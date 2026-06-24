Accordo tra i due club sulla base di 55 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita: l’affare è in chiusura. Pronto per l’esterno classe 2005 un quinquennale da circa 5 milioni a stagione. L’Inter, beffata dopo aver trovato l’intesa, resta alla finestra in attesa della decisione del calciatore.

La trattativa per Marco Palestra è arrivata alla stretta finale, e la destinazione che fino a pochi giorni fa sembrava scontata è cambiata. L’esterno destro di proprietà dell’Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari, era a un passo dall’Inter, ma l’inserimento del Chelsea ha ribaltato lo scenario: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’intesa tra i Blues e il club bergamasco è stata raggiunta. Per il via libera definitivo all’operazione manca soltanto il sì del giocatore.

L’intesa tra Chelsea e Atalanta

L’accordo tra i due club sarebbe stato definito sulla base di circa 55 milioni di euro più bonus, con una percentuale sulla futura rivendita riconosciuta all’Atalanta. Una cifra che ha superato la proposta dell’Inter, ferma intorno ai 50 milioni (bonus compresi). Sul fronte del contratto, al classe 2005 sarebbe pronto un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione: il doppio dei 2,5 milioni offerti dai nerazzurri prima del sorpasso.

A questo punto, riferiscono le fonti di mercato, tutti gli accordi tra le società sono stati definiti: manca solo il via libera del diretto interessato, passaggio necessario per fissare le visite mediche e procedere con le firme.

La beffa per l’Inter

Per l’Inter è un epilogo amaro. I nerazzurri avevano trovato l’intesa sia con il club venditore sia con il giocatore, limando gli ultimi dettagli, prima che l’accelerata del Chelsea cambiasse le carte in tavola. La dirigenza milanese, che non ha voluto entrare in un’asta al rialzo, resta comunque alla finestra in attesa della stessa risposta da parte del calciatore e del suo entourage. La sensazione, però, è che la decisione finale spetti ormai soltanto a Palestra.

Il ruolo di Xabi Alonso

A spostare gli equilibri sono stati due fattori: la forza economica messa in campo dal Chelsea e la volontà di Xabi Alonso, che considera Palestra un elemento importante per il nuovo corso dei Blues. La chiamata diretta del tecnico al giocatore viene indicata come uno dei passaggi decisivi nel sorpasso sull’Inter.

Chi è Marco Palestra

Nato a Buccinasco il 3 marzo 2005, alto 1,86 m, Palestra è un esterno destro cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Reduce dalla stagione in prestito secco al Cagliari, dove è stato impiegato con continuità dall’allenatore Fabio Pisacane, ha chiuso l’annata con 37 presenze in Serie A e un gol, arrivato il 24 gennaio 2026 nella vittoria esterna per 2-1 sul campo della Fiorentina, partita di cui è stato eletto MVP. A fine stagione la Lega Serie A lo ha premiato come miglior difensore del campionato.

Profilo di esterno moderno, abbina corsa, struttura fisica e capacità di spinta sulla fascia. Nel marzo 2026 ha ottenuto anche la prima convocazione e l’esordio in nazionale maggiore con il commissario tecnico Gennaro Gattuso. Il contratto che lo lega all’Atalanta è in scadenza il 30 giugno 2029, mentre il prestito al Cagliari si è concluso il 30 giugno 2026.

Cosa manca per la chiusura

Lo stato attuale dell’operazione è quello di un affare in chiusura ma non ancora ufficiale: l’intesa tra Chelsea e Atalanta è stata raggiunta, ma servono il sì definitivo del giocatore, le visite mediche e la firma sul contratto. Solo allora i club potranno annunciare il trasferimento. Le cifre riportate provengono da indiscrezioni di mercato e restano da confermare con la comunicazione ufficiale.