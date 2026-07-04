A Dallas l’Egitto piega l’Australia dagli undici metri dopo 120 minuti di battaglia terminati 1-1. Colpo di testa di Ashour, poi l’autorete di Hany rimette tutto in equilibrio. Dal dischetto e show di Salah, che firma un cucchiaio alla Totti: per la nazionale di Hossam Hassan e la prima qualificazione agli ottavi di un Mondiale. Ora c’e l’Argentina.

Ashour porta avanti i Faraoni, poi l’autogol di Hany

Al Dallas Stadium la partita parte forte: al 5′ Cristian Volpato scheggia la parte alta della traversa con una conclusione da fuori. L’Egitto risponde e si porta in vantaggio al 13′: su punizione dalla sinistra, il cross di Hafez pesca la testa di Emam Ashour, che batte il portiere Beach per lo 0-1. I nordafricani amministrano il vantaggio affidandosi alla regia di Mohamed Salah, mentre l’Australia di Tony Popovic fatica a costruire.

Nella ripresa l’Egitto sfiora subito il raddoppio con Marmoush, ma al 55′ arriva la beffa: su un’azione offensiva australiana, Karim Hany devia sfortunatamente nella propria porta ed e 1-1. E il secondo autogol di Hany in questa edizione del torneo. Nel finale Beach salva il risultato con un intervento provvidenziale al 94′ su un colpo di testa a colpo sicuro di Rabia.

Supplementari bloccati, poi la lotteria dei rigori

I tempi supplementari sono all’insegna della stanchezza e della prudenza: in avvio Salah, servito da Marmoush, calcia alto da buona posizione, ma il risultato non si sblocca. Prima dei rigori Popovic gioca la carta dello specialista: fuori Beach, dentro il portiere Mat Ryan, ex Roma. La mossa non cambia il destino della gara.

Il cucchiaio di Salah e la storia dell’Egitto

Dal dischetto sono fatali per l’Australia gli errori di Souttar, che calcia alto sulla traversa, e di Herrington, che colpisce il montante. L’Egitto e impeccabile con Saber, Rabia, un sublime cucchiaio di Salah e la trasformazione decisiva di Abdelmaguid. Finisce 4-2 ai rigori e i Faraoni fanno la storia: e la prima volta che l’Egitto supera un turno a eliminazione diretta e raggiunge gli ottavi di un Mondiale. “Siamo pronti a sfidare chiunque”, le parole del ct Hossam Hassan. Agli ottavi ci sara l’Argentina campione del mondo, martedi 7 luglio alle ore 18 italiane ad Atlanta.

Il tabellino di Australia-Egitto

Competizione Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sedicesimi di finale Risultato Australia-Egitto 1-1 (2-4 d.c.r.), 1-1 anche al 120′ Stadio Dallas Stadium, Arlington (Texas) Marcatori 13′ Ashour (E), 55′ aut. Hany (AUS) Arbitro Gustavo Tejera (Uruguay) Ammoniti Hassan (E), Ibrahim (E)

Sequenza rigori (Egitto vince 4-2). Australia: Souttar (sbagliato), Irvine (gol), Mabil (gol), Herrington (traversa). Egitto: Saber (gol), Rabia (gol), Salah (gol, cucchiaio), Abdelmaguid (gol).

Australia (3-4-2-1): Beach (119′ Ryan); Circati, Souttar, Herrington; Bos (46′ Trewin), O’Neill (91′ Okon-Engstler), Irvine, Behich; Volpato (74′ Hrustic), Metcalfe (91′ Mabil); Irankunda (74′ Toure). Ct: Popovic.

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (80′ Trezeguet); Fathy (66′ Abdelmaguid), Ateya (120′ Saber); Ashour, Salah, Zizo (66′ Hassan); Marmoush (106′ Abdelkarim). Ct: Hossam Hassan.

Formazioni: Datasport, Quotidiano Nazionale.

Domande frequenti

Come e finita Australia-Egitto?

Australia-Egitto e finita 1-1 dopo i tempi supplementari, con l’Egitto vittorioso 4-2 ai calci di rigore. I Faraoni si qualificano agli ottavi dei Mondiali 2026.

Chi ha segnato in Australia-Egitto?

Ha aperto Emam Ashour al 13′ per l’Egitto; il pareggio dell’Australia e arrivato al 55′ con l’autogol di Karim Hany.

Salah ha segnato il rigore?

Si, Mohamed Salah ha trasformato il suo rigore con un cucchiaio, contribuendo alla vittoria dell’Egitto ai tiri dagli undici metri.

Chi affrontera l’Egitto agli ottavi?

L’Egitto affrontera l’Argentina campione del mondo martedi 7 luglio alle ore 18 italiane ad Atlanta.

E la prima volta dell’Egitto agli ottavi?

Si, e la prima volta nella sua storia che l’Egitto supera la fase a gironi/il turno a eliminazione diretta e raggiunge gli ottavi di finale di un Mondiale.