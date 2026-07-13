Calzature ortopediche: i modelli più trendy dell’estate

L’aumento delle temperature ha portato con sé la voglia di scoprire il corpo: un sentire naturale, che induce a preferire tessuti leggeri e traspiranti. Un discorso che vale anche per gli accessori: dalle borse alle calzature, incluse, a proposito di queste ultime, i modelli ortopedici.

Si tratta di soluzioni pensate per agevolare la camminata, nel segno del benessere, rivelandosi un supporto efficace in presenza di disturbi alla schiena, alle articolazioni e ai piedi.

Oggi vediamo quali sono le calzature ortopediche più di tendenza con l’arrivo dell’estate. Ci siamo ispirati alle proposte online di Gelattto by Gelateria Italiana, che si distinguono per essere dispositivi medici certificati, in grado di coniugare comfort e stile.

Le collezioni sono dotate di plantare anatomico e sono pensate per soddisfare esigenze anche molto diverse, permettendo di essere alla moda, senza per questo dover rinunciare alla comodità e men che meno a prendersi cura della propria salute.

I benefici delle calzature ortopediche durante l’estate

Sono diverse le persone che optano per i plantari ortopedici, ideali come supporto per la salute del piede e dunque come calzature per la quotidianità.

Un discorso che vale ancora di più durante la stagione estiva, quando gambe e caviglie è facile possano gonfiarsi, complice l’aumentare delle temperature. I sandali ortopedici permettono di mantenere il piede fresco, garantendo l’opportuna traspirazione: i benefici sono quindi concreti prima di tutto in termini di comfort.

Grazie a sandali e plantari anatomici di qualità, realizzati in tessuti gommosi morbidi e delicati a contatto con la pelle, si avrà la possibilità di mitigare i problemi di circolazione, dicendo davvero addio ai piedi affaticati e gonfi.

Qualcosa che si rivela particolarmente importante per chi ha uno stile di vita attivo e ama passeggiare, anche d’estate, così come, all’opposto, per chi trascorre tante ore alla scrivania, ma non per questo ha minore necessità di prendersi cura del benessere dei propri piedi.

L’adozione di una postura corretta passa infatti sempre dai piedi, sia quando si sta seduti, sia quando invece si sta in piedi.

Sandali ortopedici: le calzature più trendy per l’estate

Sono i sandali la tipologia di calzature più trendy dell’estate, complice la possibilità di mantenere il piede più libero e fresco, oltre che più comodo.

Tra i modelli più interessanti troviamo quelli con una fascia sola: semplici e pratici. Risultano disponibili secondo vari colori: monocromo, in tonalità versatili come il beige; più colorati, con fantasie che invitano, proprio come l’estate, alla gioiosità.

Ma i sandali ortopedici vengono realizzati anche con doppia fascia e nella versione infradito: versioni parimenti pratiche ma che si adattano a esigenze di comfort differenti.

Zoccoli e sabot: calzature ortopediche dal design senza tempo

Gli zoccoli, secondo quanto riportato anche da Elle, rappresentano una delle scarpe di tendenza per la primavera-estate 2026: li abbiamo visti nelle passerelle delle più importanti case di moda.

Ma sono attuali anche nella versione ortopedica, che conferisce, oltre che stile, una maggiore comodità, rendendoli adatti a un numero più ampio di persone.

E poi ci sono i sabot, che rispetto a sandali e zoccoli portano a tenere il piede chiuso, ma non per questo sono meno pratici. Le calzature ortopediche di qualità propongono i sabot in modelli comodi e traspiranti, perfetti da utilizzare sia dentro che fuori casa: l’ideale per uno stile casual chic.