Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 proseguono tra la serata di domenica 5 e la notte di lunedì 6 luglio con due sfide di peso: alle 22:00 italiane il Brasile di Ancelotti affronta la Norvegia di Haaland al MetLife Stadium, mentre alle 2:00 l’Inghilterra di Tuchel fa visita al Messico nell’iconico Estadio Azteca. In palio due posti nei quarti: le vincenti si affronteranno tra loro sabato 11 luglio a Miami.

Brasile-Norvegia, ore 22:00: Ancelotti contro il tabù scandinavo

Il primo appuntamento è alle 22:00 italiane al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey: Brasile-Norvegia, trasmessa su DAZN e in chiaro su Rai 1 (streaming su RaiPlay).

La Seleção di Carlo Ancelotti arriva agli ottavi dopo il sofferto 2-1 sul Giappone nei sedicesimi: sotto per il gol di Sano alla mezz’ora, i verdeoro hanno ribaltato il risultato con il colpo di testa di Casemiro al 56′ e la rete di Gabriel Martinelli al 90’+5, la più tardiva nei tempi regolamentari nella storia della fase a eliminazione diretta mondiale. Ancelotti deve fare a meno di Lucas Paquetá, fermato da una lesione alla coscia rimediata contro il Giappone, mentre Raphinha si allena ancora a parte e resta in dubbio. In grande spolvero Bruno Guimarães, già a quota quattro assist nel torneo, e Vinícius Júnior, a segno in tutte e tre le gare del girone.

Haaland | Represented by ZUMA Press, Inc./ipa-agency.net

La Norvegia di Ståle Solbakken, seconda nel Gruppo I alle spalle della Francia, ha eliminato la Costa d’Avorio 2-1 nei sedicesimi con il gioiello all’incrocio di Antonio Nusa e il gol di Erling Haaland all’86’. Il centravanti del Manchester City è a quota 5 reti nel Mondiale e la squadra, trascinata dalla coreografia “Viking Row”, ha segnato in tutte le partite del torneo. C’è poi il dato che pesa sulla vigilia brasiliana: nei quattro precedenti tra le due nazionali il Brasile non ha mai vinto (due pareggi e due sconfitte), compreso il 2-1 norvegese nell’unico incrocio mondiale, a Francia ’98.

Messico-Inghilterra, ore 2:00: l’Azteca 40 anni dopo la Mano de Dios

Nella notte italiana, alle 2:00 di lunedì 6 luglio, tocca a Messico-Inghilterra allo Stadio di Città del Messico (l’Azteca), a 2.200 metri di altitudine. La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN.

El Tri di Javier Aguirre è la squadra più solida del torneo: quattro vittorie su quattro senza subire gol, con il 2-0 all’Ecuador nei sedicesimi firmato da Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Il Messico, co-organizzatore del Mondiale, gioca la quinta partita all’Azteca, stadio in cui non ha mai perso una gara di Coppa del Mondo (8 vittorie e 2 pareggi), e può contare anche sull’entusiasmo per il diciassettenne Gilberto Mora, candidato a una maglia da titolare.

L’Inghilterra di Thomas Tuchel, prima nel Gruppo L, ha rischiato grosso nei sedicesimi contro la Repubblica Democratica del Congo: sotto dal 7′, è passata 2-1 solo grazie alla doppietta di Harry Kane tra il 75′ e l’86’. Il capitano è a quota 5 gol nel torneo, come Haaland. Da monitorare le condizioni di Declan Rice, uscito con un fastidio al bicipite femorale secondo Goal, anche se le probabili formazioni della vigilia lo danno regolarmente titolare.

Harry Kane (Depositphotos)

Il ritorno dei Tre Leoni all’Azteca ha un forte valore simbolico: l’ultima volta fu il quarto di finale di Messico ’86, perso 2-1 contro l’Argentina di Maradona, la partita della “Mano de Dios”.

Cosa c’è in palio: il quarto di finale di Miami

Le vincenti delle due sfide si affronteranno nei quarti di finale sabato 11 luglio alle 23:00 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami. Il tabellone si va completando dopo le qualificazioni di Marocco (3-0 al Canada) e Francia (1-0 al Paraguay), che si sfideranno giovedì 9 luglio a Boston.

FAQ

A che ora si gioca Brasile-Norvegia e dove vederla? Domenica 5 luglio alle 22:00 italiane al MetLife Stadium di East Rutherford. In tv su DAZN e in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay.

A che ora si gioca Messico-Inghilterra e dove vederla? Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, alle 2:00 italiane, all’Estadio Azteca di Città del Messico. In esclusiva su DAZN.

Il Brasile ha mai battuto la Norvegia? No: nei quattro precedenti la Norvegia è imbattuta, con due vittorie e due pareggi. L’unico incrocio mondiale, a Francia ’98, finì 2-1 per gli scandinavi.

Chi affronterà la vincente ai quarti? Le vincenti di Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra si sfideranno tra loro sabato 11 luglio alle 23:00 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami.