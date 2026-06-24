Rai 2, Storie al bivio di sera resiste ai Mondiali: Monica Setta al 4,6%

Nella serata di martedì 23 giugno 2026, lo spin-off serale di Monica Setta porta a casa 432mila spettatori e il 4,6% di share, tenendo testa alla concorrenza in una prima serata dominata dal calcio mondiale e dall’approfondimento di Rai 3.

Terzo appuntamento e terza conferma per Storie al bivio di sera, la versione in prima serata del talk ideato e condotto da Monica Setta su Rai 2. Nella serata di martedì 23 giugno 2026 il programma ha registrato il 4,6% di share con 432.000 spettatori, un risultato solido se si considera il contesto in cui è andato in onda: una prima serata ancora una volta segnata dai Mondiali 2026 e da una concorrenza agguerrita sull’approfondimento.

I dati Auditel della serata

Il prime time del martedì è stato guidato dal calcio. Su Rai 1 la partita del girone L tra Inghilterra e Ghana ha radunato 3.839.000 spettatori con il 29% di share, confermando l’effetto-Mondiale che tradizionalmente ridimensiona gli ascolti di tutto il resto del palinsesto.

Un piazzamento competitivo

Il 4,6% di Monica Setta va letto alla luce della platea ridotta dall’effetto-Mondiale. Lo spin-off serale di Storie di donne al bivio ha tenuto testa a È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, che con la puntata dedicata ancora una volta al delitto di Garlasco si è fermata al 4,9% (544.000 spettatori) su Rete 4. Davanti, sul fronte dell’approfondimento, l’ottima prova di Che ci faccio qui di Domenico Iannacone su Rai 3, salito al 7,6% con 1.180.000 spettatori.