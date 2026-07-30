La confessione di Taylor sulla malattia che credeva di avere apre una settimana ad alta tensione: tra rituali olistici, gelosie e vecchie ferite, il triangolo con Ridge e Brooke torna al centro della scena, mentre Hope e Liam si riavvicinano.

Nuova settimana di programmazione per Beautiful, la soap americana di Canale 5, con le puntate in onda dal 3 al 9 agosto 2026. Al centro delle trame la verità di Taylor, il sospetto crescente di Brooke e un clima di serenità solo apparente in casa Forrester.

Taylor confessa tutto a Steffy

Taylor decide di affrontare la figlia Steffy e le racconta di aver creduto di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca. Convinta di avere poco tempo da vivere, era tornata a Los Angeles per trascorrere gli ultimi giorni accanto alla famiglia. La Hayes ammette di essersi sentita fragile e vulnerabile, segnata da un dolore mai davvero superato: la perdita di Phoebe. In quel momento buio, l’unico conforto è arrivato dalla vicinanza di Ridge, che non l’ha mai lasciata sola.

Ridge e Taylor, il rituale olistico con Shandra

Ridge ha convinto Taylor a farsi curare e ha partecipato con lei a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra. Durante l’esperienza i due hanno condiviso un rituale meditativo particolarmente intimo, un momento destinato a lasciare il segno. Negli uffici della Forrester, intanto, Steffy rimprovera bonariamente il padre per non averla informata che sua madre pensava di morire.

Brooke affronta Taylor

Brooke ha assistito a una scena di forte intimità tra il compagno e la sua storica rivale, e quella sintonia perfetta la spinge a un confronto diretto. La Logan sospetta che Taylor stia usando la cosiddetta sindrome del cuore spezzato come leva per riconquistare Ridge, e decide di chiarire una volta per tutte. La settimana si chiude con un equilibrio precario: Steffy prova a mantenere l’armonia tra i genitori, ma la vicinanza tra Ridge e Taylor riaccende in Brooke gelosie e vecchie ferite.

Hope e Liam sempre più vicini

Sul fronte Logan-Spencer, Hope e Liam tornano ad avvicinarsi, con la piccola Beth a fare da filo che li lega. Finn, da lontano, osserva i movimenti di Steffy, consapevole che la serenità della loro famiglia dipende da equilibri sempre più sottili.

Dove e quando vedere Beautiful

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13:40 circa. Le puntate sono disponibili anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.