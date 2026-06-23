Nuovo appuntamento in prima serata con Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta, in onda stasera, martedì 23 giugno alle 21.20 su Rai 2.

La puntata proporrà una serie di incontri dedicati a personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, delle istituzioni e dell’impegno civile, seguendo la formula del racconto personale: carriere, scelte, passaggi decisivi, ferite private e momenti che hanno cambiato il percorso dei protagonisti.

Eva Grimaldi si racconta a Monica Setta

Ad aprire la puntata sarà Eva Grimaldi, protagonista di un faccia a faccia intimo e senza filtri con Monica Setta.

L’attrice ripercorrerà la sua carriera cinematografica, i successi, gli incontri professionali più importanti e alcuni aspetti della sua sfera privata, in un’intervista pensata per restituire un ritratto personale oltre il personaggio pubblico.

Andrea Abodi tra istituzioni e vita privata

Subito dopo, spazio al ministro Andrea Abodi, al centro di un ritratto inedito che unirà impegno istituzionale, riflessioni personali e retroscena legati alla sua vita.

L’intervista offrirà l’occasione per conoscere una dimensione più privata di una figura pubblica legata al mondo dello sport, delle istituzioni e delle politiche per i giovani.

Dalila Di Lazzaro e le tappe di una vita intensa

La puntata proseguirà con Dalila Di Lazzaro, attrice e volto celebre del cinema e della televisione italiana.

Nel dialogo con Monica Setta, Di Lazzaro ripercorrerà le tappe della sua intensa esistenza, segnata da grandi successi professionali ma anche da profonde sfide personali.

Il suo racconto porterà al centro della serata il tema della forza, della memoria e della capacità di attraversare momenti complessi senza perdere la propria identità.

Manuel Pia tra musica e sodalizi artistici

Tra gli ospiti ci sarà anche Manuel Pia, musicista e compositore, che si racconterà attraverso la passione per l’arte e i suoi importanti sodalizi artistici.

La sua presenza aggiungerà alla puntata una dimensione musicale e creativa, fatta di collaborazioni, percorsi professionali e ricerca espressiva.

Imma Battaglia tra impegno civile e privato

Monica Setta accoglierà poi Imma Battaglia, attivista e figura di riferimento nelle battaglie civili.

Il colloquio affronterà il suo impegno sociale, il percorso pubblico e la dimensione privata, in un racconto a tutto campo che intreccerà diritti, esperienze personali e responsabilità civile.

Manuela Villa chiude la puntata

A chiudere la serata sarà Manuela Villa, cantante e attrice, che ripercorrerà le tappe della sua carriera musicale e le complesse vicende familiari che hanno segnato il suo percorso.

Il suo intervento porterà il pubblico dentro una storia personale fatta di musica, identità, memoria familiare e affermazione artistica.

Una serata tra spettacolo, istituzioni e storie personali

Con Eva Grimaldi, Andrea Abodi, Dalila Di Lazzaro, Manuel Pia, Imma Battaglia e Manuela Villa, Storie al bivio di sera conferma la sua vocazione al racconto umano dei personaggi pubblici.

La puntata alternerà spettacolo, musica, impegno civile e istituzioni, mantenendo al centro il filo conduttore del programma: quei momenti di svolta che cambiano una vita e diventano racconto condiviso.

L’appuntamento è per martedì 23 giugno alle 21.20 su Rai 2.