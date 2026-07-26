Sabato ricchissimo di test estivi per le squadre di Serie A, a meno di un mese dall’inizio del campionato previsto nel weekend del 22-23 agosto. Il Milan di Amorim rimonta il Celtic a Glasgow con una doppietta di Camarda (2-2) ma perde Gila per infortunio, la Juventus di Spalletti trova il primo successo del precampionato a Liegi (1-0), il Bologna stende l’Iraklis di Mazzarri. Ko a sorpresa per Fiorentina e Torino, battute da QPR e Cittadella, pareggi per Genoa e Lecce.

Celtic-Milan 2-2: Camarda illumina il debutto di Amorim, ma si ferma Gila

La prima vera uscita del nuovo Milan di Ruben Amorim, al Celtic Park di Glasgow, è un piccolo romanzo in due tempi. Il primo è da dimenticare: rossoneri imprecisi in impostazione e disattenti dietro, con il Celtic che ne approfitta e va sul doppio vantaggio con Durán e Forrest. Il secondo, complici i tanti cambi, racconta un’altra squadra: il Milan prende in mano il gioco e riacciuffa il pari con una doppietta di Francesco Camarda, prima su rigore e poi di testa su cross di Chukwueze. Amorim a fine gara si tiene stretto il gioiello: “La squadra migliorerà, Camarda resta”.

La notizia che preoccupa è però l’infortunio di Mario Gila: il nuovo difensore spagnolo, entrato nella ripresa al debutto, ha lasciato il campo a metà secondo tempo per un problema muscolare. Un’avventura rossonera che inizia in salita, nel giorno in cui il Milan ha dovuto registrare anche lo stop di Nkunku alla vigilia.

Standard Liegi-Juventus 0-1: prima vittoria per Spalletti

A Sclessin arriva il primo successo del precampionato della Juventus di Luciano Spalletti: 1-0 allo Standard Liegi nella seconda amichevole internazionale, dopo lo 0-0 di Basilea in cui Perin aveva parato un rigore. Una vittoria di misura, maturata senza gli assenti Yildiz, Thuram ed Ekhator, che dà morale a un gruppo ancora in costruzione — anche sul mercato: nelle stesse ore si è chiusa la cessione di Openda al Lione, salutato da Spalletti con un onesto “non siamo riusciti a sfruttarlo al meglio”.

Bologna-Iraklis 2-0: Tedesco trova la prima vittoria a Valles

Chiusura di ritiro col sorriso per il Bologna di Domenico Tedesco: nell’ultimo test di Valles, in val Pusteria, i rossoblù superano 2-0 l’Iraklis di Walter Mazzarri, formazione neopromossa nella massima serie greca. Dallinga apre le marcature nei primi minuti, Rowe chiude i conti nella ripresa: è la prima vittoria stagionale dopo la sconfitta con l’Arminia Bielefeld e il pareggio con l’Heidenheim.

QPR-Fiorentina 3-2: prima sconfitta per Grosso a Londra

Serata amara al Loftus Road per la Fiorentina di Fabio Grosso, battuta 3-2 dal QPR nella prima amichevole internazionale della sua gestione. Gli inglesi passano al 30′ con il rigore di Madsen (fallo di Dodo su Smyth) e raddoppiano al 39′ con Kemper su uno scivolone di Dragusin; Atta accorcia prima dell’intervallo, ma in avvio di ripresa Smyth firma la doppietta personale. Il gol di Piccoli al 65′ riapre la partita, che però non gira più: prima sconfitta per i viola.

Torino-Cittadella 0-1: il rigore di Bunino rovina la chiusura del ritiro

Il ritiro di Pinzolo del Torino di Abate si chiude con un passo falso: 1-0 per il Cittadella, formazione di Serie C, che passa al 90′ con un rigore trasformato da Bunino. I granata, con le gambe appesantite dai carichi di lavoro in altura, faticano a costruire — l’unica vera occasione è un palo di Njie — e ora attendono un’accelerata dal mercato, con il portiere Perri dal Leeds e il difensore svincolato Comert sempre più vicini.

Genoa e Lecce, due 2-2 dal sapore diverso

A Moena il Genoa di De Rossi si fa rimontare dal Vicenza dopo essere andato avanti di due gol: Amorim al 42′ e il rigore di Colombo al 58′ illudono i rossoblù, ma Caferri (59′) e Alessio (87′) firmano il pari dei biancorossi neopromossi in B. In Austria, invece, il Lecce di Di Francesco ribalta lo svantaggio contro i croati dell’NK Istra — sotto per il gol di Jaganjac al 38′, la riprende con il rigore di Stulic e il gol di Maleh — ma viene raggiunto al 40′ della ripresa da Ahmeti: 2-2 con segnali di crescita sul piano offensivo, ma con la beffa nel finale.

Le altre: il triangolare di Trento e il weekend che continua

Allo stadio Briamasco di Trento è andato in scena il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento, con il derby emiliano avaro di emozioni. Sabato in campo anche Monza e Udinese, impegnate rispettivamente con Galatasaray e Swansea. Il programma delle amichevoli prosegue con le altre big nel fine settimana, mentre il conto alla rovescia verso la prima giornata di campionato — weekend del 22-23 agosto — è ufficialmente partito.

FAQ

Come è finita Celtic-Milan? 2-2: sotto di due gol (Durán e Forrest), i rossoneri hanno rimontato con una doppietta di Camarda, su rigore e di testa. Preoccupa l’infortunio muscolare di Gila al debutto.

Come è andata la Juventus a Liegi? Ha vinto 1-0 contro lo Standard: è il primo successo del precampionato di Spalletti, dopo lo 0-0 di Basilea, senza Yildiz, Thuram ed Ekhator.

Chi ha perso tra le squadre di Serie A? La Fiorentina, battuta 3-2 dal QPR a Londra (prima sconfitta per Grosso), e il Torino, piegato 1-0 dal Cittadella con rigore di Bunino al 90′.

Quando inizia il campionato di Serie A? La prima giornata della stagione 2026/2027 è in programma nel weekend del 22-23 agosto.