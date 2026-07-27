Domenica con sei squadre di Serie A in campo. L’Inter di Chivu rimonta il Karlsruhe nel recupero con una doppietta dalla distanza di Diouf (2-1), la Roma di Gasperini spreca un 3-0 firmato Dybala-Malen e si fa riprendere sul 3-3 dal Cannes, il Napoli regala ad Allegri la prima vittoria (2-0 alla Carrarese) ma trema per il ginocchio di Vergara. Sorridono anche Lazio (6-0 al Flaminia), Atalanta (3-2 in rimonta sull’Arezzo) e Frosinone.

Karlsruhe-Inter 1-2: doppietta di Diouf nel recupero, due perle da fuori

L’Inter campione d’Italia rischia la figuraccia in Germania e la evita nel modo più spettacolare. Contro il Karlsruhe, club di seconda serie tedesca, i nerazzurri di Chivu vanno sotto per il tiro angolato di Civeja che batte Di Gennaro, e il risultato regge fino al 91′. Poi si accende Diouf: il centrocampista francese pareggia con un controbalzo da fuori area e tre minuti più tardi completa la rimonta con un’altra splendida conclusione dalla distanza. Seconda vittoria del precampionato dopo il 16-0 all’Aasen, prima del salto di qualità: sabato prossimo la tournée propone il Manchester City, poi i derby d’agosto con Milan e Juventus.

Cannes-Roma 3-3: doppio Dybala e Malen, poi il crollo nel finale

Gennaro Gattuso (Depositphotos)

La terza uscita della Roma di Gasperini, dopo i due 6-0 contro Primavera e Trastevere, si trasforma in una lezione sui novanta minuti. Allo Stade Pierre de Coubertin i giallorossi dominano un tempo abbondante e volano sul 3-0 con la doppietta di Dybala (34′ e 55′) e il gol di Malen (43′). Poi il blackout: il Cannes rientra con la doppietta di Lopez (69′ e 88′) e completa la rimonta al 97′ con il rigore di Oggad. Primo pareggio stagionale e materiale su cui lavorare per Gasperini, mentre sullo sfondo il mercato si muove: prende forma il doppio affare Castro-Roma e Dovbyk-Bologna.

Napoli-Carrarese 2-0: prima vittoria per Allegri, ma trema il ginocchio di Vergara

Alla SKI.IT Arena di Carciato il Napoli chiude il ritiro di Dimaro-Folgarida con la prima vittoria dell’era Allegri, riscattando il ko d’esordio con l’Arezzo. Dopo una traversa di Politano e un palo ospite, gli azzurri sbloccano al 23′ con il tap-in di Hojlund su azione di Antonio Vergara e chiudono i conti al 45′ con il rigore di Giovane, conquistato ancora da Vergara. È proprio il gioiello azzurro, fresco di rinnovo fino al 2031, la nota stonata della serata: a dieci minuti dalla fine lascia il campo per un problema a un ginocchio, con tanto di vistosa fasciatura — condizioni da monitorare. Da giovedì la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, con l’Osasuna prossimo avversario il 5 agosto.

Lazio-Flaminia 6-0: Gattuso vince ma non si accontenta

Al Training Center di Formello la Lazio di Gattuso dilaga nel primo vero test dell’estate: 6-0 al Flaminia Civita Castellana con i gol di Cancellieri (3′), Dele-Bashiru (31′), Bordon (41′), Ratkov (47′), Rovella (54′) e il rigore di Zaccagni al 94′, con Rovella tra i più brillanti. Il tecnico però tiene tutti sulla corda: “Ci manca qualcosa”, il commento a fine gara.

Atalanta-Arezzo 3-2: i mondiali Ederson e Sulemana ribaltano i toscani

A Zingonia l’Atalanta di Maurizio Sarri rischia di cadere nella stessa trappola del Napoli: l’Arezzo di Bucchi, giustiziere degli azzurri pochi giorni fa, vola sullo 0-2 dopo appena 7 minuti con Arena e Illanes. La svolta arriva dai rientri mondiali e dalla panchina: Ibrahim Sulemana accorcia al 49′ con un tiro a giro, Ederson — ai primi minuti stagionali come De Roon, Kossounou e Krstovic — firma il pari al 64′ su assist di Maldini, e al 71′ lo stesso Maldini apparecchia il cross del sorpasso per Krstovic. Da segnalare gli esperimenti tattici di Sarri, con Samardzic e Zalewski provati da mezze ali.

Frosinone corsaro a Rieti, il quadro del precampionato

Completa la domenica il successo di misura del Frosinone sull’Ascoli neopromosso in Serie B, nel test dello stadio “Manlio Scopigno” di Rieti. Il conto alla rovescia intanto corre: la prima giornata di campionato è in programma nel weekend del 22-23 agosto, e la prossima settimana il precampionato entra nel vivo con la tournée dell’Inter e le sfide internazionali delle big.

FAQ

Come è finita Karlsruhe-Inter? 1-2: sotto per il gol di Civeja fino al 91′, l’Inter ha ribaltato tutto nel recupero con una doppietta dalla distanza di Diouf.

Cosa è successo alla Roma a Cannes? Avanti 3-0 con la doppietta di Dybala e il gol di Malen, si è fatta riprendere sul 3-3 dalla doppietta di Lopez e dal rigore di Oggad al 97′: primo pareggio stagionale.

Come è andata la prima vittoria del Napoli di Allegri? 2-0 alla Carrarese con Hojlund e il rigore di Giovane, entrambi propiziati da Vergara — uscito però nel finale per un problema al ginocchio, da valutare.

Chi altro ha vinto domenica 26 luglio? La Lazio (6-0 al Flaminia Civita Castellana), l’Atalanta (3-2 in rimonta sull’Arezzo) e il Frosinone (di misura sull’Ascoli).