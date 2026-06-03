Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 con Enrico Papi

Enrico Papi torna alla guida di Sarabanda Celebrity giovedì 4 giugno in prima serata su Italia 1. Il celebre quiz musicale, targato Banijay Italia, riparte con una formula rinnovata che mescola gli elementi classici del format a nuove sfide pensate per coinvolgere il pubblico.

Due squadre di vip in sfida musicale

La sfida vedrà protagoniste otto celebrità divise in due team da quattro componenti ciascuno. Da una parte scenderanno in campo Asia Argento, Nicola Ventola, Giulia e Silvia Provvedi, mentre dall’altra si schiereranno Sabrina Salerno, Gigi e Ross e FRANKIE HI-NRG MC. Le squadre si contenderanno la vittoria attraverso una serie di prove che alterneranno brani celebri, memoria musicale e momenti di pura intuizione.

Il meccanismo di gioco e la sfida finale

I concorrenti dovranno accumulare punti e jolly durante le varie manche per prepararsi al meglio al 7X30 finale, momento clou della trasmissione. Il programma propone un mix equilibrato tra giochi storici del format e nuove prove inedite, mantenendo il ritmo serrato che ha reso celebre il quiz negli anni passati.

La regia dell’appuntamento è affidata a Roberto Cenci, mentre la produzione resta nelle mani di Banijay Italia, che punta a rilanciare uno dei game show più amati della televisione italiana.