Mahir e Canfeza arrivano al matrimonio, ma l’unione si trasforma subito in un rapporto freddo e distante, mentre Selim, ferito durante una fuga, lotta tra la vita e la morte e la sua vendetta continua a incombere. Racconto di una notte va in onda su Canale 5 nel pomeriggio, allungata dalle 15:45 dal 3 giugno, con episodi su Mediaset Infinity.

La dizi turca con Mahir e Canfeza entra in una fase dominata da vendette, segreti e scelte decisive. La settimana dall’8 al 14 giugno 2026 ruota attorno al matrimonio dei due protagonisti, un’unione attesa che però nasce già segnata dal dolore. Dal 3 giugno la soap ha ottenuto più spazio nel palinsesto di Canale 5, segno di un gradimento in crescita per una storia che mescola dramma familiare, tensione e sentimenti complicati.

Per inquadrare la settimana serve un richiamo a quanto accaduto poco prima. Nei giorni precedenti Canfeza era stata costretta a una scelta dolorosa: minacciata, aveva lasciato Mahir all’altare per andare via con il padre Kursat, decisa a non condannare Sila a una sorte tragica per mano di Selim, che la teneva prigioniera. Da quello scambio drammatico riparte il filone che ora porta comunque i due protagonisti al matrimonio.

Il matrimonio gelido di Mahir e Canfeza

Nonostante tutto, Mahir e Canfeza arrivano al matrimonio. Un’unione che dovrebbe rappresentare un nuovo inizio, ma che si trasforma subito in un rapporto freddo e distante. Mahir la respinge, incapace di superare il dolore e la delusione accumulati, mentre Canfeza tenta disperatamente di salvare ciò che resta del loro legame. È il paradosso al centro della settimana: il matrimonio tanto atteso diventa l’inizio di una distanza, non la fine delle incomprensioni.

Selim tra la vita e la morte, la vendetta incombe

Durante un tentativo di fuga Selim viene colpito e finisce in ospedale in condizioni gravissime. La sua assenza, però, non porta sollievo: l’ombra della sua vendetta continua a incombere su tutti i protagonisti. Kursat, il padre di Canfeza, cerca di proteggere la figlia come può, promettendole che non permetterà a nessuno di farle del male. La minaccia resta sospesa, pronta a riaccendersi da un momento all’altro.

Mahir reintegrato, gli intrighi di Rasit

Sul fronte professionale, Mahir scopre il tradimento di Orhan e viene reintegrato nelle forze dell’ordine. Il ritorno al lavoro lo mette al centro di una rete di intrighi legata a Rasit, che sembra avere un ruolo sempre più oscuro nella vicenda. La villa diventa il centro di tensioni familiari, segreti e manipolazioni che rischiano di esplodere, intrecciando la sfera privata e quella pubblica del protagonista.

Una soap che cresce nel palinsesto

Il nuovo spazio ottenuto da Racconto di una notte — episodi più lunghi, collocazione pomeridiana dalle 15:45 circa e appuntamenti anche in prima serata — testimonia il peso crescente delle dizi turche nel daytime di Canale 5, sulla scia dei successi di Terra Amara, Endless Love e La forza di una donna. La settimana dall’8 al 14 giugno sfrutta questo spazio per approfondire i conflitti dei protagonisti tra matrimonio, vendetta e segreti.

Domande frequenti

A che ora va in onda Racconto di una notte?

Su Canale 5 nel pomeriggio: dal 3 giugno la soap è stata allungata e va in onda dalle 15:45 circa alle 16:45, con appuntamenti anche in prima serata e streaming su Mediaset Infinity.

Mahir e Canfeza si sposano davvero?

Sì, arrivano al matrimonio, ma l’unione si rivela fredda: Mahir respinge Canfeza, segnato dal dolore e dalla delusione.

Cosa succede a Selim?

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Viene colpito durante un tentativo di fuga e finisce in ospedale in gravi condizioni, ma la minaccia della sua vendetta resta.

Mahir torna a fare il poliziotto?

Sì: dopo aver scoperto il tradimento di Orhan, viene reintegrato nelle forze dell’ordine, finendo al centro degli intrighi legati a Rasit.