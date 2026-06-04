Storia scritta a Parigi: il Roland Garros 2026 avrà una semifinale tutta italiana. Flavio Cobolli ha battuto in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime, Matteo Arnaldi è passato dopo il ritiro per infortunio di Matteo Berrettini nel derby azzurro. I due si affrontano venerdì 5 giugno per un posto in finale: comunque vada, l’Italia avrà un finalista. E tutto questo senza Jannik Sinner, eliminato al secondo turno, e senza l’infortunato Lorenzo Musetti.

C’è una data che il tennis italiano ricorderà a lungo: mercoledì 3 giugno 2026. Per la prima volta nell’era Open, l’Italia aveva portato tre giocatori ai quarti di finale dello stesso Slam. A fine giornata il bilancio è ancora più clamoroso: due di loro sono in semifinale e si sfideranno tra loro, garantendo agli azzurri un posto in finale al Roland Garros. Una notizia che, fino a poche stagioni fa, sarebbe sembrata impensabile sulla terra rossa di Parigi.

Una semifinale tutta italiana, comunque vada un finalista

Il risultato della giornata è netto: venerdì 5 giugno la seconda semifinale del Roland Garros sarà Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi. Un derby tricolore che assicura all’Italia la presenza di un proprio giocatore nell’ultimo atto dello Slam parigino, un anno dopo la finale raggiunta da Jannik Sinner. L’altra semifinale mette invece di fronte il tedesco Sascha Zverev e il ceco Jakub Mensik.

La semifinale azzurra è in programma nella sessione serale di venerdì, con inizio previsto non prima delle 19. Comunque finisca, sarà la cronaca di una giornata che il movimento italiano aspettava da decenni.

Cobolli, rimonta da campione contro Auger-Aliassime

Il primo a prendersi la semifinale è stato Flavio Cobolli, 24 anni, romano. Sul Philippe-Chatrier ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, una delle teste di serie più alte rimaste in tabellone, al termine di una battaglia di tre ore e 24 minuti. L’azzurro ha perso il primo set ma ha ribaltato l’inerzia vincendo i tre successivi, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

È la prima semifinale in un torneo del Grande Slam nella carriera di Cobolli, che fin qui aveva come miglior risultato i quarti di Wimbledon nel 2025. A Parigi, fra l’altro, era stato l’unico azzurro ad arrivare agli ottavi senza perdere un set. Le sue parole a fine match raccontano la portata dell’impresa: ha definito quella vissuta a Parigi la settimana più bella della sua vita, aggiungendo che manca ancora un pezzettino. Grazie a questo risultato, il romano è atteso anche da un nuovo best ranking, con l’ingresso nella top ten mondiale ormai a un passo.

Il derby spezzato: Berrettini costretto al ritiro

La sfida più attesa, il derby serale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, si è chiusa nel modo più amaro. Arnaldi aveva conquistato il primo set per 7-5 e conduceva 5-2 nel secondo quando Berrettini è stato costretto al ritiro per un infortunio, lasciando il campo tra le lacrime. A 30 anni, il romano era tornato ai quarti di uno Slam dopo anni difficili segnati proprio dai problemi fisici, e l’ennesimo stop è arrivato nel momento in cui sembrava aver ritrovato continuità.

Al di là del dispiacere per come si è interrotta, la partita ha consegnato ad Arnaldi la prima semifinale Slam della carriera. Il ligure, reduce da un percorso parigino straordinario — culminato nella battaglia di quasi cinque ore e mezza vinta al quinto set contro l’americano Frances Tiafoe — ha avuto parole di conforto per l’amico e compagno di Coppa Davis, augurandogli di rimettersi presto. Per Arnaldi è un salto enorme anche in classifica, considerando che era partito da una posizione lontana dalla top 100.

Anche il doppio misto è azzurro: Errani e Vavassori in finale

La giornata trionfale dell’Italia non si è fermata al singolare. Sara Errani e Andrea Vavassori, coppia di riferimento del tennis azzurro, hanno raggiunto la finale del doppio misto battendo Laura Siegemund ed Édouard Roger-Vasselin. Un’ulteriore conferma di un’edizione del Roland Garros particolarmente generosa con i colori italiani.

Il tabellone impazzito: niente Sinner, niente Alcaraz

Per cogliere la dimensione di quanto sta accadendo conviene ricordare chi non c’è più. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, due volte vincitore e campione in carica, ha dato forfait prima del torneo per un infortunio al polso. Jannik Sinner, numero uno del mondo e grande favorito, è stato eliminato a sorpresa già al secondo turno dall’argentino Juan Manuel Cerundolo. E Lorenzo Musetti, l’altro big atteso, non era della partita per infortunio. In una parte alta del tabellone svuotata dai big, gli azzurri hanno saputo inserirsi e arrivare fino in fondo: la profondità del tennis italiano è emersa proprio nel momento in cui mancavano i suoi nomi più attesi.

Domande frequenti

Chi sono gli italiani in semifinale al Roland Garros 2026? Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Si affrontano tra loro venerdì 5 giugno in una semifinale tutta italiana, quindi l’Italia avrà comunque un giocatore in finale.

Come è finito il derby Berrettini-Arnaldi? Matteo Arnaldi era avanti 7-5, 5-2 quando Matteo Berrettini si è ritirato per un infortunio, lasciando il campo in lacrime. Arnaldi è così approdato in semifinale.

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Con che punteggio Cobolli ha battuto Auger-Aliassime? Cobolli si è imposto in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in tre ore e 24 minuti, conquistando la prima semifinale Slam della carriera.

Quando si gioca la semifinale Cobolli-Arnaldi? Venerdì 5 giugno, nella sessione serale sul campo Philippe-Chatrier, con inizio previsto non prima delle 19.

Perché Sinner non era ai quarti? Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo. Anche Lorenzo Musetti era assente, fermato da un infortunio.