Si chiude da Trani la ventiquattresima edizione dello show musicale di Radio Norba. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia guidano una quinta puntata con Marco Mengoni, Irama, Angelina Mango, J-Ax, Arisa e Noemi. Le performance on the road arrivano da Manfredonia e Alberobello.

L’estate musicale di Canale 5 arriva al capolinea. Giovedì 30 luglio, in prima serata, va in onda il gran finale di “Tim Battiti Live”, quinto e ultimo appuntamento della ventiquattresima edizione dello show organizzato da Radio Norba.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, subentrati ad Alvin — storico volto del programma, quest’estate impegnato come inviato dell’Isola dei Famosi. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Dove e quando vedere l’ultima puntata

L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata, con inizio previsto intorno alle 21.30. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Come da tradizione, lo show non va in onda dal vivo: le cinque serate sono state registrate in Piazza Quercia a Trani, affacciata sul porto, dal 24 al 28 giugno, e mandate in onda a cadenza settimanale nelle settimane successive.

Il cast della quinta puntata

Ventiquattro nomi sul palco sul mare, tra big consolidati e nuove uscite della stagione. Questi gli artisti annunciati dalla produzione per il gran finale:

Irama, Samurai Jay, Marco Mengoni, Angelina Mango, Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, Gabry Ponte, Clara e Sangiovanni, Baby K, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Malika Ayane, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Rhove, Gemelli Diversi, Ludwig, Cioffi, Le Vibrazioni, Eddie Brock.

(L’elenco diffuso dalla produzione non è in ordine di uscita.)

Le due collaborazioni da tenere d’occhio

Due degli abbinamenti presenti nella scaletta corrispondono ad altrettante uscite discografiche di questa stagione.

Clara e Sangiovanni hanno pubblicato il 22 maggio “Le ragazze”, primo brano che li vede insieme: produzione di Katoo e Celo, sonorità latine, uno dei titoli più chiacchierati tra i candidati al tormentone dell’estate.

Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo sono invece i protagonisti — insieme ad Arisa, anche lei nel cast di questa puntata — de “La Costiera Amalfitana”, uscito il 3 luglio per Warner Records / Warner Music Italy. Un brano che gioca sul contrasto tra l’estate da cartolina e quella vera di chi resta in città, e che per Nino D’Angelo arriva nell’anno dei cinquant’anni di carriera.

Le performance on the road: Manfredonia e Alberobello

Anche l’ultima puntata alterna il palco principale alle esibizioni registrate in giro per la regione, uno dei tratti distintivi del format. Questa settimana le località scelte sono Manfredonia, sul golfo garganico, e Alberobello, con i trulli patrimonio Unesco a fare da scenografia naturale.

Nelle puntate precedenti erano già passate, tra le altre, Polignano a Mare e la stessa Alberobello: la Puglia, di fatto, è il secondo protagonista dello show insieme alla musica.

Trani, il palco sul mare

La scelta della location resta uno dei punti di forza dell’edizione. Piazza Quercia, affacciata sul porto di Trani, con la cattedrale di San Nicola Pellegrino a chiudere l’orizzonte, ha ospitato tutte e cinque le registrazioni.

Durante le serate di fine giugno i concerti sono andati in onda dal vivo su Radionorba e Radionorba TV; il passaggio su Canale 5, rete che ospita il format dal 2024 dopo gli anni su Italia 1, è quello che porta lo show al pubblico nazionale. TIM è title sponsor della manifestazione.