Sarabanda Celebrity, sesta puntata: le due squadre in gara

Giovedì 26 giugno, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Sarabanda Celebrity: il game show musicale condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia arriva alla sua sesta puntata, confermando la formula che mescola musica, memoria e sfida tra personaggi noti.

Come funziona il gioco

Otto celebrità divise in due squadre da quattro si misurano su hit musicali, intuizioni e aneddoti, attraverso una sequenza di giochi — alcuni inediti, altri già diventati iconici del format. La posta in gioco non è solo il punteggio: ogni squadra accumula anche jolly, moneta preziosa per affrontare il temuto 7X30 finale, la sfida conclusiva che decide le sorti della gara.

Le due squadre della sesta puntata

Da un lato scendono in campo Iva Zanicchi, Alvin, Rossella Brescia e Francesco Cicchella. Dall’altro, a sfidare il primo quartetto, ci sono Nina Zilli, Jimmy Ghione, Syria e LDA. Un confronto che promette ritmo e colpi di scena, con protagonisti dal background artistico molto diverso tra loro.