Dopo tre anni di attesa, il 5 agosto torna Ted Lasso con la quarta stagione. Agosto 2026 su Apple TV+ porta anche Las Azules 2, Dark Matter 2 e la docuserie sulla dinastia UConn. Ecco tutte le uscite del mese con le date, le trame e i cast.

Cinque uscite originali distribuite lungo tutto il mese: Apple TV+ inaugura agosto con il ritorno di alcune delle sue produzioni più apprezzate, in una programmazione che spazia tra comedy, crime, fantascienza, documentari sportivi e contenuti per famiglie. Ecco la guida completa.

Ted Lasso 4 (dal 5 agosto)

Il titolo di maggiore richiamo del mese è la quarta stagione di Ted Lasso, dal 5 agosto: dieci episodi a cadenza settimanale fino al 7 ottobre. Dopo una pausa durata tre anni, Jason Sudeikis riprende il ruolo dell’allenatore americano che, dopo aver guidato l’AFC Richmond, torna per affrontare la sfida più grande della sua carriera: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato e correndo rischi che non avrebbero mai pensato di affrontare. Accanto al cast storico — Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift — arrivano nuovi volti come Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. La serie cult che ha ridefinito la comedy sportiva torna così con un cambio di prospettiva che è anche una scommessa narrativa.

Las Azules 2 (dal 12 agosto)

Il 12 agosto debutta la seconda stagione di Las Azules, il poliziesco messicano al femminile in lingua spagnola con Bárbara Mori, Amorita Rasgado, Natalia Téllez e Ximena Sariñana, con episodi settimanali fino al finale del 30 settembre. María, ora promossa a tenente, si ritrova divisa tra le regole che ha giurato di rispettare e un’irrefrenabile spinta verso la verità quando viene scoperto il corpo di un attivista studentesco: un caso che trascina le Azules in un’indagine con radici nel massacro studentesco del 1968. Quando viene rinvenuto il corpo di una persona legata a quel brutale capitolo della storia, le onde d’urto attraversano il dipartimento: qualcuno sta portando la giustizia direttamente alla polizia, e le Azules rappresentano l’ultima speranza per fermare l’assassino.

The Dynasty: UConn Huskies (dal 21 agosto)

Il 21 agosto arriva The Dynasty: UConn Huskies, docuserie che racconta i quarant’anni della leggendaria dinastia del basket femminile della University of Connecticut, costruita sotto la guida dell’allenatore della Hall of Fame Geno Auriemma, capace di spingere le sue giocatrici al limite per conquistare dodici titoli. La serie ripercorre l’eredità che ha reso grande UConn e offre uno sguardo dall’interno sulle atlete che ne portano avanti la tradizione: Rebecca Lobo, Diana Taurasi, Paige Bueckers e altre protagoniste raccontano, insieme ad allenatori, avversari e giornalisti di diverse generazioni, cosa serve per sopravvivere alla UConn e dare vita a una dinastia.

Acquasilente 5 (dal 21 agosto)

Lo stesso giorno debutta la quinta stagione di Acquasilente (Stillwater), la serie animata per famiglie: i fratelli Karl, Addy e Michael hanno un vicino molto speciale, un saggio panda chiamato Acquasilente, la cui amicizia e le cui storie regalano ai bambini nuove prospettive sul mondo, su loro stessi e su chi li circonda. Una conferma della programmazione per i più piccoli della piattaforma.

Dark Matter 2 (dal 28 agosto)

Chiude il mese, il 28 agosto, la seconda stagione di Dark Matter, il thriller fantascientifico con Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley e Amanda Brugel. La nuova stagione riprende con i Dessen che conducono una vita tranquilla in un mondo che finalmente sembra sicuro, finché l’inimmaginabile non li costringe a fuggire ancora una volta. Mentre l’ossessione di Jason per la scatola si intensifica, la crescente paranoia di Daniela (Jennifer Connelly) la spinge al limite, minacciando di mandare in frantumi il fragile equilibrio familiare. Altrove, Amanda (Alice Braga) e Ryan (Jimmi Simpson) uniscono le forze in un disperato tentativo di ritrovare la via di casa, mentre Leighton (Dayo Okeniyi), con Blair (Amanda Brugel) determinata a fermarlo, porta avanti senza tregua il suo ambizioso progetto di creare un mondo perfetto.

Con l’addio ai tre anni di attesa per Ted Lasso e il ritorno di due dei suoi thriller più solidi, Apple TV+ conferma la strategia che l’ha resa la piattaforma della qualità sopra la quantità: poche uscite al mese, quasi tutte destinate a far parlare.