Nuovo appuntamento con “Il Cacciatore di Sogni”, il programma ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, in onda martedì 14 luglio alle 23.15 su Rai3.

Al centro della seconda puntata speciale ci sarà Cavarei, un’impresa sociale impegnata ogni giorno nel restituire alle persone più fragili un diritto fondamentale: quello di continuare a sognare e costruire il proprio futuro.

Ospite in studio sarà Maurizio Ferrini, che ha scelto il programma per raccontare un momento particolarmente intimo e inedito della propria vita.

Il Cacciatore di Sogni racconta Cavarei

La nuova puntata sarà dedicata a Cavarei, realtà sociale che lavora per favorire inclusione, autonomia e opportunità concrete per le persone più fragili.

Il racconto mostrerà come un’impresa sociale possa diventare uno spazio di crescita, formazione e partecipazione.

L’obiettivo non è soltanto offrire assistenza, ma aiutare ciascuna persona a riconoscere le proprie capacità, esprimere desideri e immaginare un percorso personale e professionale.

Il diritto di sognare

Il tema centrale dell’appuntamento sarà il diritto di sognare.

Per chi vive una condizione di fragilità, il sogno può rappresentare molto più di un desiderio astratto. Può diventare un progetto, una possibilità di autonomia e uno strumento per sentirsi parte della comunità.

Attraverso testimonianze e storie di vita, “Il Cacciatore di Sogni” mostrerà il lavoro quotidiano di chi prova a trasformare aspirazioni e talenti in occasioni reali.

Maurizio Ferrini ospite di Stefano Buttafuoco

In studio arriverà Maurizio Ferrini, comico e attore noto al grande pubblico per una carriera attraversata da televisione, cinema e spettacolo.

Ferrini ha scelto proprio “Il Cacciatore di Sogni” per condividere un episodio personale mai raccontato prima.

L’intervista condotta da Stefano Buttafuoco entrerà quindi in una dimensione più privata, lontana dai personaggi comici e dall’immagine pubblica dell’artista.

Un racconto intimo e inedito

La presenza di Maurizio Ferrini rappresenterà uno dei momenti più attesi della puntata.

Il pubblico conoscerà un lato differente dell’interprete, attraverso una confessione legata a un passaggio importante della sua vita.

Il programma manterrà il proprio stile, costruito sull’ascolto e sul racconto rispettoso delle esperienze individuali.

L’obiettivo sarà mostrare come anche dietro una carriera segnata dall’ironia possano esserci fragilità, difficoltà e momenti di rinascita.

Due puntate speciali in attesa della nuova stagione

“Il Cacciatore di Sogni” è tornato su Rai3 con due appuntamenti speciali in seconda serata, in attesa della nuova stagione prevista per l’autunno.

Le puntate raccontano storie di vita e sogni realizzati, dando spazio a persone, associazioni e realtà capaci di generare cambiamento.

Il programma conferma così la propria attenzione ai temi dell’inclusione, della disabilità e della partecipazione sociale.

La collaborazione con la Presidenza del Consiglio

La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

La collaborazione permette di approfondire esperienze e progetti che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone con disabilità.

Il racconto televisivo diventa quindi uno strumento per far conoscere buone pratiche, percorsi di autonomia e modelli di inclusione replicabili.

Stefano Buttafuoco e le storie di rinascita

Stefano Buttafuoco guida il programma attraverso incontri, testimonianze e racconti personali.

Al centro non ci sono soltanto le difficoltà, ma soprattutto le possibilità costruite da chi ha trasformato un ostacolo in una nuova partenza.

Ogni storia viene proposta come esempio di coraggio, determinazione e capacità di immaginare un futuro differente.

Quando va in onda Il Cacciatore di Sogni

La seconda puntata speciale di “Il Cacciatore di Sogni” andrà in onda martedì 14 luglio alle 23.15 su Rai3.

Stefano Buttafuoco racconterà l’esperienza di Cavarei e intervisterà Maurizio Ferrini, protagonista di una confessione personale e inedita.