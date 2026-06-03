Il 3 giugno è una data che unisce la grande canzone d’autore italiana, il tennis leggendario, la televisione e il cinema in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno dei Gemelli, questa data ha visto nascere uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, il tennista dai 22 titoli del Grande Slam, un amato showman televisivo, un comico romano doc e il calciatore del gol più importante della storia tedesca. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Enzo Jannacci: il genio della canzone milanese

Nato a Milano il 3 giugno 1935, Enzo Jannacci è stato uno dei più grandi e originali cantautori della storia della musica italiana. Figura poliedrica e geniale, è stato cantante, compositore, attore, comico e — incredibile ma vero — anche un medico cardiochirurgo di valore. La sua musica, profondamente legata a Milano e alla sua tradizione, ha saputo mescolare poesia, ironia, impegno sociale e tenerezza come nessun altro. Brani come Vengo anch’io. No, tu no, El portava i scarp del tennis, Ci vuole orecchio, Quelli che… e Se me lo dicevi prima sono diventati classici intramontabili. Pioniere del cabaret milanese, ha scoperto e lanciato talenti come Cochi e Renato, Paolo Rossi e ha collaborato con artisti come Dario Fo, Giorgio Gaber e Beppe Viola. La sua comicità surreale e i suoi personaggi poetici — spesso ultimi, emarginati, “barboni” raccontati con dignità e amore — lo hanno reso un artista unico e irripetibile. Ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo, lasciando il segno con interpretazioni indimenticabili. Scomparso a Milano il 29 marzo 2013, Enzo Jannacci ha lasciato un’eredità artistica immensa, raccolta dal figlio Paolo, anch’egli musicista. Un genio assoluto della cultura italiana.

Rafael Nadal: il re della terra rossa

Nato a Manacor, nell’isola di Maiorca, il 3 giugno 1986, Rafael Nadal è uno dei più grandi tennisti della storia di questo sport. Soprannominato “il re della terra rossa” per il suo dominio assoluto sulla superficie, ha conquistato un palmarès leggendario: 22 titoli del Grande Slam, tra cui un record di 14 Roland Garros, e la medaglia d’oro olimpica in singolare a Pechino 2008. Con la sua grinta inesauribile, il suo dritto carico di top spin e la sua etica del lavoro inarrivabile, Nadal ha formato insieme a Roger Federer e Novak Djokovic la leggendaria “Big Three” che ha dominato il tennis mondiale per due decenni. È stato numero 1 del ranking ATP per 209 settimane. Dopo una carriera segnata anche da numerosi infortori affrontati con coraggio straordinario, si è ritirato nel novembre 2024, salutato da tutto il mondo dello sport come una leggenda assoluta. Il suo spirito combattivo e la sua sportività lo rendono un esempio per generazioni di atleti.

Enrico Papi: lo showman istrionico

Nato a Roma il 3 giugno 1965, Enrico Papi è uno dei conduttori televisivi più istrionici e riconoscibili della televisione italiana. Divenuto celebre negli anni ’90 con il game show Sarabanda — e il suo tormentone “Jingle, jingle!” — ha condotto numerosi programmi di successo come La ruota della fortuna, Trasformat e Mai dire Grande Fratello. Showman dall’energia travolgente, cantante (suo il tormentone Mooseca) e personaggio televisivo a tutto tondo, Papi ha attraversato diverse epoche della TV italiana reinventandosi continuamente, passando da Italia 1 a Mediaset fino alle esperienze più recenti come conduttore e opinionista. La sua verve e la sua simpatia lo rendono uno dei volti più amati dell’intrattenimento leggero italiano.

Maurizio Mattioli: il romano simpatico del cinema italiano

Nato a Gorga, in provincia di Roma, il 3 giugno 1950, Maurizio Mattioli è un amato attore, doppiatore e comico italiano, protagonista di oltre cento produzioni cinematografiche e televisive. Con la sua romanità autentica e il suo talento comico, è stato uno dei volti più richiesti della commedia all’italiana degli anni ’80 e ’90, recitando in film come Vacanze di Natale e numerose pellicole del filone natalizio, oltre a fiction televisive di grande successo. Nel 2014 ha ricevuto il Leggio d’oro per la sua carriera di doppiatore. La sua capacità di incarnare il romano verace, simpatico e bonario lo ha reso un beniamino del pubblico italiano.

Alberto Fortis: il cantautore di Milano

Nato a Domodossola il 3 giugno 1955, Alberto Fortis è un cantautore italiano celebre soprattutto per il brano Milano e Vincenzo, uno dei classici della musica d’autore italiana degli anni ’70. Con il suo stile sofisticato che fonde pop, jazz e sonorità mediterranee, Fortis ha firmato canzoni di grande successo come La sedia di lillà e Settembre. La sua musica raffinata e la sua voce particolare gli hanno garantito un posto importante nel panorama cantautorale italiano.

Claudio Lippi: il veterano della TV italiana

Nato a Milano il 3 giugno 1945, Claudio Lippi è un conduttore televisivo, showman e cantante italiano dalla carriera lunghissima. Volto storico della televisione italiana, ha condotto numerosi programmi di successo nel corso di oltre cinquant’anni di carriera, da Buona Domenica a La vecchia fattoria, diventando una presenza familiare e rassicurante per generazioni di telespettatori. La sua simpatia e la sua professionalità lo hanno reso uno dei conduttori più amati della TV italiana.

Luigi Di Biagio: il centrocampista azzurro

Nato a Roma il 3 giugno 1971, Luigi Di Biagio è un ex calciatore e allenatore italiano. Centrocampista grintoso e affidabile, ha vestito le maglie di squadre come Roma, Inter e soprattutto Foggia e Monza nei primi anni, costruendo una carriera di alto livello in Serie A. Con la Nazionale italiana ha partecipato ai Mondiali del 1998, dove è rimasto tristemente celebre per il rigore sbagliato contro la Francia nei quarti di finale. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando anche la Nazionale Under 21 e la nazionale di San Marino.

Mario Götze: il gol che ha fatto campione la Germania

Nato a Memmingen, in Germania, il 3 giugno 1992, Mario Götze è il calciatore tedesco che ha segnato uno dei gol più importanti della storia del calcio: la rete decisiva nella finale dei Mondiali 2014 contro l’Argentina, che ha consegnato alla Germania il titolo mondiale. Entrato nei tempi supplementari, Götze realizzò al 113° minuto un gol di straordinaria bellezza che fece esplodere di gioia un’intera nazione. Talentuoso trequartista, ha giocato per Borussia Dortmund, Bayern Monaco, PSV Eindhoven ed Eintracht Francoforte, confermandosi uno dei più dotati calciatori tedeschi della sua generazione.

Tony Curtis: il divo della Hollywood d’oro

Nato a New York il 3 giugno 1925, all’anagrafe Bernard Schwartz, Tony Curtis è stato uno dei più grandi divi della Hollywood classica. Con il suo fascino e il suo talento, ha recitato in film immortali come A qualcuno piace caldo (al fianco di Marilyn Monroe e Jack Lemmon), La parete di fango (che gli valse una candidatura all’Oscar) e Spartacus. Padre dell’attrice Jamie Lee Curtis, è stato un’icona del cinema americano. Scomparso nel 2010, resta una leggenda della settima arte.

Tutti i vip nati il 3 giugno: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Enzo Jannacci (1935–2013) – cantautore e medico italiano

(1935–2013) – cantautore e medico italiano Rafael Nadal (1986) – tennista spagnolo

(1986) – tennista spagnolo Enrico Papi (1965) – conduttore televisivo italiano

(1965) – conduttore televisivo italiano Maurizio Mattioli (1950) – attore e comico italiano

(1950) – attore e comico italiano Alberto Fortis (1955) – cantautore italiano

(1955) – cantautore italiano Claudio Lippi (1945) – conduttore televisivo italiano

(1945) – conduttore televisivo italiano Luigi Di Biagio (1971) – ex calciatore e allenatore italiano

(1971) – ex calciatore e allenatore italiano Mario Götze (1992) – calciatore tedesco

(1992) – calciatore tedesco Tony Curtis (1925–2010) – attore statunitense

(1925–2010) – attore statunitense Alain Resnais (1922–2014) – regista francese

Il 3 giugno celebra la musica, lo sport e lo spettacolo ai più alti livelli: dal genio di Enzo Jannacci alla leggenda di Rafael Nadal, dallo showman Enrico Papi alla simpatia di Maurizio Mattioli. Il segno dei Gemelli regala anche oggi una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 3 giugno!