Nella seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026, al Toronto Stadium la Croazia di Dalić trova la prima vittoria: decide un gol di Ante Budimir al 54′, subentrato all’intervallo, su assist di Stanišić. Panama generoso ma sterile sotto porta, fermato da un Livaković attento: per la Croazia tre punti pesantissimi che riaprono la corsa alla qualificazione.

La Croazia rialza la testa e conquista la prima vittoria del suo Mondiale 2026. Al Toronto Stadium, nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo L, gli scacchi a quadri superano 1-0 un Panama coraggioso ma poco concreto. A decidere è una rete di Ante Budimir al 54′, appena entrato in campo, che spedisce la formazione di Zlatko Dalić a quota 3 punti e tiene vive le speranze di passaggio del turno. Dopo i ko all’esordio – la Croazia contro l’Inghilterra, il Panama contro il Ghana – entrambe le squadre erano spalle al muro: chi perdeva, di fatto, era eliminato.

Primo tempo bloccato, Panama prova a sorprendere

La prima frazione è equilibrata e a tratti spezzettata. Il Panama del ct Thomas Christiansen si affida alla fisicità e prova ad alzare il baricentro, rendendosi pericoloso soprattutto con Cristian Martínez, tra i più ispirati dei suoi. La Croazia, invece, gestisce il pallone con il consueto fraseggio orchestrato da Luka Modrić – alla sua duecentesima presenza in nazionale – e Mateo Kovačić, ma fatica a trovare gli spazi.

Le occasioni più nitide latitano. La più importante capita sui piedi di Baturina nel recupero del primo tempo, ma Mosquera si oppone e tiene il risultato sullo 0-0. All’intervallo il punteggio è ancora bloccato, ed è in quel momento che Dalić decide di cambiare volto alla manovra: doppio cambio, con gli ingressi di Budimir al posto dello spento Musa e di Kramarić per Gvardiol, alla ricerca di maggior peso offensivo.

Budimir spacca la partita: l’episodio del vantaggio croato

La svolta arriva al 54′. Buona costruzione sulla corsia destra della Croazia: Stanišić arriva sul fondo e mette al centro un cross perfetto sul secondo palo, dove il neo entrato Ante Budimir si fa trovare pronto e insacca di sinistro alle spalle di Mosquera. È il gol che decide la sfida, e che vale una piccola perla storica: si tratta del primo gol mondiale nella storia per un giocatore dell’Osasuna.

Budimir trasforma la partita in pochi minuti: oltre alla rete, l’attaccante resta attivo nel pressing e fa salire la squadra. Sotto di un gol, il Panama alza la pressione alla ricerca del pareggio, rendendosi pericoloso soprattutto sui calci piazzati: provvidenziale Livaković su un colpo di testa ravvicinato di Harvey. Nel finale la Croazia rischia anche di raddoppiare, con Marco Pašalić che spreca un’occasione in contropiede a tu per tu con Mosquera, calciando altissimo.

Le pagelle: Budimir il migliore, ottimo Stanišić

L’uomo copertina è inevitabilmente Ante Budimir, premiato con un 8,2 nelle pagelle DAZN: entra e segna, impatto devastante. Voto altissimo anche per Josip Stanišić (7,5), autore dell’assist vincente e tra i più influenti della serata sulla corsia destra. Solita regia di qualità per Modrić (7), in campo fino all’81’ tra gli applausi, sostituito da Mario Pašalić. Tra i pali ordinato Livaković, decisivo nel finale. Sul fronte panamense, buone prove difensive ma poca incisività offensiva.

Il tabellino

PANAMA (3-4-3): Mosquera; Córdoba, Andrade, Ramos; Murillo, Harvey, Blackman; Bárcenas (T. Rodríguez), Martínez, Waterman, J. Rodríguez. Ct: Christiansen.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Stanišić, Sutalo, Vušković, Gvardiol (46′ Kramarić); Modrić (81′ M. Pašalić), Kovačić (72′ L. Sučić), M. Pašalić (72′ P. Sučić); Perišić, Musa (46′ Budimir), Baturina. Ct: Dalić.

Marcatore: 54′ Budimir. Arbitro: Pierre Atcho. VAR: Nicolás Gallo Barragán.

Cosa significa per il Gruppo L

Con questo successo la Croazia sale a 3 punti e si giocherà il passaggio del turno nell’ultima giornata del girone contro il Ghana. Il Panama, invece, resta a quota zero dopo due sconfitte e vede complicarsi notevolmente il cammino verso la qualificazione. Il girone resta comunque apertissimo: Inghilterra e Ghana guidano a 4 punti, con i croati pronti a inserirsi nella corsa ai sedicesimi. Per Modrić e compagni, la finale anticipata con le Black Stars varrà una stagione intera.

Domande frequenti

Come è finita Panama-Croazia ai Mondiali 2026? La Croazia ha vinto 1-0, nella seconda giornata del Gruppo L.

Chi ha segnato il gol di Panama-Croazia e in che minuto? Ha segnato Ante Budimir al 54′, subentrato all’intervallo, su assist di Stanišić.

Dove si è giocata Panama-Croazia? Al Toronto Stadium di Toronto, nella notte italiana tra il 23 e il 24 giugno 2026 (calcio d’inizio all’1:00 italiana).

Cosa cambia per la Croazia in classifica? La Croazia sale a 3 punti e si giocherà la qualificazione all’ultima giornata contro il Ghana; il Panama resta a zero ed è quasi eliminato.