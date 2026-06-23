Il turismo non è sempre una benedizione automatica per i territori. Può generare ricchezza, visibilità e nuove opportunità, ma può anche produrre squilibri, pressione sui residenti, aumento dei prezzi, trasformazione dei centri storici e perdita di identità.

Parte da questa riflessione Il turismo non è destino, il nuovo libro di Raffaele Rio, pubblicato da FrancoAngeli. Un saggio che affronta uno dei temi più centrali del dibattito contemporaneo: il rapporto tra turismo, qualità della vita, sostenibilità dei territori e capacità di governo dei flussi.

Il volume, edito a Milano nel 2026, propone un’analisi sulle trasformazioni del turismo contemporaneo, tra overtourism, inflazione turistica, gentrificazione, piattaforme digitali, algoritmi, intelligenza artificiale e possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia turistica.

Il turismo non è destino, il nuovo libro di Raffaele Rio sulla crisi dei territori

Il turismo non è destino: il nuovo saggio di Raffaele Rio

Nel libro, Raffaele Rio supera la narrazione più semplice del turismo come motore positivo in sé.

Il punto di partenza è chiaro: il turismo non è una legge naturale, ma il risultato di scelte politiche, economiche e culturali. Quando mancano visione, programmazione e strumenti di governo, il successo turistico rischia di consumare proprio ciò che rende attrattivi i territori.

Centri storici trasformati in vetrine, boom degli affitti brevi, aumento dei costi, perdita di equilibrio tra residenti e visitatori, concentrazione dei flussi in poche aree: sono alcune delle distorsioni che il volume mette al centro dell’analisi.

Overtourism, affitti brevi e gentrificazione

Uno dei temi principali del saggio è l’overtourism, cioè il sovraffollamento turistico che investe alcune destinazioni fino a modificarne la vita quotidiana.

Il fenomeno non riguarda soltanto le grandi città d’arte o le mete internazionali più note. Sempre più territori, anche di dimensioni medie o piccole, si trovano a fare i conti con flussi turistici difficili da gestire.

Il libro affronta anche il nodo degli affitti brevi, delle piattaforme digitali e della trasformazione dei centri storici. L’espansione dell’offerta turistica può contribuire alla crescita economica, ma se non regolata rischia di ridurre l’accessibilità abitativa, spingere fuori i residenti e cambiare la funzione sociale degli spazi urbani.

Algoritmi, piattaforme digitali e nuove destinazioni

Raffaele Rio dedica spazio anche al ruolo degli algoritmi, delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale nella ridefinizione delle destinazioni turistiche.

Oggi le scelte dei viaggiatori sono sempre più influenzate da sistemi di raccomandazione, recensioni online, reputazione digitale e contenuti virali. Questo può favorire la scoperta di nuovi luoghi, ma anche concentrare improvvisamente l’attenzione su destinazioni non sempre pronte ad accogliere grandi numeri.

Il turismo contemporaneo, quindi, non dipende più solo dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla loro visibilità digitale e dalla capacità di gestire la reputazione online.

Il rischio criminalità nell’economia turistica

Tra gli aspetti più delicati affrontati nel volume c’è anche quello delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia turistica.

Il settore muove enormi flussi economici, spesso distribuiti in una rete frammentata di attività, servizi, strutture ricettive, locazioni e intermediazioni. Proprio questa complessità può creare aree di opacità in alcuni segmenti del mercato.

Il libro richiama quindi la necessità di leggere il turismo non solo come fenomeno economico e culturale, ma anche come ambito che richiede trasparenza, controllo, legalità e strumenti adeguati di monitoraggio.

Chi è Raffaele Rio

Raffaele Rio è ricercatore, saggista e manager pubblico-privato con una consolidata esperienza nella pianificazione strategica e nell’analisi dei sistemi territoriali, con particolare attenzione al turismo.

Nel corso della sua attività ha progettato diverse metodologie innovative per l’analisi del settore turistico, tra cui il Regional Tourism Reputation Index delle destinazioni locali, il Tourism Forecast per la previsione dei flussi turistici, l’indice IAT per valutare l’attrattività turistica di un territorio e l’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico per misurare il livello di overtourism di una destinazione.

Ha inoltre lavorato su indicatori legati alla dinamica dei prezzi turistici, come l’Indice nazionale dei prezzi al consumo turistico e l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico per i Paesi dell’Unione europea.

Da Demoskopika all’attività accademica

Dal 2018 al 2025, Raffaele Rio è stato presidente e direttore generale di Demoskopika, società le cui ricerche sono state riprese da importanti network e testate internazionali.

Nel 2016, uno studio da lui diretto è stato citato nel Country Reports on Human Rights del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Dal 2020 al 2025 ha insegnato Strategie di supporto decisionale per le pubbliche amministrazioni presso l’Università degli Studi del Sannio.

È stato membro del Consiglio Direttivo di Eurispes, sondaggista di Rai 2 e consulente di Tecnostruttura per il Fondo Sociale Europeo.

Le pubblicazioni di Raffaele Rio

Raffaele Rio è autore di numerose pubblicazioni dedicate allo sviluppo locale, alle trasformazioni economico-sociali e al turismo.

Tra i suoi libri figurano L’impero della ’Ndrangheta, pubblicato da Perrone nel 2013, Ritorno al Turismo, edito da Rubbettino nel 2019, Turismo in quarantena, Reputazione turistica delle destinazioni regionali e OxyPolitik, pubblicati da Tangram.

Con Il turismo non è destino, Rio prosegue il suo lavoro di analisi sui sistemi territoriali, concentrandosi su una domanda sempre più urgente: come evitare che il successo turistico diventi una trappola per le comunità locali?

Un libro per amministratori, operatori e cittadini

Il turismo non è destino si propone come uno strumento di lettura per amministratori pubblici, operatori, studiosi e cittadini interessati a comprendere le trasformazioni in corso.

Il libro non si limita alla diagnosi dei problemi, ma indica anche la necessità di costruire proposte concrete per uscire dalla “trappola del turismo”.

Il nodo è restituire ai territori capacità di governo, equilibrio e futuro. Perché il turismo può essere una risorsa straordinaria solo quando viene pensato dentro una visione più ampia, capace di tenere insieme economia, residenti, ambiente, legalità e qualità della vita.

Oltre la cartolina del Belpaese

Il merito del libro è quello di guardare oltre la cartolina patinata del Belpaese.

Il turismo resta uno dei grandi asset italiani, ma proprio per questo richiede strumenti più sofisticati, dati affidabili, politiche lungimiranti e una maggiore consapevolezza pubblica.

Il messaggio di Raffaele Rio è netto: il turismo non è destino. È una scelta. E come ogni scelta può produrre valore oppure squilibri, futuro oppure consumo dei territori.

La differenza la fanno la programmazione, la capacità di leggere i cambiamenti e il coraggio di governare i flussi prima che siano i flussi a governare le città.