La trentesima stagione di Un posto al sole accompagna il pubblico verso l’estate senza rallentare il ritmo. La settimana dall’8 al 12 giugno 2026 intreccia un nuovo possibile amore, una crisi familiare che riapre ferite mai del tutto rimarginate e un filone più intimo e generazionale che riguarda i più giovani di Palazzo Palladini. Al centro ci sono soprattutto Diego e Lorenza, Rosa e Damiano, e il piccolo Jimmy, ma la rete di relazioni coinvolge anche Roberto Ferri, Marina, Cristina, Bice, Sergio, Guido e Mariella.

Dopo settimane segnate dalle tensioni attorno ad Alberto e Anna e dalla fragilità emotiva di alcuni protagonisti, la soap partenopea sposta il baricentro su un sentimento nuovo, nato quasi in sordina dietro il bancone del Vulcano. È il tipo di storyline che Un posto al sole costruisce con pazienza, lasciando crescere la complicità prima di farne un caso che divide gli altri personaggi.

Diego e Lorenza, l’intesa che nessuno aveva previsto

Il rapporto tra Diego e Lorenza, nato in punta di piedi al Vulcano, inizia a prendere più spazio e potrebbe spostare alcuni equilibri dentro Palazzo Palladini. Lorenza, arrivata da poco come cameriera, sembra aver trovato in Diego una presenza rassicurante; lui, dopo un periodo non semplice, appare colpito dalla spontaneità della ragazza. Una complicità fatta di piccoli gesti e sguardi che non passa inosservata.

L’avvicinamento, però, non è accolto da tutti con entusiasmo. Intorno alla giovane cominciano a nascere dubbi e sospetti, soprattutto da parte di chi teme che Diego possa lasciarsi coinvolgere troppo in fretta e che Lorenza non sia esattamente la persona per bene che dichiara di essere. È la tensione classica del nuovo personaggio che entra in un gruppo affiatato: l’entusiasmo di chi ci crede contro la prudenza di chi vuole vederci chiaro.

Rosa in crisi: la notizia di Pino riapre tutto

La settimana è particolarmente complicata per Rosa. Una comunicazione di Pino la scuote profondamente e arriva nel momento meno opportuno, proprio mentre il rapporto con Damiano, logorato da un duro litigio, sembrava avviarsi verso un possibile chiarimento. La notizia riapre dubbi che la donna pensava di aver archiviato e rischia di influenzare le sue scelte sentimentali future.

Martedì 9 giugno Rosa e Damiano tentano di riavvicinarsi, ma il pensiero di Pino continua a tormentarla: il riavvicinamento resta in bilico, sospeso tra la voglia di ricominciare e un passato che non vuole farsi da parte. È uno dei nodi emotivi più forti della settimana, perché mette Rosa davanti a una scelta che non riguarda solo il presente.

Ferri indaga su Mori, Marina insofferente

Sul fronte degli adulti, Roberto Ferri è determinato a capire cosa si nasconda dietro il trasferimento di Stefano Mori a un’altra emittente radiofonica. Vuole comprendere le motivazioni di una decisione tanto improvvisa, e le sue ricerche potrebbero portare alla luce retroscena inattesi, alimentando nuove tensioni. Intanto Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, un gesto che fa crescere l’insofferenza di Marina verso il rapporto tra il marito e la sua ex.

Cristina delusa, Bice e Sergio verso la riconciliazione

Cristina vive un momento difficile: ferita dal comportamento di Valentina e Leo, comincia a mettere in discussione quell’amicizia. Sul fronte delle coppie storiche, Bice e Sergio sembrano pronti a mettere da parte le divergenze dopo un periodo turbolento, ma la loro serata speciale prende una piega inaspettata e finisce per coinvolgere anche Guido e Mariella, trascinati ancora una volta nelle complicazioni altrui, con la loro fragile serenità di nuovo a rischio.

Jimmy e i bulli, Micaela mediatrice

Il filone più generazionale riguarda Jimmy. Con il permesso di Niko e Manuela, il ragazzo decide di trascorrere una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato da una vecchia conoscenza. Giovedì 11 giugno l’incontro è disturbato da chi non dovrebbe esserci; venerdì 12 Jimmy si ritrova a fronteggiare un profondo senso di frustrazione per non aver avuto il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Sempre venerdì, Micaela veste l’insolito ruolo di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena, mentre Raffaele, dopo essersi confrontato con Giulia, prova a chiarire con Ornella. Sullo sfondo, Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e anche qualcun altro cerca notizie su di lei.

Domande frequenti

A che ora va in onda Un posto al sole?

Dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, con repliche on demand su RaiPlay.

Cosa succede a Rosa nelle puntate dell’8-12 giugno?

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Rosa riceve una notizia inattesa da Pino che la getta in crisi, proprio mentre tentava un riavvicinamento con Damiano dopo un duro litigio.

Chi è Lorenza in Un posto al sole?

È la nuova cameriera del Vulcano, sempre più vicina a Diego ma guardata con sospetto da chi dubita della sua sincerità.

Cosa succede a Jimmy?

Va in piscina con Mina ma l’incontro è rovinato da una vecchia conoscenza; poi affronta la frustrazione per non aver reagito alle provocazioni dei bulli.

Su cosa indaga Roberto Ferri?

Sul trasferimento improvviso di Stefano Mori a un’altra emittente radiofonica, di cui vuole scoprire le vere motivazioni.