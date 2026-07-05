Il Marocco supera 3-0 il Canada allo Houston Stadium negli ottavi di finale dei Mondiali 2026: doppietta di Azzedine Ounahi (50′ e 82′) e sigillo di Soufiane Rahimi nel recupero. È la seconda qualificazione consecutiva ai quarti, mai riuscita prima a una nazionale africana. Ai quarti la sfida con la Francia, remake della semifinale di Qatar 2022.

Un primo tempo di sofferenza, con Bounou protagonista

Il primo ottavo di finale dei Mondiali 2026, giocato sabato 4 luglio allo Houston Stadium (NRG Stadium) davanti a quasi 70mila spettatori, non inizia come da copione. Il Canada di Jesse Marsch, alla prima qualificazione agli ottavi della sua storia, aggredisce il Marocco con un pressing asfissiante e crea le occasioni migliori: al 5′ Jonathan David spreca da posizione defilata, al 10′ è Yassine Bounou a salvare di piede su Oluwaseyi dopo un errore in uscita di El Aynaoui.

La brutta notizia per i Leoni dell’Atlante arriva al 22′: Ismael Saibari, il goleador più prolifico della squadra nella fase a gironi, esce per un problema muscolare che rischia di comprometterne il resto del torneo. Al suo posto entra Soufiane Rahimi. Il primo tempo, nervoso e spezzettato — sei ammoniti per l’arbitro inglese Michael Oliver — si chiude sullo 0-0.

La ripresa: Ounahi accende il Marocco, Rahimi chiude i conti

Nella ripresa cambia tutto. Al 50′ uno schema su punizione libera Azzedine Ounahi, che supera Crépeau al primo tiro in porta del Marocco. Il Canada prova a reagire con Larin e con la conclusione velenosa di Buchanan, su cui Bounou si supera ancora, ma all’80’ arriva il raddoppio: ripartenza perfetta, assist di Brahim Diaz e ancora Ounahi, che insacca sotto la traversa per la doppietta personale. Nel lunghissimo recupero (90’+8′) il tris: nuovo assist di Diaz e diagonale vincente di Rahimi.

Una qualificazione storica: seconda volta consecutiva ai quarti

Per il Marocco di Mohamed Ouahbi, ancora imbattuto sulla panchina della nazionale, si tratta di un traguardo storico: seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale di un Mondiale, un risultato mai raggiunto prima da una nazionale africana. Dopo il quarto posto in Qatar nel 2022 e l’eliminazione dell’Olanda ai rigori nei sedicesimi, i Leoni dell’Atlante confermano di essere ormai una presenza stabile nell’élite del calcio mondiale. Si chiude invece con onore il Mondiale del Canada, co-organizzatore del torneo, mai spintosi così avanti nella competizione.

Ai quarti c’è la Francia: appuntamento il 9 luglio a Boston

Il prossimo ostacolo è il più suggestivo possibile: la Francia, che ha eliminato il Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé. Sarà la rivincita della semifinale di Qatar 2022, vinta 2-0 dai Bleus. Francia-Marocco si gioca giovedì 9 luglio alle ore 22:00 italiane al Gillette Stadium di Foxborough, nell’area di Boston.

Il tabellino di Canada-Marocco 0-3

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea (80′ Shaffelburg); Buchanan (87′ Osorio), Sigur (87′ Nelson), Eustaquio, Ahmed (80′ Promise David); David, Oluwaseyi (63′ Larin). Ct: Marsch. Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal, Diop (87′ Saadane), Mazraoui; Bouaddi (63′ Amrabat), El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi (87′ El Mourabet), El Khannouss (63′ Talbi); Saibari (22′ Rahimi). Ct: Ouahbi. Marcatori: 50′ e 82′ Ounahi, 90’+8 Rahimi. Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

FAQ

Come è finita Canada-Marocco ai Mondiali 2026? 0-3 per il Marocco: doppietta di Azzedine Ounahi (50′ e 82′) e gol di Soufiane Rahimi al 90’+8, tutti nella ripresa.

Perché la qualificazione del Marocco è storica? È la prima nazionale africana a raggiungere i quarti di finale in due edizioni consecutive dei Mondiali, dopo il quarto posto di Qatar 2022.

Chi affronterà il Marocco ai quarti di finale? La Francia, giovedì 9 luglio alle 22:00 italiane al Gillette Stadium di Foxborough (Boston). È il remake della semifinale del 2022.

Cosa è successo a Saibari? Ismael Saibari è uscito al 22′ del primo tempo per un infortunio muscolare che rischia di tenerlo fuori per il resto del Mondiale.