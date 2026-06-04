Alexandra non riesce a liberarsi dei sospetti su Christoph e Sophia e lo sorprende alla suite proprio mentre lui cerca di ottenere l’impronta digitale della dark lady, mentre Greta, in attesa di un figlio, è decisa a interrompere la gravidanza e Miro le resta accanto. Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 10:45.

La stagione 20 di Tempesta d’amore, ambientata nell’iconico hotel Fürstenhof di Bichlheim, prosegue su Rete 4 con una settimana, dall’8 al 12 giugno 2026, dominata da gelosie, manovre nascoste e scelte personali laceranti. La soap tedesca creata da Bea Schmidt, in onda in Germania su Das Erste dal 2005 e capace di superare le 3000 puntate, continua a intrecciare i destini delle famiglie del Fürstenhof attorno a due fronti: la crisi di fiducia tra Alexandra e Christoph e il dramma personale di Greta.

Per inquadrare la settimana conviene ricordare l’antefatto. Nelle puntate precedenti Christoph ha messo in atto un piano spregiudicato per neutralizzare Sophia Wagner, arrivando a sedurla pur di impossessarsi delle sue impronte digitali, e cercando di tenere all’oscuro Alexandra. Ma la compagna ha intuito le manovre e la tensione tra i due è esplosa. È da qui che riparte il filo della nuova settimana.

Alexandra, la gelosia e il piano di Christoph

Alexandra non riesce a liberarsi dei sospetti verso Christoph e teme che tra lui e Sophia ci sia molto più di una semplice collaborazione. Spinta dalla gelosia, si presenta alla porta della suite proprio nel momento meno opportuno: Christoph sta cercando di ottenere l’impronta digitale di Sophia, e l’irruzione interrompe una situazione delicata. L’albergatore reagisce con irritazione e la allontana bruscamente.

Tra i due scoppia un acceso confronto, ma alla fine è Alexandra a fare il primo passo verso il compagno: gli chiede scusa, ribadisce di amarlo profondamente e di voler continuare a fidarsi di lui. Una riconciliazione che, sullo sfondo del piano segreto contro Sophia, resta però fragile, perché fondata su una verità che Christoph continua a non rivelarle del tutto.

Greta, la gravidanza e la vicinanza di Miro

L’altro grande fronte della settimana riguarda Greta, in attesa di un figlio e determinata a interrompere la gravidanza il prima possibile. È una delle storyline più delicate del periodo, che la soap affronta mettendo in primo piano le emozioni contrastanti della protagonista. In questo percorso difficile Miro sceglie di restarle accanto, offrendole un sostegno che diventa centrale negli equilibri sentimentali della stagione.

Il Fürstenhof tra alleanze e fratture

Attorno ai due nuclei principali, la stagione 20 continua a ridisegnare i rapporti tra le famiglie del Fürstenhof. Le tensioni accumulate nelle settimane precedenti — dallo scontro tra Erik e Werner alle manovre di Sophia — restano sullo sfondo e alimentano un clima in cui ogni alleanza può ribaltarsi. La soap conferma così la sua cifra: intrighi che maturano lentamente e sentimenti che si scontrano con gli interessi personali.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tempesta d’amore?

Su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 10:45, con episodi disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Perché Alexandra è gelosa di Christoph?

Teme che tra Christoph e Sophia ci sia più di una collaborazione e lo sorprende alla suite, senza sapere che lui sta in realtà cercando di ottenere l’impronta digitale della donna per un suo piano.

Alexandra e Christoph si lasciano?

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No: dopo un confronto acceso, Alexandra fa un passo verso Christoph e gli chiede scusa, ribadendo il proprio amore e la volontà di fidarsi di lui.

Cosa decide Greta?

Greta, in attesa di un figlio, è determinata a interrompere la gravidanza il prima possibile; Miro sceglie di restarle accanto.