Dal 29 luglio è attivo il bonus retrofit: 400 euro di sconto in fattura per chi installa un impianto GPL, 800 euro per il metano. Non serve presentare alcuna domanda: la pratica la fa l’officina. Ecco chi può averlo e come muoversi.

Buone notizie per chi vuole abbattere la spesa del pieno senza cambiare macchina. Dalle 12:00 di mercoledì 29 luglio è possibile prenotare il bonus retrofit 2026, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che premia chi trasforma la propria auto a benzina o diesel in bifuel, con doppia alimentazione a GPL o metano.

Quanto vale e come si ottiene

Lo sconto è di 400 euro per l’installazione di un impianto GPL e sale a 800 euro per il metano, applicato direttamente in fattura al momento del pagamento. Il meccanismo è pensato per essere a prova di burocrazia: l’automobilista non deve presentare alcuna domanda né registrarsi su piattaforme. Basta rivolgersi a un’officina installatrice accreditata sul sistema gestito da Invitalia: è l’officina a verificare la disponibilità dei fondi, prenotare il contributo inserendo targa e ordine di acquisto, e confermare l’operazione entro 120 giorni. Lo sconto arriva subito, senza attese di rimborso.

Chi può richiederlo

Il bonus è aperto a persone fisiche e persone giuridiche, quindi anche alle auto aziendali, con l’esclusione delle imprese che commerciano veicoli. L’auto da trasformare deve essere di categoria M1, omologata almeno Euro 3 e non deve avere già un’omologazione a gas. L’impianto deve essere nuovo e installato dopo l’entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026, il provvedimento che ha istituito la misura. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi per la stessa operazione, né richiedibile su veicoli già passati dall’ecobonus.

Perché conviene muoversi subito

Per il 2026 il fondo è di 4 milioni di euro, all’interno di una dotazione pluriennale complessiva di circa 21 milioni: le risorse vengono assegnate in ordine di prenotazione fino a esaurimento, quindi chi è interessato ha convenienza a contattare in fretta l’officina di fiducia. Il gioco vale la candela: secondo le stime del settore, viaggiare a gas può tagliare la spesa per il carburante anche di oltre il 40% rispetto alla sola benzina, e l’impianto si ripaga in fretta per chi macina molti chilometri. C’è anche il risvolto ambientale: il GPL riduce le emissioni di CO2 del 10-15% rispetto alla benzina, il metano fino al 30%. Una via di mezzo concreta, insomma, per chi non è pronto al salto verso l’elettrico ma vuole spendere e inquinare meno, allungando la vita alla propria auto invece di rottamarla.