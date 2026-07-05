Presentata ad Ancona il 3 luglio 2026 l’offerta della Direzione Approfondimento Rai guidata da Paolo Corsini. Report di Sigfrido Ranucci riparte l’8 novembre verso il traguardo dei 30 anni, Chi l’ha visto? torna il 16 settembre — senza conduttore annunciato dopo l’addio di Federica Sciarelli — e Ore 14 passa a Salvo Sottile dal 14 settembre. Tra le novità Patù con Roberto Inciocchi al mercoledì di Rai 2, L’Elefante di Peter Gomez al sabato di Rai 3 e Dentro la truffa con Roberta Bruzzone.

«Autorevolezza, pluralismo, qualità dell’informazione»: sono i principi con cui il direttore Approfondimento Paolo Corsini apre il documento editoriale presentato il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. La stagione 2026-27 conferma i grandi marchi dell’inchiesta e del racconto sociale e introduce nuovi presidi in access e in prima serata, dall’informazione quotidiana di Rai 3 al nuovo mercoledì di Rai 2.

Il nodo Chi l’ha visto?: riparte il 16 settembre, conduzione da annunciare

“Chi l’ha visto?” torna il mercoledì alle 21.20 su Rai 3 dal 16 settembre, ma la scheda ufficiale del press kit — caso unico tra i programmi presentati — non indica il nome di chi lo condurrà. Dalla conferenza stampa di Ancona è emerso il motivo: Federica Sciarelli lascia il programma dopo 22 anni, e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi l’ha ringraziata dal palco riconoscendole «passione, maestria e dedizione», precisando che resterà tra i volti dell’azienda. Il nome del successore, al momento, non è stato reso noto.

Le inchieste: Report dall’8 novembre, PresaDiretta dal 13 settembre

“Report” di Sigfrido Ranucci riparte la domenica alle 20.30 su Rai 3 dall’8 novembre: la squadra si avvicina al traguardo dei 30 anni del programma. Nel press kit Rai rivendica i numeri digitali: oltre 9 milioni di utenti unici, visualizzazioni e interazioni social cresciute di oltre il 70% e un milione di utenti su Instagram. Confermato anche “Report Lab”. Prima di Report, la domenica del 20.30 è di “PresaDiretta”: Riccardo Iacona riparte il 13 settembre con inchieste su lavoro, sanità, politiche energetiche, riarmo e il rapporto tra intelligenza artificiale, libertà individuale e democrazia.

Il lunedì di Rai 3 è di Massimo Giletti con “Lo Stato delle Cose” dal 14 settembre alle 21.20; il martedì di Antonino Monteleone con “Filorosso” dal 22 settembre. “Mi Manda RaiTre”, alla trentaseiesima edizione con Federico Ruffo per il settimo anno, torna nel weekend dal 26 settembre, preceduto da due speciali in prima serata l’8 e il 15 settembre. Duilio Giammaria riporta “Petrolio” al sabato sera dal 28 novembre, mentre Sabrina Giannini riparte con “Indovina chi viene a cena” dal 1° dicembre.

Rai 2: Sottile a Ore 14, il nuovo mercoledì di Patù

Approfondimento Rai 2026-2027: Report verso i 30 anni, Ore 14 passa a Salvo Sottile

Il cambio più rilevante riguarda “Ore 14”, che dal 14 settembre alle 14.05 passa a Salvo Sottile; lo stesso Sottile guiderà “Ore 14 Sera” il giovedì in prima serata dal 24 settembre. Alle 14.00 su Rai 2, dal 5 ottobre, torna anche la striscia quotidiana “2 di Picche” con Tommaso Cerno, alla seconda edizione. La novità assoluta è “Patù”, dal 7 ottobre il mercoledì alle 21.20: il programma di attualità affidato a Roberto Inciocchi prende il nome dal piccolo comune salentino, «una parte per il tutto» per raccontare politica e fatti internazionali. Nel weekend confermata Monica Setta con “Storie al bivio”, dal 17 ottobre al sabato pomeriggio in versione allungata. In seconda serata, dal 17 novembre, debutta “Dentro la truffa” con la criminologa Roberta Bruzzone: sei episodi sulle truffe moderne, realizzati in collaborazione con la Polizia di Stato, con dati citati nel press kit di circa 2,8 milioni di vittime in Italia nel solo 2025.

Monica Setta – Storie al Bivio

Access prime time: Vespa, Damilano e il nuovo Elefante di Peter Gomez

Nell’access si confermano “Cinque Minuti” con Bruno Vespa su Rai 1 dal 21 settembre e “Il cavallo e la torre” con Marco Damilano su Rai 3 dal 7 settembre, con la versione “plus” del venerdì da 15 minuti. La novità è “L’Elefante”: Peter Gomez conduce il nuovo access del sabato di Rai 3 dal 19 settembre alle 20.15, che mette l’attualità «in controtempo» attingendo alle Teche Rai. Dal 21 dicembre torna “Nuovi Eroi”, all’ottava edizione. L’informazione del mattino resta ad “Agorà”, dal 7 settembre alle 8.00 con Annalisa Bruchi, seguita dal nuovo spazio “Agorà Extra” con Giulia Di Stefano.

Seconda serata: Porta a Porta 32esima edizione, XXI Secolo e il racconto sociale

Bruno Vespa riapre “Porta a Porta” dall’8 settembre, trentaduesima edizione, il martedì, mercoledì e giovedì su Rai 1. Sempre su Rai 1: “Cose Nostre” con Emilia Brandi dal 31 agosto, “Storie di Sera” con Eleonora Daniele dal 26 ottobre e “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro” con Francesco Giorgino dal 23 novembre, alla quarta edizione. Su Rai 3 tornano “Un giorno in Pretura” con Roberta Petrelluzzi dal 6 settembre, “Sopravvissute” con Matilde D’Errico dal 24 novembre e, in prima serata il 24 novembre, “Amore Criminale” con Veronica Pivetti: otto puntate, ciascuna dedicata al ricordo di una vittima di femminicidio. La domenica pomeriggio di Rai 3 conferma Monica Maggioni con “In Mezz’ora” e “La Newsroom di In Mezz’ora” dal 27 settembre.

Capitolo salute: “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone dal 12 settembre, “Check-Up” con Luana Ravegnini dal 13 settembre ed “Elisir” con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi dal 7 settembre. Completano l’offerta “Il Cacciatore di Sogni” di Stefano Buttafuoco (dal 20 settembre), “O anche no” di Paola Severini Melograni (dal 6 settembre), “Genitori, che fare?” con Gianni Ippoliti (dal 20 novembre) e lo speciale di fine anno “La Timeline dell’anno” con Marco Carrara.

FAQ

Chi condurrà Chi l’ha visto? nella stagione 2026-2027?

Non è stato ancora annunciato. Il programma riparte il 16 settembre 2026 su Rai 3; Federica Sciarelli lascia dopo 22 anni, come confermato in conferenza stampa dall’AD Giampaolo Rossi.

Chi conduce Ore 14 dal 2026?

Salvo Sottile, dal 14 settembre 2026 alle 14.05 su Rai 2. Suo anche Ore 14 Sera, il giovedì in prima serata dal 24 settembre.

Quando riparte Report?

Domenica 8 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3, con Sigfrido Ranucci.

Cos’è Patù su Rai 2?

Il nuovo programma di attualità di Roberto Inciocchi, il mercoledì alle 21.20 dal 7 ottobre 2026.

Quando torna Porta a Porta?

Dall’8 settembre 2026, il martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 1: è la trentaduesima edizione.