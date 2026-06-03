RRARI DAL TACCO: nuovo singolo “Dal Tacco” in streaming

RRARI DAL TACCO torna con un nuovo singolo che porta il titolo del suo stesso pseudonimo. Dal Tacco, disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming, rappresenta una sintesi perfetta tra l’immaginario urbano del Sud e l’estetica del lusso contemporaneo.

Un sound tra strada e club

Il brano costruisce la sua forza su un beat magnetico che cattura dall’inizio. Le rime taglienti del rapper pugliese si alternano a melodie che puntano dritto all’orecchio, creando un equilibrio tra aggressività street e appeal radiofonico. Non a caso la traccia sembra pensata per conquistare tanto le piste da ballo quanto le playlist personali.

L’atmosfera evoca scenari notturni e ritmi frenetici, dove l’attitudine del Meridione si fonde con riferimenti a uno stile di vita senza limiti. Il risultato è un pezzo che conferma la capacità di Matteo Sardella di muoversi con disinvoltura tra impatto immediato e riconoscibilità sonora.

Il percorso di RRARI DAL TACCO

Classe 1999, il rapper originario di Monopoli ha iniziato a fare musica durante gli anni del liceo per poi debuttare ufficialmente nel 2022. L’incontro con Underdog Music segna l’inizio della sua carriera discografica, con una serie di singoli che includono “Lavapiatti”, “Domenica Italiana” e la collaborazione con Kid Yugi in “Non ne vali la pena”.

Il 2024 si rivela un anno di svolta. Prima la partecipazione alla posse track “1234 Posse” di Sadturs e KIID, poi l’uscita di “Caffè Amaro” che conquista la top30 di Spotify Italia. Ma è con l’album “Non sono Gesù” che RRARI raggiunge la consacrazione.

Il fenomeno “Bianca” e il successo dell’album

Il singolo “Bianca”, realizzato nuovamente con Kid Yugi, domina la vetta della classifica Spotify Italia per oltre una settimana e si piazza al secondo posto nella graduatoria generale FIMI/GFK. Un successo che travalica i confini musicali e diventa virale sui social media.

L’album debutta direttamente nella top5 delle vendite secondo le classifiche FIMI/NIQ, consolidando la posizione di RRARI nella nuova scena urban italiana. Va detto che il rapper pugliese dimostra una particolare abilità nel creare contenuti che funzionano tanto in streaming quanto sui social.

L’impatto social e il futuro

Lo scorso 7 novembre l’uscita di “Tocco Pitocco” conferma questa tendenza. Il brano genera oltre 10mila creazioni su TikTok, testimoniando l’impatto virale che caratterizza ormai ogni release dell’artista. D’altra parte, la capacità di intercettare i linguaggi della Generazione Z rappresenta uno dei punti di forza del suo approccio musicale.

“Dal Tacco” si inserisce in questo percorso di crescita come il capitolo più recente di un’evoluzione artistica che procede a ritmo sostenuto. Il singolo, disponibile dal 29 maggio, conferma la direzione intrapresa: un rap diretto che sa parlare tanto ai club quanto alle piattaforme digitali.