A meno di un mese dal 30 giugno 2026, diversi giocatori importanti della Serie A si avvicinano alla scadenza del contratto e rischiano di liberarsi a parametro zero. La notizia più pesante arriva dalla Juventus: secondo le ultime indiscrezioni Dusan Vlahovic non rinnoverà e lascerà Torino a costo zero. In bilico anche Mike Maignan al Milan e Paulo Dybala alla Roma. Ecco la fotografia aggiornata della situazione, con l’avvertenza che è un quadro in continuo movimento fino al closing del 30 giugno.

Il 30 giugno è la data che divide il calcio in due. È il giorno in cui scadono i contratti e in cui i giocatori non rinnovati diventano svincolati, liberi di accasarsi altrove senza che il nuovo club versi un euro per il cartellino. Per le società è un rischio: perdere un patrimonio tecnico ed economico senza incassare nulla. Per i giocatori è un’occasione di libertà contrattuale. Mancano poche settimane e in Serie A diversi nomi pesanti sono ancora sospesi tra rinnovo e addio.

Una premessa doverosa: il calciomercato si muove ogni ora, e questa è una fotografia scattata all’inizio di giugno 2026. Alcune situazioni potrebbero risolversi da un momento all’altro, in un senso o nell’altro. Aggiorneremo l’articolo man mano che arrivano gli annunci ufficiali.

Il caso del momento: Vlahovic verso l’addio alla Juventus

Il nome più caldo è quello di Dusan Vlahovic. Dopo mesi di trattativa a singhiozzo, le ultime notizie indicano che il centravanti serbo e la Juventus non hanno trovato l’accordo per il rinnovo: le strade si separeranno al 30 giugno, con Vlahovic in uscita a parametro zero. Per il club bianconero significa perdere senza alcun incasso un attaccante arrivato nel 2022 per oltre 70 milioni di euro dalla Fiorentina.

Sul giocatore si è mosso a lungo il Milan, che ipotizzava un’operazione importante con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri come fattore di richiamo, mentre tra le pretendenti straniere è circolato anche il nome del Bayern Monaco. La destinazione finale resta da definire, ma il dato che cambia tutto è che il serbo non sarà più un giocatore della Juventus dalla prossima stagione.

Milan, il rebus Maignan

Mike Maignan – LiveMedia/Alessio Marini

L’altro grande punto interrogativo è Mike Maignan, portiere e leader del Milan. Il rinnovo si è trascinato per tutta la stagione in un clima di freddezza: a un certo punto era stato raggiunto un accordo verbale, poi il club ha rimesso tutto in stand-by per ragioni economiche e tecniche. La conseguenza è che il portiere francese si è avvicinato pericolosamente alla scadenza del 30 giugno con il futuro tutt’altro che deciso. È uno dei casi più delicati di questa estate rossonera: perdere a parametro zero un portiere di questo livello sarebbe un colpo difficile da assorbire.

Roma, i contratti pesanti di Dybala e Pellegrini

Dybala (Depositphotos)

A Roma si guarda invece a due colonne dal contratto ricco e in scadenza. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono legati al club giallorosso fino al 30 giugno 2026 e difficilmente proseguiranno alle stesse condizioni. Per la Joya si è parlato di un possibile ritorno in Argentina per chiudere la carriera, mentre Pellegrini, capitano della squadra, è il tipo di profilo che a costo zero può scatenare l’interesse di diversi club, anche in Serie A. Da seguire anche la posizione dell’esterno turco Zeki Çelik, anche lui in scadenza.

Lorenzo Pellegrini (Depositphotos)

Inter, la vecchia guardia verso i saluti

Dopo una stagione di vertice, l’Inter si trova a gestire un blocco di contratti in scadenza che riguarda soprattutto i giocatori più esperti della rosa. Tra i nomi non ancora rinnovati figurano il portiere Yann Sommer, i difensori Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, l’esterno Matteo Darmian e il centrocampista Henrikh Mkhitaryan. È la cosiddetta vecchia guardia nerazzurra, quella che ha accompagnato gli ultimi cicli vincenti e che a fine stagione potrebbe in buona parte salutare. Per il club è anche un’occasione di rinnovamento, ma sul piano dell’esperienza si tratta di addii non banali.

Atalanta e Napoli: rinnovi in corso e situazioni aperte

A Bergamo l’Atalanta deve sciogliere i nodi legati a due punti fermi come Berat Djimsiti e Marten de Roon, oltre alla posizione del difensore Sead Kolasinac, tutti con il contratto in bilico. Al Napoli, invece, una delle situazioni più seguite era quella di Leonardo Spinazzola: secondo le ultime indiscrezioni il club azzurro e l’esterno sarebbero vicini ai dettagli finali per un rinnovo, segno che non tutte le scadenze si trasformano in addii. Sempre in casa Napoli resta da definire il futuro del difensore Juan Jesus.

Perché il parametro zero conta così tanto

Vale la pena spiegarlo con chiarezza, perché è il cuore di tutta la vicenda. Un giocatore “a parametro zero” è un calciatore il cui contratto è scaduto e che quindi può firmare con un nuovo club senza che questo paghi nulla per il cartellino. Negli ultimi sei mesi di contratto, inoltre, il giocatore è già libero di trattare e pre-firmare con altre squadre. Il risparmio per le società non è però totale: restano le commissioni per gli agenti, che proprio nelle operazioni a parametro zero tendono a salire. Resta comunque un’opportunità ghiotta, soprattutto in un mercato in cui i cartellini dei top player valgono decine di milioni.

Domande frequenti

Quando scadono i contratti in Serie A? La data di riferimento è il 30 giugno. Dal 1° luglio i giocatori non rinnovati diventano svincolati e possono accasarsi a parametro zero.

Vlahovic rinnova con la Juventus? Secondo le ultime indiscrezioni no: l’attaccante serbo e la Juventus non hanno trovato l’accordo e Vlahovic dovrebbe lasciare il club a parametro zero il 30 giugno. La situazione resta comunque da verificare fino all’ufficialità.

Cosa significa “a parametro zero”? Significa che un giocatore con il contratto scaduto può firmare per un nuovo club senza che questo paghi alcuna cifra per il cartellino. Restano però i costi di ingaggio e le commissioni per gli agenti.

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Quali big dell’Inter sono in scadenza nel 2026? Tra i giocatori esperti non ancora rinnovati ci sono Sommer, de Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan.

Maignan lascerà il Milan a parametro zero? È uno scenario possibile: la trattativa per il rinnovo è rimasta a lungo in stallo e il portiere si è avvicinato alla scadenza senza un accordo. Nulla è ancora deciso in via definitiva.