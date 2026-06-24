Il 24 giugno è una data che unisce la grande televisione italiana, il calcio leggendario, il cinema, la musica e il giornalismo in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali al più geniale showman della radio e della TV italiana, al più grande calciatore della sua generazione, a un maestro della fotografia premio Oscar e ad amati protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Renzo Arbore: il genio eclettico della televisione italiana

Vip e celebrities nati il 24 giugno: le star che festeggiano oggi

Nato a Foggia il 24 giugno 1937, Lorenzo Giovanni Arbore, conosciuto come Renzo Arbore, è uno dei più geniali e innovativi personaggi della storia della radio e della televisione italiana. Considerato il primo disc jockey italiano, showman, musicista, conduttore, autore e regista, ha rivoluzionato il linguaggio dell’intrattenimento con una comicità colta, surreale e anticonvenzionale. Dai programmi radiofonici cult come Alto gradimento (con Gianni Boncompagni) alle trasmissioni televisive che hanno fatto epoca — L’altra domenica, Quelli della notte, Indietro tutta! — Arbore ha lanciato mode, tormentoni e talenti, conquistando intere generazioni. Grande appassionato e divulgatore della canzone napoletana, con la sua Orchestra Italiana ha portato la musica partenopea in tutto il mondo. Raffinato clarinettista e cultore del jazz, è una delle menti più brillanti e amate dello spettacolo italiano, simbolo di un’eleganza intellettuale e ironica senza pari.

Lionel Messi: il più grande della sua generazione

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Nato a Rosario, in Argentina, il 24 giugno 1987, Lionel Andrés Messi, chiamato semplicemente Leo, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con la maglia blaugrana ha scritto pagine irripetibili di storia del calcio, vincendo quattro Champions League e dieci campionati spagnoli, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain e oggi all’Inter Miami. Detentore di un numero record di Palloni d’Oro (otto, un primato assoluto), ha coronato la sua leggendaria carriera con la vittoria del Campionato del Mondo 2022 con l’Argentina, il trofeo che ancora mancava alla sua incredibile bacheca, oltre a due Coppe America. Dotato di un talento, di una visione di gioco e di una continuità senza eguali, Messi è un fuoriclasse assoluto che ha incantato il mondo intero per oltre vent’anni.

Vittorio Storaro: il maestro della luce premio Oscar

Nato a Roma il 24 giugno 1940, Vittorio Storaro è uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, vincitore di tre Premi Oscar. La sua arte nell’uso della luce e del colore ha reso indimenticabili alcuni dei film più importanti di sempre: vinse l’Oscar per Apocalypse Now di Francis Ford Coppola (1979), Reds di Warren Beatty (1981) e L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci (1987), con cui ebbe un lungo e fecondo sodalizio artistico. Teorico della luce e del colore come elementi narrativi, ha collaborato anche con registi come Carlos Saura e, in tempi recenti, con Woody Allen. Vittorio Storaro è un autentico genio italiano riconosciuto e celebrato in tutto il mondo del cinema.

Edoardo Vianello: la voce dell’estate italiana

Nato a Roma il 24 giugno 1938, Edoardo Vianello è uno dei cantanti più popolari della musica italiana degli anni ’60, autore della colonna sonora di intere estati. Figlio del poeta futurista Alberto Vianello e cugino del celebre attore Raimondo Vianello, Edoardo ha conquistato il pubblico con i suoi tormentoni balneari diventati classici intramontabili: Abbronzatissima, I Watussi, Pinne, fucile ed occhiali e Guarda come dondolo. Con il suo stile solare e spensierato, ha incarnato l’Italia del boom economico e della spensieratezza. Ancora oggi in attività, è una vera e propria istituzione della canzone leggera italiana.

Piero Barone: la voce de Il Volo

Nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno 1993, Piero Barone è uno dei tre tenori del celebre trio Il Volo, insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il gruppo nacque nel 2009 in seguito alla partecipazione dei tre giovanissimi alla trasmissione Ti lascio una canzone su Rai 1. Con il loro stile lirico-pop, Il Volo ha conquistato un successo internazionale straordinario, vincendo il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore e portando la grande tradizione melodica italiana sui palchi di tutto il mondo. Piero Barone, con la sua potente voce tenorile, è uno dei protagonisti di questo fenomeno musicale tutto italiano.

Emilio Fede: lo storico direttore del TG4

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 24 giugno 1931, Emilio Fede è stato uno dei giornalisti e conduttori televisivi più noti e discussi della televisione italiana. Dopo gli esordi in Rai negli anni ’50 e una lunga carriera come inviato speciale, fu direttore e conduttore del TG1, di Studio Aperto e infine, dal 1992 al 2012, dello storico TG4 di Rete 4, di cui divenne il volto inconfondibile per vent’anni. La sua figura, legata a un giornalismo dai toni vivaci e schierati e alla vicinanza con Silvio Berlusconi, è stata al centro di numerose controversie. Si è spento a Segrate il 2 settembre 2025, all’età di 94 anni, lasciando il segno come uno dei protagonisti, amato e criticato, della storia della televisione italiana.

Vladimir Luxuria: l’attivista e personaggio dello spettacolo

Nata a Foggia il 24 giugno 1965, Vladimir Luxuria, pseudonimo di Wladimiro Guadagno, è un’attrice, conduttrice, scrittrice e personaggio televisivo italiano, oltre che storica attivista per i diritti civili. Prima persona apertamente transgender a essere eletta in un parlamento europeo, ha sempre unito l’impegno sociale a una brillante carriera nello spettacolo. Ha vinto l’edizione 2008 de L’Isola dei Famosi, programma che ha poi anche condotto, e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, film e spettacoli teatrali. Una figura poliedrica e coraggiosa del panorama culturale e televisivo italiano.

Jeff Beck: il chitarrista leggendario

Nato a Wallington, in Inghilterra, il 24 giugno 1944, Geoffrey Arnold “Jeff” Beck è stato uno dei più grandi e innovativi chitarristi della storia del rock. Dopo gli esordi con gli Yardbirds (band da cui provennero anche Eric Clapton e Jimmy Page), intraprese una carriera solista che lo consacrò come un autentico virtuoso dello strumento, capace di spaziare dal rock al blues, dalla fusion alla sperimentazione. Più volte premiato con i Grammy e inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, è considerato dai colleghi un “chitarrista dei chitarristi” per la sua tecnica ineguagliabile. Scomparso nel gennaio 2023, ha lasciato un’eredità immensa nella storia della musica.

Tutti i vip nati il 24 giugno: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Renzo Arbore (1937) – showman, conduttore e musicista italiano

(1937) – showman, conduttore e musicista italiano Lionel Messi (1987) – calciatore argentino

(1987) – calciatore argentino Vittorio Storaro (1940) – direttore della fotografia italiano, tre volte Premio Oscar

(1940) – direttore della fotografia italiano, tre volte Premio Oscar Edoardo Vianello (1938) – cantante italiano

(1938) – cantante italiano Piero Barone (1993) – cantante italiano (Il Volo)

(1993) – cantante italiano (Il Volo) Emilio Fede (1931–2025) – giornalista e conduttore televisivo italiano

(1931–2025) – giornalista e conduttore televisivo italiano Vladimir Luxuria (1965) – attrice, conduttrice e attivista italiana

(1965) – attrice, conduttrice e attivista italiana Jeff Beck (1944–2023) – chitarrista britannico

(1944–2023) – chitarrista britannico Filippo Bisciglia (1977) – conduttore televisivo italiano

(1977) – conduttore televisivo italiano Juan Manuel Fangio (1911–1995) – pilota di Formula 1 argentino

(1911–1995) – pilota di Formula 1 argentino Solange Knowles (1986) – cantautrice statunitense

Il 24 giugno celebra la televisione, il calcio, il cinema e la musica ai più alti livelli: dal genio di Renzo Arbore ai trionfi di Lionel Messi, dalla fotografia premio Oscar di Vittorio Storaro alle estati di Edoardo Vianello. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 24 giugno!