Il 23 giugno è una data che unisce il calcio leggendario, lo sport, la letteratura, la scienza e l’arte in una giornata di compleanni di rilievo. Sotto il segno del Cancro, questa data ha dato i natali a uno dei più grandi calciatori di sempre, alla prima tennista italiana a vincere uno Slam, a un amato scrittore e conduttore, al padre dell’informatica moderna e a un gigante della scultura contemporanea. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Zinedine Zidane: il genio di Francia 98

Nato a Marsiglia il 23 giugno 1972, da una famiglia di origini algerine, Zinedine Zidane, soprannominato Zizou, è considerato uno dei più grandi calciatori della storia. Centrocampista offensivo dalla classe sopraffina, capace di unire eleganza, tecnica e potenza, ha incantato il mondo con le sue giocate. Con la Nazionale francese è diventato campione del mondo nel 1998 — segnando due gol di testa nella finale contro il Brasile — e campione d’Europa nel 2000. In Italia ha vestito per cinque stagioni la maglia della Juventus, conquistando due scudetti, prima di passare al Real Madrid per una cifra all’epoca record, dove ha vinto una Champions League illuminata dal suo leggendario gol in semirovesciata nella finale del 2002. Vincitore del Pallone d’Oro nel 1998, dopo il ritiro — segnato dalla celebre testata nella finale mondiale del 2006 — è diventato un allenatore vincente, conquistando da tecnico del Real Madrid tre Champions League consecutive, impresa senza precedenti. Un autentico mito del calcio mondiale.

Francesca Schiavone: la prima italiana a vincere uno Slam

Nata a Milano il 23 giugno 1980, Francesca Schiavone è entrata nella storia del tennis italiano come la prima donna del nostro Paese a vincere un torneo del Grande Slam, trionfando al Roland Garros nel 2010, dove battté in finale l’australiana Samantha Stosur. Soprannominata “la Leonessa” per la sua grinta e il suo spirito combattivo, ha conquistato anche tre Fed Cup con la Nazionale italiana (2006, 2009, 2010), contribuendo all’epoca d’oro del tennis femminile azzurro. Indimenticabile la sua maratona agli Australian Open 2011, la partita femminile più lunga della storia degli Slam. Tennista tenace e appassionata, Francesca Schiavone resta una delle più grandi atlete dello sport italiano.

Fabio Volo: lo scrittore e showman poliedrico

Fabio Volo

Nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, il 23 giugno 1972, Fabio Luigi Bonetti, in arte Fabio Volo, è un poliedrico personaggio dello spettacolo italiano: attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Dopo gli inizi come fornaio, ha intrapreso la carriera in radio, diventando una delle voci più amate di Radio Capital e Radio Deejay. Al cinema è noto per film come Casomai e Manuale d’amore 2. Ma è soprattutto come scrittore che ha raggiunto un successo straordinario: i suoi romanzi, da È una vita che ti aspetto a Il giorno in più, sono diventati bestseller da milioni di copie, tradotti in numerosi Paesi. Con il suo stile diretto e confidenziale, Fabio Volo è uno degli autori italiani più letti degli ultimi vent’anni.

Alan Turing: il padre dell’informatica

Nato a Londra il 23 giugno 1912, Alan Mathison Turing è stato un matematico, logico e crittografo britannico, considerato il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorando nel centro di Bletchley Park, riuscì a decifrare il codice della macchina Enigma usata dai nazisti, un contributo decisivo che secondo gli storici accorciò la guerra di anni, salvando milioni di vite. Teorizzò la “macchina di Turing”, fondamento concettuale dei moderni computer, e ideò il celebre “test di Turing” per valutare l’intelligenza delle macchine. Perseguitato per la sua omosessualità dalle leggi del tempo, morì tragicamente nel 1954. Riabilitato ufficialmente solo decenni dopo con le scuse pubbliche del governo britannico e la grazia reale, la sua figura è stata raccontata nel film The Imitation Game. Un genio assoluto a cui il mondo digitale deve tutto.

Arnaldo Pomodoro: il maestro delle sfere

Nato a Morciano di Romagna il 23 giugno 1926, Arnaldo Pomodoro è stato uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, celebre in tutto il mondo per le sue iconiche sfere di bronzo, levigate all’esterno e “ferite” all’interno, che ne rivelano i complessi meccanismi nascosti. Le sue opere monumentali campeggiano in luoghi simbolo di tutto il pianeta: dal Cortile della Pigna dei Musei Vaticani alla sede delle Nazioni Unite a New York, dalla Farnesina a Roma al Trinity College di Dublino. La sua arte, definita “archeologia del futuro”, ha saputo fondere perfezione geometrica e tensione interiore, raccontando la fragilità e la complessità dell’uomo contemporaneo. Si è spento a Milano il 22 giugno 2025, alla vigilia del suo 99° compleanno, lasciando un’eredità artistica immensa custodita dalla Fondazione che porta il suo nome.

Gherardo Colombo: il magistrato di Mani Pulite

Nato a Briosco, in Brianza, il 23 giugno 1946, Gherardo Colombo è stato uno dei magistrati più noti e rispettati della storia recente italiana. Membro del pool Mani Pulite che negli anni ’90 condusse l’inchiesta Tangentopoli, ha indagato su alcuni dei più importanti casi giudiziari del Paese, dalla loggia P2 al delitto Calvi. Dopo aver lasciato la magistratura nel 2007, si è dedicato all’impegno civile e all’educazione alla legalità, scrivendo libri e incontrando migliaia di studenti nelle scuole. Una figura di riferimento per la cultura della giustizia e della cittadinanza in Italia.

Giambattista Vico: il filosofo della storia

Nato a Napoli il 23 giugno 1668, Giambattista Vico è stato uno dei più grandi filosofi italiani di tutti i tempi, figura centrale del pensiero europeo. Nella sua opera fondamentale, La Scienza Nuova, elaborò una rivoluzionaria filosofia della storia, teorizzando i celebri “corsi e ricorsi storici“, secondo cui le civiltà attraversano cicli ricorrenti di nascita, sviluppo e decadenza. Il suo pensiero, incompreso in vita, influenzò profondamente la cultura dei secoli successivi, da Marx a Joyce. Morì nella sua amata Napoli nel 1744, lasciando un’eredità intellettuale di portata universale.

Tutti i vip nati il 23 giugno: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Zinedine Zidane (1972) – ex calciatore e allenatore francese

(1972) – ex calciatore e allenatore francese Francesca Schiavone (1980) – ex tennista italiana

(1980) – ex tennista italiana Fabio Volo (1972) – scrittore, attore e conduttore italiano

(1972) – scrittore, attore e conduttore italiano Alan Turing (1912–1954) – matematico e informatico britannico

(1912–1954) – matematico e informatico britannico Arnaldo Pomodoro (1926–2025) – scultore italiano

(1926–2025) – scultore italiano Gherardo Colombo (1946) – ex magistrato italiano

(1946) – ex magistrato italiano Giambattista Vico (1668–1744) – filosofo italiano

(1668–1744) – filosofo italiano Pierluigi Diaco (1977) – giornalista e conduttore italiano

(1977) – giornalista e conduttore italiano Noa (1969) – cantante israeliana

(1969) – cantante israeliana Alessia Filippi (1987) – ex nuotatrice italiana

Il 23 giugno celebra il calcio, lo sport, la cultura e la scienza ai più alti livelli: dal genio di Zinedine Zidane ai trionfi di Francesca Schiavone, dal talento di Fabio Volo al genio di Alan Turing, fino all’arte immortale di Arnaldo Pomodoro. Sotto il segno del Cancro, questa data regala una giornata di compleanni di grande rilievo. Buon compleanno a tutti i nati il 23 giugno!