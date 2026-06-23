Portogallo-Uzbekistan 5-0: Ronaldo da record ai Mondiali 2026

Bastano sei minuti a Cristiano Ronaldo per spazzare via polemiche, fischi e sondaggi. Il Portogallo travolge l’Uzbekistan per 5-0 all’NRG Stadium di Houston, nel match valido per la seconda giornata del gruppo K dei Mondiali 2026, e lo fa con una prestazione di forza che non lascia spazio a interpretazioni. Dopo giorni di grandissime polemiche per il pari all’esordio contro la RD Congo, il 5-0 contro l’Uzbekistan spegne ogni sorta di criticità.

La partenza lampo: Ronaldo risponde alle critiche

C’era un clima pesante attorno alla Seleção alla vigilia. Attraverso un sondaggio lanciato dal noto quotidiano A’ Bola, il popolo lusitano aveva chiesto l’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare; al suo posto, i tifosi avevano invocato a gran voce il nome di Gonçalo Ramos, attaccante del PSG. Il ct Roberto Martinez non ha però rinunciato al suo numero 7. E CR7 ha risposto sul campo nel modo più eloquente possibile.

L’attaccante portoghese ha preso per mano la squadra e l’ha portata in vantaggio dopo soltanto sei minuti di gioco alla prima vera occasione creata dagli uomini di Martinez, diventando così il primo giocatore a trovare il gol in sei edizioni differenti della Coppa del Mondo. Un record che vale da solo l’intera serata. Ma non è l’unico.

Il primo tempo: tre gol e una gara già in archivio

Al 17′ è arrivato il gran sinistro su calcio di punizione dal limite dell’area di Nuno Mendes, poi il tris di CR7 con un bel destro a incrociare su assist di Bruno Fernandes al 39′. Tre reti nel primo tempo, partita virtualmente chiusa. L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro — sì, proprio l’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana in panchina — non ha mai realmente impensierito Diogo Costa.

Va detto che nel mezzo c’è stato anche un momento di tensione: Aziz G’aniev aveva segnato il gol del 3-1 con una conclusione potente dal limite, ma il Portogallo aveva subito appellato per un fallo su João Cancelo nel momento precedente alla costruzione dell’azione. Il VAR ha dato ragione ai lusitani e la rete è stata annullata, lasciando intatto il vantaggio di tre gol all’intervallo.

Secondo tempo: poker e manita, Leão si riscatta

Nella ripresa il più pericoloso è ancora Ronaldo, vicino alla tripletta in più occasioni. Il poker arriva però grazie a una sfortunata autorete di Nematov intorno all’ora di gioco. Angolo dalla destra, flipper in area uzbeka, con la palla che carambola sul portiere finendo alle sue spalle. Difficile immaginare una serata peggiore per il numero uno uzbeko.

Nel finale c’è spazio anche per un lieto fine tutto italiano nel sentiment: proprio Bruno Fernandes aveva provocato il gol del 4-0 su corner, e nel finale c’è perfino lo sfizio di far tornare al sorriso Rafael Leão, criticatissimo e che non trovava il gol in nazionale dal 2024. L’attaccante del Milan è arrivato a rimorchio su un cross dalla destra di Semedo e ha spedito la palla sotto la traversa. 87′, risultato definitivo: 5-0.

I record di Ronaldo: una notte da manuale

La doppietta contro l’Uzbekistan ha riscritto pagine di storia. Con le due reti di questa sera, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore della storia del Portogallo ai Mondiali con 10 reti, una in più di Eusebio. Un record che resisteva da sessant’anni. Ma non basta.

CR7 è diventato anche il giocatore più giovane e più anziano ad aver segnato per il Portogallo in una Coppa del Mondo: un primato rarissimo condiviso soltanto da altri due grandi del calcio mondiale, Lionel Messi con l’Argentina e Michael Laudrup con la Danimarca. E poi c’è la questione delle presenze: con questa partita Ronaldo ha raggiunto la sua 24ª presenza ai Mondiali, sorpassando Paolo Maldini e raggiungendo Miroslav Klose; davanti a lui restano soltanto Lothar Matthäus con 25 partite e Lionel Messi con 28.

C’è anche una curiosità statistica che fa capire quanto sia anomala la presenza di Ronaldo in questo torneo: i 22 anni e 183 giorni di differenza tra Cristiano Ronaldo e Bekhruz Karimov rappresentano il più ampio divario d’età mai registrato tra due titolari nella stessa partita di Coppa del Mondo. Una misura della distanza generazionale che CR7 continua a colmare con i gol.

La situazione nel girone K: Portogallo in corsa, Uzbekistan a rischio

Con questa vittoria, Roberto Martinez rilancia la candidatura portoghese al ruolo di leader del gruppo K, dove l’Uzbekistan di Cannavaro è ora a un passo dall’eliminazione. I lusitani salgono a quattro punti, con ancora una partita da disputare. La Seleção, del resto, era arrivata a questo appuntamento in una posizione scomoda: la nazionale lusitana non aveva vinto nessuna delle ultime due partite ai Mondiali contro squadre della confederazione AFC, pareggiando 1-1 contro l’Iran nel 2018 e perdendo 2-1 contro la Corea del Sud nel 2022.

D’altra parte, il divario tecnico era apparso chiaro fin dalle statistiche pre-partita: l’Uzbekistan aveva vinto solo una delle ultime 23 sfide contro nazionali europee in tutte le competizioni, con 10 pareggi e 12 sconfitte. La differenza di livello si è vista tutta, senza sconti.

Martinez e le scelte giuste: Felix, Fernandes e una squadra ritrovata

Il Portogallo ha giocato con un 4-2-3-1 con Diogo Costa in porta; Cancelo, Ruben Dias, Veiga e Nuno Mendes in difesa; Joao Neves e Vitinha in mediana; Joao Felix, Bruno Fernandes e Pedro Neto alle spalle di Cristiano Ronaldo. Un assetto che ha funzionato benissimo, con Fernandes regista offensivo e Felix finalmente libero di esprimersi.

Il punto è che questa prestazione cambia il peso specifico del Portogallo in questo Mondiale. Non era un segreto che il pareggio contro il Congo avesse lasciato strascichi, dentro e fuori dallo spogliatoio. Tanti erano i campioni che avevano già inciso il proprio nome nella storia del torneo, ma non Ronaldo, che in carriera di gol ne ha messi a segno 973 ed è a un passo dallo sfondare quota 1000. Houston potrebbe essere la tappa di un cammino che va ben oltre il girone. La risposta, adesso, è sul campo.

Cannavaro e l’Uzbekistan: un esordio Mondiale da dimenticare

C’è un aspetto che vale la pena raccontare anche dall’altra parte. Questa era la prima sfida in assoluto tra Portogallo e Uzbekistan nella storia del calcio internazionale. Un esordio assoluto, insomma, che si è trasformato in una lezione tattica durissima. Cannavaro, che guida la squadra centroasiatica all’esordio assoluto in una Coppa del Mondo, ha provato a gestire l’emorragia con i cambi nella ripresa, ma il risultato era già scritto.

Va riconosciuto all’Uzbekistan almeno un merito storico, però: Abbosbek Fayzullaev aveva realizzato il primo gol della storia dell’Uzbekistan in una Coppa del Mondo, anche se la rete è stata poi annullata dal VAR. Una piccola nota di colore in una serata dominata da tutt’altro copione. Per la Seleção, invece, questa notte di Houston ha il sapore di una rinascita. Almeno per ora.