Sull’Isola delle Rondini cade la maschera di Doygun, mentre la fuga di Poyraz dall’ospedale mobilita tutti. Dal 3 agosto la dizi cambia fascia e si riduce a un episodio al giorno per far posto a My Sweet Life.

Settimana di svolte per Be My Sunshine, la dizi turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz in onda su Canale 5, che dal 3 al 9 agosto 2026 unisce colpi di scena in trama e una novità importante di palinsesto.

Doygun smascherato all’evento di Lodos

Il progetto di Doygun di comprare mezza isola — dal ristorante di Alper al frantoio di Poyraz — per trasformarla in una grande destinazione turistica trova finalmente un ostacolo. All’evento dello stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri smascherano pubblicamente l’imprenditore, mostrando a tutti le vere intenzioni della sua azienda: deturpare l’ambiente e la natura dell’Isola delle Rondini. Un ruolo chiave lo gioca Biricik, che lavorando per un giorno come assistente di Doygun ne ha scoperto i piani.

Poyraz scompare, Haziran lo ritrova

Il momento più teso della settimana arriva con la scomparsa di Poyraz, fuggito dall’ospedale. Tutta l’isola si mobilita per cercarlo: Alper e Melisa setacciano il vecchio liceo, mentre Haziran, Biricik e Görkem battono il bosco. È proprio Haziran, staccatasi dal gruppo, a trovarlo: Poyraz ha montato la tenda nel luogo dove i due si erano rifugiati tempo prima, un dettaglio che dice molto sul legame mai spezzato tra loro.

Batu, Idil e le altre storie dell’isola

Batu mette Idil di fronte a una scelta: stare insieme oppure no. L’esitazione della ragazza lo ferisce e lo spinge a prendere le distanze; i due si ritrovano poi ospiti a casa di Selma. Spazio anche alle vicende più leggere: Sadik diventa famoso grazie a un video virale girato da Görkem, mentre Biricik taglia il nastro del suo nuovo negozio e scopre il pavimento allagato, con Sadik che si offre di trovare un idraulico.

Il nuovo orario dal 3 agosto

La novità di palinsesto è rilevante: dal 3 agosto Be My Sunshine viene ridotta a un solo episodio dal lunedì al venerdì e trasloca nella fascia dalle 15:45 alle 16:15 circa, per lasciare spazio al debutto di My Sweet Life, la nuova dizi turca in onda dalle 14:45 alle 15:45. Alle 16:15 la linea passa poi a Far Away.

Dove e quando vedere Be My Sunshine

Be My Sunshine va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, dal 3 agosto nella fascia delle 15:45 circa. Tutti gli episodi della dizi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.