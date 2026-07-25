Caldo luglio e agosto 2026: quarta ondata in arrivo, Ferragosto rovente

Tre ondate di calore già archiviate, una quarta in arrivo e il Ferragosto che si avvicina con il segno più sul termometro. L’estate 2026 sta scrivendo un’altra pagina difficile nella storia climatica italiana, e le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio a troppo ottimismo: le ultime elaborazioni dei modelli confermano l’arrivo della quarta ondata di calore della stagione, destinata a interessare gran parte dell’Europa centro-meridionale tra fine luglio e inizio agosto, con il caldo che potrebbe raggiungere il suo apice tra il 1° e il 5 agosto.

Una stagione da manuale dell’anticiclone africano

Il responsabile principale di questa fase estrema è l’anticiclone africano, una figura meteorologica che ormai domina le estati italiane. In passato le stagioni calde erano regolate dall’anticiclone delle Azzorre, più mite e variabile; oggi invece il Sahara spinge verso nord masse d’aria caldissime e secche, trasformando l’estate in una lunga fase di caldo anomalo.

Un meteorologo di iLMeteo.it ha parlato di una drammatica assuefazione al cambiamento climatico: ci stiamo abituando ai 34-35°C come nuova “normalità”, per poi schizzare a 38-40°C nel resto del tempo. Basti pensare che, nei mesi di luglio degli anni ’80 e ’90, la vera normalità estiva oscillava quietamente tra i 30 e i 33 gradi. Un cambio di scala che non è più un’anomalia passeggera, ma la nuova cornice entro cui si muovono le estati italiane.

Da settimane la circolazione emisferica è dominata da un grande treno di onde di Rossby, che favorisce la formazione e la persistenza di blocchi anticiclonici sull’Europa. Il risultato è un’estate a singhiozzo: qualche giorno di relativa tregua, poi di nuovo il forno.

Fine luglio: la tregua è già finita

Ci sono le premesse per una nuova ondata di calore tra fine luglio e i primi di agosto: le temperature dovrebbero tornare oltre media, con anomalie più marcate al Centro-Nord. Le ultime proiezioni confermano per il fine settimana del 25-26 luglio il transito di una perturbazione che, dopo essersi affacciata nella seconda parte di sabato al Nord-Ovest, nel corso di domenica dovrebbe attraversare il resto del Nord, il Centro e più marginalmente il Sud peninsulare.

Ma attenzione: non si tratta di una svolta. Un paio di notti senza afa, aria fresca che permette di respirare. L’Italia sta vivendo una tregua dal grande caldo che l’ha avvolta nelle ultime settimane. Ma non durerà molto: la quarta ondata di caldo è già alle porte e porterà nuove temperature record.

Un minimo di pressione trascina con sé aria molto calda e umida di matrice nordafricana che andrà a confluire con una massa d’aria più fredda spinta verso la Francia dall’approfondimento di una saccatura sul Mare del Nord: non appena queste due masse d’aria entreranno in contatto, si formerà un esteso fronte temporalesco destinato a interessare gran parte della penisola.

Agosto rovente: cosa aspettarsi fino a Ferragosto

L’avvio di agosto sarà decisamente infuocato. Sono arrivate ulteriori conferme, praticamente da tutti i centri di calcolo: è in arrivo la quarta ondata di calore, e può essere la più estrema di questa estate. Tra il primo e il 3 agosto è probabile la persistenza del caldo intenso al Sud, con massime ancora tra i 40 e i 43°C.

Escluso il rapido peggioramento che si registrerà nel weekend del 2-3 agosto, i giorni pre-ferragostani saranno caratterizzati da condizioni più favorevoli grazie all’alta pressione delle Azzorre, con tempo soleggiato e temperature nella media del periodo. A partire dall’8 agosto, fino a Ferragosto, un’ondata di calore di stampo africano interesserà l’Italia e l’Europa sud-occidentale.

In base agli ultimi dati disponibili, questa ondata di caldo potrebbe rivelarsi non solo intensa ma anche duratura, estendendosi almeno fino a Ferragosto, con la possibilità che, nelle regioni del Centro-Sud, possa continuare anche oltre tale data. D’altra parte, nella settimana del Ferragosto si assisterà a un’ondata di calore con l’arrivo dell’anticiclone africano. Secondo il modello meteorologico europeo ECMWF, è previsto l’arrivo di una massa d’aria calda e umida, che spingerà le temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Nord e Sud: due Italie climatiche a confronto

Non tutto il Paese vive l’estate allo stesso modo. Il divario tra Nord e Sud, in questa stagione, è marcato. La seconda metà del mese sarà dominata dall’espansione di un promontorio africano che favorirà il ritorno a temperature superiori alla media, in particolare su Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, dove le massime raggiungeranno in modo diffuso i 35-37 gradi, con punte fino a 40°C nelle zone interne. Nel Centro-Nord, invece, il caldo rimarrà più contenuto, con massime che difficilmente supereranno i 34°C.

Va detto che anche il Nord non è al sicuro da situazioni estreme. La massa d’aria in arrivo porterà temperature anomale che si attesteranno fin da subito sui 7-8°C oltre le medie storiche del periodo. Questa gigantesca bolla d’aria rovente si solleverà direttamente dalle zone interne dell’Algeria e del Marocco, allungandosi sull’intero bacino del Mediterraneo.

Le temperature minime faranno fatica a scendere sotto i 24-25°C nei grandi centri urbani e lungo le coste, configurando quelle che in meteorologia vengono definite “notti tropicali”, con un forte impatto sul comfort del sonno. Un fenomeno, questo, sempre più frequente nelle città italiane e che colpisce in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il punto è che non si tratta di eccezioni

Secondo il servizio europeo Copernicus Climate Change Service, le previsioni stagionali per il trimestre giugno-agosto mostrano un segnale favorevole a temperature sopra la media in tutte le aree europee. Le proiezioni dei principali centri meteorologici europei indicano un’estate con temperature sopra la media, soprattutto tra luglio e agosto.

Per l’Italia, il quadro generale suggerisce un’estate con temperature spesso superiori alla media, soprattutto nella seconda parte della stagione. Le aree più esposte saranno probabilmente quelle del Centro-Sud, le zone interne e le pianure, dove le fasi anticicloniche possono favorire valori elevati e notti più calde. Al Nord, soprattutto sulle zone alpine e prealpine, resterà possibile una maggiore variabilità, con temporali localmente intensi nelle fasi instabili.

Il caldo estremo comporta un serio rischio per la salute e per l’ambiente: aumento di colpi di calore, disidratazione e malori — soprattutto tra anziani e bambini — e il rischio incendi, con il mix di alte temperature, siccità e venti asciutti che ha già provocato numerosi roghi, in particolare in Sicilia e Sardegna. Il punto è che questa non è più la stagione di un’anomalia isolata. È la nuova estate italiana, con tutto ciò che comporta.