momenti drammatici e le immagini del mare, diventando una componente essenziale dell’identità della fiction.

Il legame tra la serie e il cantante non è quindi soltanto musicale, ma anche geografico e culturale. La colonna sonora contribuisce a trasmettere allo spettatore quella sensazione di nostalgia, eleganza e romanticismo che ancora oggi caratterizza Capri.

4. Il finale della prima stagione sfiorò otto milioni di spettatori

La prima stagione di Capri fu uno dei grandi successi televisivi del 2006.

Al centro della storia c’era Vittoria Mari, interpretata da Gabriella Pession. La giovane psicologa milanese arrivava sull’isola dopo aver ricevuto una misteriosa lettera e scopriva di aver ereditato una parte di Villa Isabella.

Il suo arrivo dava inizio a un complicato triangolo sentimentale con i fratelli Massimo e Umberto Galiano, interpretati rispettivamente da Kaspar Capparoni e Sergio Assisi.

Tra segreti familiari, rivalità, amori impossibili e rivelazioni sulle vere origini di Vittoria, la fiction riuscì a conquistare un pubblico vastissimo.

L’ultima puntata della prima stagione, trasmessa il 27 novembre 2006, raccolse circa 7 milioni e 889 mila spettatori, con uno share vicino al 29,4%.

Numeri molto elevati, soprattutto se confrontati con quelli raggiunti oggi dalla maggior parte delle fiction televisive.

Anche le stagioni successive ottennero risultati importanti, confermando il forte legame del pubblico con i personaggi e con le atmosfere di Villa Isabella.

5. La terza stagione cambiò molti dei protagonisti

La terza stagione, trasmessa nel 2010, rappresentò un vero e proprio nuovo capitolo nella storia della serie.

Gran parte dei protagonisti originali non faceva più parte stabilmente del cast. La trama venne quindi affidata soprattutto a Bianca Guaccero, Gabriele Greco e Lucia Bosè.

Bianca Guaccero tornò nei panni di Carolina Scapece, personaggio già apparso nelle stagioni precedenti. Dopo essere stata inizialmente presentata come una rivale della famiglia Galiano, Carolina diventò la protagonista principale della nuova storia.

Gabriele Greco interpretò invece Andrea Concordia, mentre Lucia Bosè vestì i panni di Donna Isabella Galiano, storica proprietaria della villa creduta morta da molti anni.

Isa Danieli apparve nelle prime puntate per accompagnare l’uscita di scena di Reginella, uno dei personaggi più amati dell’intera fiction.

Il rinnovamento del cast divise gli spettatori. Da una parte, la serie cercò di aprire un nuovo ciclo narrativo; dall’altra, una parte del pubblico sentì la mancanza di Vittoria, Massimo, Umberto e della stessa Reginella.

Nonostante il cambiamento, anche la terza stagione conservò gli elementi caratteristici della fiction: storie d’amore, segreti familiari, rivalità e panorami spettacolari.

Quante stagioni e quanti episodi ha Capri?

La serie televisiva Capri è composta da tre stagioni, trasmesse originariamente su Rai 1:

la prima stagione nel 2006;

la seconda stagione nel 2008;

la terza stagione nel 2010.

Nel formato utilizzato per la prima messa in onda furono realizzate complessivamente 38 puntate di lunga durata.

Per le repliche e per la distribuzione su RaiPlay, le puntate sono state suddivise in episodi più brevi, arrivando a un totale di 76 episodi:

24 episodi per la prima stagione;

26 episodi per la seconda stagione;

26 episodi per la terza stagione.

Le tre stagioni complete sono disponibili anche su RaiPlay.

Perché Capri continua a piacere dopo vent’anni

Il ritorno di Capri su Rai 1 nell’estate 2026 dimostra quanto la fiction sia rimasta presente nella memoria del pubblico.

La serie utilizza una struttura narrativa semplice ma efficace: amori tormentati, segreti del passato, famiglie rivali e personaggi immediatamente riconoscibili. A rendere il racconto ancora più coinvolgente sono i paesaggi marini e le location campane, che trasformano ogni episodio in una cartolina estiva.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche da personaggi come Reginella, interpretata da Isa Danieli, capace di rappresentare il cuore affettivo e familiare di Villa Isabella.

Rivedere Capri significa inoltre riscoprire una stagione della televisione italiana in cui le fiction potevano raggiungere ascolti vicini agli otto milioni di spettatori e diventare veri fenomeni di costume.

Tra nostalgia, romanticismo e scenari da sogno, la serie continua così a conquistare sia chi la seguì durante la prima messa in onda sia chi la sta scoprendo per la prima volta grazie alle repliche estive di Rai 1.