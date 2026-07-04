A Miami i campioni del mondo soffrono oltre ogni previsione: il gioiello di Messi e il sinistro di Lisandro Martinez non bastano, Capo Verde risponde due volte e sfiora il colpaccio. A decidere una gara pazzesca e l’autorete di Diney Borges all’111′, sul colpo di testa di Romero. Agli ottavi l’Argentina ritrovera l’Egitto di Salah.

Messi apre le danze, poi Capo Verde non si arrende

Al Miami Stadium l’Argentina di Lionel Scaloni si presenta ai sedicesimi con i favori del pronostico, ma trova di fronte la vera rivelazione del torneo. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, la partita si sblocca al 29′: lancio millimetrico dalla difesa di Lisandro Martinez, controllo sublime di esterno e sinistro chirurgico di Lionel Messi, che batte il portiere Vozinha. E il settimo gol personale in questa edizione: la Pulce diventa il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare almeno sette reti in due diverse edizioni (2022 e 2026) e sale a quota 20 gol totali nella competizione, record assoluto.

L’Albiceleste amministra il vantaggio senza affondare e nella ripresa paga il conto. Al 59′ Deroy Duarte riceve al limite e con un gran destro a incrociare batte Emiliano Martinez: e l’1-1. Messi prova a chiuderla, ma trova sulla sua strada un Vozinha in serata di grazia, il quarantenne portiere-eroe capace di negare per tre volte il raddoppio all’argentino, compresa una punizione velenosa. Dopo otto minuti di recupero, i tempi regolamentari si chiudono in parita.

Supplementari da montagne russe: decide l’autogol di Borges

L’extra-time sembra rimettere le cose a posto: al 92′, sugli sviluppi di un corner, Lisandro Martinez insacca con il sinistro sotto la traversa il 2-1. Ma Capo Verde non ci sta: al 103′ Sidny Lopes Cabral disegna un destro a giro all’incrocio dei pali, una delle reti piu belle del Mondiale, per il nuovo pareggio. Quando i rigori sembrano avvicinarsi, all’111′ arriva l’episodio decisivo: sul colpo di testa di Cristian Romero, la deviazione di Diney Borges beffa Vozinha e vale l’autogol del definitivo 3-2. Nel finale Cabral ci riprova dalla stessa mattonella, ma questa volta il ‘Dibu’ Martinez respinge sopra la traversa.

Capo Verde esce tra gli applausi, l’Argentina vola agli ottavi

Per Capo Verde, alla prima partecipazione iridata, resta una prestazione da incorniciare: 63esima nel ranking FIFA all’inizio del torneo, e la nazionale con la posizione piu bassa a raggiungere la fase a eliminazione diretta al debutto mondiale. “Una locura, ma questo e il calcio”, ha commentato Scaloni a fine gara, elogiando gli avversari. L’Argentina, campione in carica, affrontera agli ottavi l’Egitto di Mohamed Salah: appuntamento martedi 7 luglio alle ore 18 italiane ad Atlanta.

Le statistiche di Argentina-Capo Verde

I dati ufficiali FIFA fotografano il predominio territoriale dell’Argentina, che pero non si e tradotto in una gestione tranquilla: Capo Verde ha risposto colpo su colpo e ha creato con la sua qualita negli ultimi metri.

Possesso palla Argentina 59% – Capo Verde 34% (7% contesa) Tiri totali Argentina 22 – Capo Verde 16 Tiri in porta Argentina 12 – Capo Verde 5 Gol Argentina 3 – Capo Verde 2 Assist Argentina 2 – Capo Verde 2

Fonte statistiche: FIFA (dati ufficiali del match).

Il tabellino di Argentina-Capo Verde

Competizione Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sedicesimi di finale Risultato Argentina-Capo Verde 3-2 d.t.s. (1-1 al 90′) Stadio Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami Gardens Marcatori 29′ Messi (A), 59′ D. Duarte (CV), 92′ Lisandro Martinez (A), 103′ Lopes Cabral (CV), 111′ aut. Borges (A) Ammoniti Pina (CV), Montiel (A) Angoli 8-8

Argentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina (104′ Montiel), Romero, Lisandro Martinez, Medina (86′ Tagliafico); De Paul (84′ Paredes), Mac Allister, Fernandez; Almada (63′ N. Gonzalez); Messi, Lautaro Martinez (63′ Alvarez). Ct: Scaloni.

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney Borges, Lopes Cabral; Pina; Mendes (80′ W. Semedo), D. Duarte (100′ Y. Semedo), L. Duarte (67′ Monteiro), J. Cabral (80′ Varela); Da Costa (67′ Livramento). Ct: Bubista.

Formazioni e tabellino: Goal.com, Sky Sport, Firenze Post.

Le pagelle: Messi da record, Vozinha e Lopes Cabral applauditi

Lionel Messi e stato eletto MVP del match, il terzo premio di miglior in campo per lui in questo Mondiale. Le pagelle delle principali testate italiane premiano la Pulce con voti tra l’8 e il massimo, sottolineando il gol capolavoro e la leadership. Tra i sudamericani, valutazioni positive anche per Lisandro Martinez (gol e assist, primo difensore centrale a firmare entrambi in una gara di Coppa del Mondo dal 2022) e per Emiliano ‘Dibu’ Martinez, decisivo nel finale dei supplementari.

Sul fronte capoverdiano, ovazione per il portiere Vozinha (spesso valutato tra i migliori in campo) e per Sidny Lopes Cabral, autore del 2-2 e vicino al clamoroso 3-3, premiato con voti attorno al 7. Elogi anche per il ct Bubista, che ha portato per due volte la sua squadra al pareggio contro i campioni del mondo.

Fonte pagelle: Sky Sport, Corriere Adriatico, Goal.com. Le valutazioni sono giudizi delle redazioni citate, non dati oggettivi.

Domande frequenti

Come e finita Argentina-Capo Verde?

L’Argentina ha vinto 3-2 dopo i tempi supplementari (1-1 al termine dei 90 minuti), qualificandosi agli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

Chi ha segnato in Argentina-Capo Verde?

Per l’Argentina Messi (29′), Lisandro Martinez (92′) e l’autogol di Diney Borges (111′); per Capo Verde Deroy Duarte (59′) e Sidny Lopes Cabral (103′).

Chi affrontera l’Argentina agli ottavi?

L’Argentina affrontera l’Egitto di Mohamed Salah martedi 7 luglio alle ore 18 italiane ad Atlanta.

Quanti gol ha segnato Messi ai Mondiali 2026?

Con la rete a Capo Verde, Messi e salito a sette gol in questa edizione e a 20 reti totali nella storia dei Mondiali, diventando il primo giocatore a segnarne almeno sette in due diversi tornei.

Chi e stato il migliore in campo?

Lionel Messi ha ricevuto il premio ufficiale di MVP del match, il terzo in questa edizione dei Mondiali.