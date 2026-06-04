Il 4 giugno è una data che unisce il cinema d’autore, la comicità, la televisione, il calcio e la musica in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno dei Gemelli, questa data ha visto nascere una delle attrici più famose del mondo, un amato regista e conduttore siciliano, un comico toscano, un allenatore di calcio di lungo corso e un’icona dell’italo disco anni ’80. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Pif: il regista e conduttore dall’impegno civile

Vip e celebrities nati il 4 giugno: le star che festeggiano oggi

Nato a Palermo il 4 giugno 1972, Pierfrancesco Diliberto, noto come Pif, è uno dei più amati e originali registi, conduttori e autori televisivi italiani. Cresciuto professionalmente come aiuto regista (ha lavorato anche con Marco Tullio Giordana sul set de I cento passi), ha conquistato il pubblico con il programma Il Testimone su MTV, in cui raccontava storie e realtà sociali con uno stile ironico e mai banale. La consacrazione è arrivata con il suo film d’esordio da regista, La mafia uccide solo d’estate (2013), una commedia agrodolce sulla mafia a Palermo che ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Hanno fatto seguito i film In guerra per amore e E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Pif ha saputo affrontare temi importanti come la lotta alla mafia con un linguaggio leggero ma profondo, conquistando pubblico e critica. Un autore che unisce intrattenimento e impegno civile con rara sensibilità.

Angelina Jolie: la stella di Hollywood dal cuore umanitario

Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975, Angelina Jolie è una delle attrici più famose, talentuose e influenti del mondo. Figlia dell’attore Jon Voight, ha conquistato l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte (2000) e ha costruito una carriera straordinaria con film come Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith (sul cui set conobbe Brad Pitt), Il curioso caso di Benjamin Button, Changeling e Maleficent. Oltre alla recitazione, si è affermata come regista impegnata con film come Nella terra del sangue e del miele e First They Killed My Father. Ma Angelina Jolie è anche conosciuta in tutto il mondo per il suo instancabile impegno umanitario: ambasciatrice e poi inviata speciale dell’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, ha visitato decine di campi profughi e zone di crisi, dedicando gran parte della sua vita alle cause umanitarie. Madre di sei figli, è un’icona globale che unisce talento, bellezza e impegno sociale.

Sergio Sgrilli: la comicità toscana con la chitarra

Nato a Follonica, in provincia di Grosseto, il 4 giugno 1968, Sergio Sgrilli è un comico, cantante e cabarettista italiano protagonista per oltre dieci anni dello show televisivo Zelig. La sua comicità, che unisce monologhi brillanti, musica e chitarra, lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del cabaret italiano. Con il suo stile ironico e la sua toscanità verace, Sgrilli ha conquistato il pubblico televisivo e teatrale, portando in scena spettacoli che mescolano risate e momenti musicali con grande efficacia.

Walter Novellino: il tecnico di lungo corso

Nato a Montemarano, in provincia di Avellino, il 4 giugno 1953, Walter Novellino è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano dalla lunga carriera in panchina. Da calciatore ha giocato come centrocampista offensivo in Serie A con squadre come Sampdoria, Milan e Perugia. Ma è come allenatore che si è fatto un nome importante, guidando numerose squadre di Serie A e Serie B — tra cui Venezia, Napoli, Sampdoria, Palermo e Torino — con un calcio offensivo e spettacolare. La sua esperienza e la sua competenza tecnica lo hanno reso uno degli allenatori più rispettati del calcio italiano.

Rolando Ravello: attore e regista versatile

Nato a Roma il 4 giugno 1969, Rolando Ravello è un attore, regista e sceneggiatore italiano di grande talento. Come attore ha recitato in numerosi film e fiction, tra cui Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Romanzo criminale. Come regista ha diretto film apprezzati come Tutti contro tutti e Ti ricordi di me?. La sua versatilità, capace di spaziare dalla commedia al dramma sia davanti che dietro la macchina da presa, lo rende uno degli artisti più completi del panorama italiano.

Massimiliano Bruno: il talento della commedia italiana

Nato a Roma il 4 giugno 1970, Massimiliano Bruno è un attore, regista e sceneggiatore italiano tra i più prolifici della commedia contemporanea. Ha firmato sceneggiature di successo e diretto film come Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Confusi e felici e Beata ignoranza. Spesso collaboratore di Edoardo Leo e Paola Cortellesi, Bruno è una figura centrale della nuova commedia italiana, capace di unire intrattenimento e satira sociale con intelligenza e ritmo.

Den Harrow: il re dell’italo disco

Nato a Pioltello, nei pressi di Milano, il 4 giugno 1962, all’anagrafe Stefano Zandri, Den Harrow è stato una delle icone più famose dell’italo disco degli anni ’80. Con brani come Future Brain, Don’t Break My Heart, Bad Boy e Catch the Fox, ha conquistato le classifiche di tutta Europa, diventando un simbolo del sound dance italiano che spopolava nelle discoteche di mezzo mondo. La sua immagine da bello e dannato lo rese popolarissimo, anche se negli anni si scoprì che la voce dei suoi dischi apparteneva in realtà ad altri interpreti. Resta comunque un personaggio simbolo di un’epoca d’oro della musica dance italiana.

Tutti i vip nati il 4 giugno: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Pif (Pierfrancesco Diliberto) (1972) – regista e conduttore italiano

(1972) – regista e conduttore italiano Angelina Jolie (1975) – attrice statunitense, Premio Oscar

(1975) – attrice statunitense, Premio Oscar Sergio Sgrilli (1968) – comico e cantante italiano

(1968) – comico e cantante italiano Walter Novellino (1953) – ex calciatore e allenatore italiano

(1953) – ex calciatore e allenatore italiano Rolando Ravello (1969) – attore e regista italiano

(1969) – attore e regista italiano Massimiliano Bruno (1970) – attore, regista e sceneggiatore italiano

(1970) – attore, regista e sceneggiatore italiano Den Harrow (1962) – cantante italiano (italo disco)

(1962) – cantante italiano (italo disco) Luca Madonia (1957) – cantautore italiano

(1957) – cantautore italiano Bar Refaeli (1985) – modella israeliana

Il 4 giugno celebra il cinema, la comicità e la musica in tutte le loro forme: dall’impegno civile di Pif al talento mondiale di Angelina Jolie, dalla comicità di Sergio Sgrilli all’italo disco di Den Harrow. Il segno dei Gemelli regala anche oggi una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 4 giugno!