Taylor Swift annuncia nuovo singolo per Toy Story 5

Il 5 giugno arriva “I Knew It, I Knew You”, il nuovo singolo che Taylor Swift ha composto per Toy Story 5. L’annuncio della popstar ha scatenato l’entusiasmo dei fan, già pronti ad assaltare lo store ufficiale dove le edizioni fisiche in CD sono andate esaurite in poche ore. Ogni formato presenta cover diverse e brani inediti sul lato B.

Il countdown che ha fatto impazzire i fan

Dopo giorni di suspense alimentata da un misterioso conto alla rovescia sui social, Swift ha finalmente svelato il progetto. La canzone accompagnerà le avventure di Jessie, la cowgirl giocattolo che torna protagonista nel quinto capitolo della saga Disney-Pixar, atteso nelle sale il 18 giugno.

Disney descrive il brano come un ritorno alle atmosfere country che hanno segnato gli esordi della cantautrice. Una scelta che calza a pennello con l’universo western del personaggio di Jessie e con le radici musicali dell’artista.

Jack Antonoff ancora una volta al fianco di Swift

Dietro la produzione c’è nuovamente Jack Antonoff, produttore pluripremiato con tredici Grammy all’attivo. Il duo ripete la formula vincente già sperimentata nell’acclamato “The Tortured Poets Department” del 2024, album che ha dominato classifiche e premi.

«Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi che amo dalla mia infanzia», ha dichiarato Swift sui suoi canali social. La cantante racconta di essersi innamorata del film già dalle prime fasi di sviluppo e di aver composto il brano subito dopo aver visto una proiezione in anteprima.

Swift e le colonne sonore: una storia di successi

Non è la prima volta che l’artista si cimenta con il cinema. Il suo curriculum include “Safe & Sound” e “Eyes Open” per The Hunger Games nel 2012, seguiti da “Beautiful Ghosts” per il contestato adattamento di Cats nel 2019.

L’ultima incursione cinematografica risale al 2022 con “Carolina”, scritta per “Where the Crawdads Sing”. Il brano le è valso nomination ai Golden Globe e ai Grammy, confermando la sua capacità di attraversare generi e medium diversi.

Con questo nuovo capitolo della saga Pixar, Swift torna a esplorare le sonorità che l’hanno resa celebre, dimostrando ancora una volta la versatilità che ne ha fatto un’icona globale.