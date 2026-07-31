Nuova settimana all’insegna dei sapori della tradizione per “Camper Osteria Italia”, il programma condotto da Peppone Calabrese, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle ore 12.00 su Rai 1.

La gara culinaria vedrà protagoniste due osterie a conduzione familiare, provenienti da Toscana e Sardegna, pronte a conquistare la giuria attraverso piatti simbolo delle rispettive tradizioni gastronomiche.

Toscana e Sardegna si sfidano ai fornelli

La squadra toscana porterà in tavola alcune delle ricette più rappresentative della cucina regionale.

Tra le specialità ci saranno gli gnudi di ricotta e formaggio, la tradizionale ribollita e il raffinato petto di faraona con lardo di Colonnata e tartufo nero, piatto che valorizza alcune delle eccellenze del territorio.

La Sardegna risponderà con un menu altrettanto ricco di sapori autentici, proponendo i celebri culurgiones, il tipico raviolo della tradizione isolana, il classico maialino sardo e le pardulas di pecorino, dolci aromatizzati con zafferano e miele.

La giuria del programma

A valutare le preparazioni saranno tre volti ormai familiari del programma.

In giuria torneranno la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista Vittorio Vaccaro, grande appassionato di cucina, e il presidente di giuria Andy Luotto, chiamato a decretare la squadra vincitrice della settimana.

Un viaggio tra i borghi più belli d’Italia

Come da tradizione, Camper Osteria Italia non sarà soltanto cucina.

Gli inviati del programma accompagneranno il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese, raccontandone paesaggi, tradizioni e identità locali.

Nel corso della settimana le telecamere faranno tappa a Borgo Valsugana, in Trentino, a Vieste, in Puglia, a Monte Isola, in Lombardia, e sulla splendida spiaggia di Talamone, in Toscana.

Tradizione, territorio e sapori italiani

Ancora una volta il programma unirà il racconto delle ricette regionali alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, proponendo un viaggio tra prodotti tipici, tradizioni culinarie e luoghi ricchi di fascino.

Realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Camper Osteria Italia continua a promuovere le eccellenze gastronomiche del nostro Paese attraverso le storie delle osterie e delle comunità locali.

Quando va in onda

L’appuntamento con Camper Osteria Italia è da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle ore 12.00 su Rai 1, con una nuova sfida culinaria tra Toscana e Sardegna.