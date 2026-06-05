Il 5 giugno è una data che celebra il grande cinema italiano, la musica d’autore, la filosofia, la comicità e lo sport in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno dei Gemelli, questa data ha visto nascere una delle più grandi attrici del cinema italiano, un cantautore vincitore di Sanremo, uno dei più importanti filosofi italiani, volti noti della comicità e una star di Hollywood. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Stefania Sandrelli: la musa del cinema italiano

Nata a Viareggio il 5 giugno 1946, Stefania Sandrelli è una delle più grandi e amate attrici della storia del cinema italiano. Scoperta giovanissima, a soli quindici anni, conquistò il pubblico e la critica con il ruolo nel capolavoro Divorzio all’italiana di Pietro Germi (1961) al fianco di Marcello Mastroianni, seguito da Sedotta e abbandonata. Da quel momento è diventata la musa di alcuni dei più grandi registi italiani: ha lavorato con Bernardo Bertolucci (Il conformista, Novecento), Ettore Scola (C’eravamo tanto amati, La terrazza), Pietro Germi, Mario Monicelli e Tinto Brass (La chiave). La sua bellezza intensa e il suo talento naturale le hanno permesso di attraversare oltre sessant’anni di cinema, interpretando ruoli drammatici e brillanti con la stessa straordinaria naturalezza. Vincitrice di numerosi premi, tra cui il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005 e diversi David di Donatello, Stefania Sandrelli è un’icona assoluta del nostro cinema. Madre dell’attrice Amanda Sandrelli (nata dalla relazione con Gino Paoli), ha saputo restare un punto di riferimento per intere generazioni di attori e spettatori.

Enrico Ruggeri: il rocker cantautore

foto angelo trani

Nato a Milano il 5 giugno 1957, Enrico Ruggeri è uno dei più importanti e versatili cantautori della musica italiana. Iniziò la carriera negli anni ’70 come frontman del gruppo new wave Decibel, per poi intraprendere una fortunata carriera solista. Cantautore raffinato e prolifico, ha vinto il Festival di Sanremo due volte: nel 1987 con Si può dare di più (in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi) e nel 1993 come solista con Mistero. Brani come Quello che le donne non dicono (scritta per Fiorella Mannoia), Mistero, Il mare d’inverno e Peter Pan sono diventati classici della musica italiana. Oltre alla musica, Ruggeri è anche scrittore di romanzi di successo e conduttore televisivo. La sua voce inconfondibile e la sua penna sofisticata lo rendono uno degli artisti più completi del panorama musicale italiano.

Massimo Cacciari: il filosofo prestato alla politica

Nato a Venezia il 5 giugno 1944, Massimo Cacciari è uno dei più importanti e influenti filosofi italiani contemporanei. Docente universitario di filosofia, autore di opere fondamentali del pensiero contemporaneo, Cacciari è anche stato un protagonista della vita politica italiana: è stato sindaco di Venezia per diversi mandati, lasciando un segno importante nell’amministrazione della città lagunare. Intellettuale dalla cultura sterminata e dall’eloquio brillante, è una presenza autorevole e spesso provocatoria nel dibattito pubblico italiano, capace di intervenire su temi che spaziano dalla filosofia alla teologia, dalla politica all’attualità. La sua figura di pensatore impegnato lo rende uno degli intellettuali più ascoltati e rispettati del Paese.

Marina Rei: la voce ritmica del pop italiano

Nata a Roma il 5 giugno 1969, all’anagrafe Marina Restuccia, Marina Rei è una cantautrice e batterista italiana che ha segnato il pop d’autore degli anni ’90. Con la sua voce calda e il suo stile che fonde pop, soul e sonorità acustiche, ha conquistato il pubblico con brani come Sola e Primavera, presentati al Festival di Sanremo. Polistrumentista di talento, Marina Rei ha portato avanti una carriera musicale di qualità, collaborando con numerosi artisti della scena italiana e confermandosi una delle voci femminili più apprezzate del panorama musicale nazionale.

Caterina Guzzanti: il talento comico di famiglia

Nata a Roma il 5 giugno 1976, Caterina Guzzanti è un’attrice e comica italiana, membro della celebre famiglia Guzzanti: figlia del giornalista Paolo Guzzanti e sorella di Corrado e Sabina, anch’essi artisti di grande talento. Caterina ha saputo costruire una carriera propria, distinguendosi con personaggi comici memorabili — come l’indimenticabile “Sciuretta” — nei programmi televisivi e con ruoli al cinema in film come Boris – Il film e Smetto quando voglio. La sua comicità intelligente e la sua versatilità la rendono una delle interpreti più apprezzate della sua generazione.

Raul Cremona: il mago della comicità

Nato a Milano il 5 giugno 1956, Raul Cremona è un comico, attore e illusionista italiano molto amato dal pubblico televisivo. Diventato celebre grazie alle sue apparizioni a Zelig, ha creato personaggi esilaranti come il Mago Oronzo e Silvano, il maghetto milanese dalle formule magiche improbabili. La sua capacità di unire magia e comicità lo ha reso un personaggio unico nel panorama dell’intrattenimento italiano, capace di divertire intere generazioni di spettatori.

Alberto Malesani: l’allenatore appassionato

Nato a Verona il 5 giugno 1954, Alberto Malesani è un ex allenatore di calcio italiano noto per il suo temperamento focoso e appassionato. Ha guidato numerose squadre di Serie A, conquistando con il Parma la Coppa UEFA e la Coppa Italia nel 1999, una delle pagine più gloriose della storia del club emiliano. Ha allenato anche Fiorentina, Verona, Bologna e Panathinaikos. È diventato celebre anche per le sue sfuriate in conferenza stampa, entrate nella storia del costume calcistico italiano.

Mark Wahlberg: da Marky Mark a star di Hollywood

Nato a Boston il 5 giugno 1971, Mark Robert Michael Wahlberg è un attore e produttore statunitense che ha saputo trasformarsi da idolo musicale a star di Hollywood. Iniziò la carriera come rapper con il nome di Marky Mark e come modello di Calvin Klein, per poi affermarsi come attore di grande talento. Ha recitato in film di successo come Boogie Nights, The Departed – Il bene e il male (di Martin Scorsese, che gli valse una candidatura all’Oscar), The Fighter, Ted e la saga di Transformers. Tra gli attori più pagati di Hollywood, Wahlberg è anche un affermato produttore televisivo e imprenditore.

Tutti i vip nati il 5 giugno: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Stefania Sandrelli (1946) – attrice italiana

(1946) – attrice italiana Enrico Ruggeri (1957) – cantautore e conduttore italiano

(1957) – cantautore e conduttore italiano Massimo Cacciari (1944) – filosofo e politico italiano

(1944) – filosofo e politico italiano Marina Rei (1969) – cantautrice italiana

(1969) – cantautrice italiana Caterina Guzzanti (1976) – attrice e comica italiana

(1976) – attrice e comica italiana Raul Cremona (1956) – comico e illusionista italiano

(1956) – comico e illusionista italiano Alberto Malesani (1954) – ex allenatore di calcio italiano

(1954) – ex allenatore di calcio italiano Luciano Canfora (1942) – filologo classico e storico italiano

(1942) – filologo classico e storico italiano Michele Guardì (1943) – regista e autore televisivo italiano

(1943) – regista e autore televisivo italiano Mark Wahlberg (1971) – attore statunitense

(1971) – attore statunitense Kenny G (1956) – sassofonista statunitense

Il 5 giugno celebra il talento in tutte le sue forme: dal cinema immortale di Stefania Sandrelli alla musica di Enrico Ruggeri, dal pensiero di Massimo Cacciari alla comicità di Caterina Guzzanti e Raul Cremona. Il segno dei Gemelli regala anche oggi una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 5 giugno!